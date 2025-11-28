V A R I E B Fiera del Riso, Isola della Scala, Verona partecipa alla Cena solidale di Santa Lucia, del 9 dicembre, a Padova



“Fiera del Riso conferma il suo impegno sociale partecipando alla Cena di Santa Lucia, la storica iniziativa solidale che si terrà il 9 dicembre a Padova. Per l’occasione, il Riso Nano Vialone Veronese IGP sarà protagonista del menù, grazie ai cuochi di Isola della Scala, che prepareranno l’autentico risotto all’Isolana, piatto simbolo della nostra tradizione e della Fiera di Isola della Scala. La Cena di Santa Lucia è un appuntamento consolidato, nel panorama solidale veneto: una Cena che da oltre vent’anni unisce convivialità e solidarietà, trasformando un momento di incontro in un gesto concreto di aiuto. Nel corso degli anni l’iniziativa ha sostenuto progetti internazionali in ambito educativo, sanitario, di assistenza all’infanzia, sviluppo agricolo e interventi d’emergenza, grazie alla collaborazione di numerose realtà imprenditoriali e associative. «Abbiamo voluto uscire dai confini della provincia di Verona e abbracciare un importante progetto di solidarietà – commenta Roberto Venturi, presidente di Ente Fiera di Isola della Scal a– partecipando a una cena che ha radici profonde nella condivisione e nel sostegno alle persone in difficoltà. Sarà un’occasione per aiutare chi ha bisogno e far conoscere il nostro piatto principe, il risotto all’Isolana». "Nata nel 2002, la Cena è da sempre un appuntamento dedicato alla solidarietà, allo sviluppo, alle relazioni", dichiara Enea Simonato, presidente dell'Associazione Cena Santa Lucia. "Ogni anno, in collaborazione con AVSI - da oltre 50 anni una delle ONG più importanti del nostro Paese - lanciamo un tema: per quest'anno il titolo è La Pace è una via umile: percorriamola insieme. Cioè la pace ha bisogno di un cuore che ospiti ed accolga: quindi prima delle tregue “dei grandi”, c’è bisogno della pace del popolo. La Cena di Santa Lucia è di conseguenza un evento di relazione, di amicizie che si rinsaldano, collettore di storie, proposte, opportunità, di educazione del cuore. In questo solco siamo particolarmente felici della collaborazione con la Fiera del Riso, una realtà radicata nel territorio veronese e veneto, che da oltre 50 anni parla di vicinanza, di stare in comunità, di creare relazioni positive. Siamo certi che la presenza degli Chef della Fiera saprà dare un contributo importante alla nostra serata, sperando possa essere l'inizio di una collaborazione duratura che porti ad allargare i confini di iniziative di solidarietà. Li ringraziamo davvero di cuore per essere con noi, e ringrazio il presidente Venturi per aver accettato la nostra proposta». La presenza di Fiera del Riso e dei suoi cuochi alla Cena di Santa Lucia testimonia come la tradizione gastronomica possa diventare strumento di solidarietà, capace di unire territori, valori e comunità attorno ad un obiettivo comune: fare del bene attraverso il gusto e l’incontro”. Bello, leggere “fare del bene” e rilevare che il Vialone Nano Veronese, attraverso la sua Fiera, raggiungerà Padova, nel corso dell’Avvento, cooperando, nel progetto Cena di Santa Lucia!

Pierantonio Braggio







