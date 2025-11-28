Pubblicit

Verona Sette News
2025-12-01 Venezia - Porto, città, laguna: un legame che disegna il domani. Conferenza stampa di avvio del mandato del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Matteo Gasparato. 2025-12-01 Job&Orienta 2025 - Salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro. “Tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale: competenze per il futuro”. Chiude sold out la 34ª edizione di JOB&Orienta, con 50mila visitatori 2025-12-01 AL ROSSETTI DI TRIESTE IN PRIMA NAZIONALE “CATS” 2025-12-01 La Veglia in Cattedrale ha aperto il tempo di Avvento e dato inizio al nuovo anno liturgico-pastorale con l’orizzonte dell’assemblea diocesana (16 maggio 2026) 2025-12-01 “La Bella Verona”. Il Premio 2025, all’Associazione “Amici dei Civici Musei di Verona” 2025-12-01 Veronella, Verona. “Successo della Festa della Verza Moretta”… Perfetta organizzazione e eccezionale enogastronomia, incontri e serenità”… 2025-11-29 “Esportare, oltre i dazi”, il tema del convegno, tenutosi, presso la Camera di Commercio di Verona, sulle opportunità del travel retail 2025-11-29 Lunedì, 1 dicembre, inizieranno ad arrivare le tredicesime: entro Natale, pensionati e dipendenti veneti riceveranno 4,7 miliardi di euro 2025-11-29 Ad Alessandra Gambino il “Premio Verona Giovani” 2025 di Confimi Apindustria 2025-11-28 Ddl Agroalimentare: Coldiretti, passo storico, per difendere filiera da 707 mld VANTINI: "Verona al terzo posto per valore della dop economy in Italia" 2025-11-28 PanettOlio Bonamini, Illasi, Verona, in gara a Roma, ad Olea dulcis 2025, Festival del “Panettone Mximo” 2025-11-28 Veneto Agricoltura. Biostimolanti e fertilizzanti innovativi: la chiave per affrontare il cambiamento climatico in orticoltura. Presentati i risultati del progetto “Biostimolanti in campo” su pomodoro da industria: più produttività, qualità e sostenibilit 2025-11-28 MUSEO DI CASTELVECCHIO. FINO AL 1 MARZO 2026 INSTALLAZIONE TEMPORANEA CON IL PROGETTO ‘IN VACUI. ATTRAVERSO LA POETICA DEL SEGNO’ 2025-11-28 IMPORTANTE RECUPERO DI UN BENE STORICO DELLA CITTA’: SACELLO RUPESTRE DEI SS. NAZARO E CELSO A VERONETTA. 2025-11-28 POLIZIA LOCALE: CONTROLLI STRAORDINARI SU BICI ELETTRICHE ATE. UTILIZZATO IL BANCO-PROVA DELLA MOTORIZZAZIONE PER LE VERIFICHE IN TEMPO REALE SULLE VELOCITA' E SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE
Luned 1 Dicembre 2025
Job&Orienta 2025 - Salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro. “Tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale: competenze per il futuro”. Chiude sold out la 34ª edizione di JOB&Orienta, con 50mila visitatori

“Verona, 29 novembre 2025 – Si è conclusa oggi la 34a edizione di JOB&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro che per quattro giorni ha animato gli spazi di Veronafiere accogliendo tantissimi ragazzi prossimi a scelte scolastiche e le loro famiglie, giovani in cerca di lavoro e operatori del settore. La manifestazione, che quest’anno ha visto ampliarsi la rassegna espositiva a tre padiglioni, ha confermato il successo dello scorso anno, registrando 50mila visitatori in presenza arrivati in fiera per incontrare le oltre 420 realtà presenti e partecipare ai più di 200 eventi culturali (tra eventi e convegni, workshop e seminari formativi), ma anche alle 400 proposte di laboratori, simulazioni e workshop presso gli stand. Già note le date dell’edizione numero 35, in programma dal 25 al 28 novembre 2026. Presentato quest’anno per la prima volta nella prestigiosa sede della Camera dei Deputati, JOB&Orienta 2025 è promosso da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. «JOB&Orienta nasce a Verona ma parla all’intero Paese – sottolinea Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –: lo dimostra la presenza di 420 realtà espositive, 19 regioni, 6 Ministeri, delle istituzioni del territorio e di una rete di partner che, anno dopo anno, scelgono di investire su questo progetto. Soggetti diversi ma uniti da una visione: dare ai giovani i migliori strumenti per scegliere il proprio futuro. Per quattro giornate abbiamo visto migliaia di ragazzi e docenti vivere la fiera come un grande campus, alla ricerca di informazioni e relazioni per costruire il proprio percorso di crescita. E abbiamo ribadito una convinzione semplice ma fondamentale: prima di ogni tecnologia vengono persone, talenti e aspirazioni». «Questa edizione – aggiunge Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere – ha confermato JOB&Orienta come campus dell’orientamento di nuova generazione, capace di unire esposizione, contenuti e un crescente respiro internazionale. Il nostro obiettivo non è solo ospitare un evento, ma mettere a sistema attori pubblici e privati, creando condizioni reali per l’incontro tra scuole, giovani e imprese. Attraverso format dedicati, strumenti digitali e servizi di matching, mettiamo a disposizione una piattaforma concreta e operativa, che supporta le scelte di orientamento e rende accessibili opportunità formative e professionali. L’esperienza non termina con la chiusura dei padiglioni: contatti, programmi e partnership proseguono durante l’anno, generando valore e competenze. In questo modo, JOB&Orienta diventa un dispositivo permanente di sviluppo, replicabile in altri territori e in grado di rafforzare l’intero ecosistema educativo e produttivo nazionale». E’ soddisfazione sapere che un evento, che abbiamo visto nascere, decenni orsono e che, anche quest’anno, abbiamo, con massimo interesse, visitato, abbia chiuso, con numeri assolutamente eccezionali, con massima attenzione di giovani e di studenti, cui l’evento stesso, è dedicato, per proporre loro orientamento, su possibili studi e su eventuale, adatta, occupazione.
Pierantonio Braggio
