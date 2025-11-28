Pubblicit

Marted 2 Dicembre 2025    

Verona Sette News
2025-12-02 Veneto Agricoltura. Un bancale di legna, per chi ne ha bisogno. Terminata la consegna gratuita del prodotto da ardere, proveniente dal Cansiglio, alle famiglie in graduatoria. 2025-12-02 A Rovereto, Trento, mostra “MARIA DOLENS il Centenario continua”… 2025-12-02 Poste Vaticane, nuovi francobolli 2025… Sette emissioni – una, per il S. Natale – delle quali, anche un aerogramma e cartoline postali illustrate 2025-12-01 V A R I E B Fiera del Riso, Isola della Scala, Verona partecipa alla Cena solidale di Santa Lucia, del 9 dicembre, a Padova 2025-12-01 60 anni di camere del Veneto, perno tra imprese e istituzioni. Alla IV convention del sistema camerale, consegnato il Premio allo Sviluppo Economico 2025 a 5 imprese venete. Santocono, presidente di camere Veneto: “Alleanze e legami la nostra forza” 2025-12-01 Venezia - Porto, città, laguna: un legame che disegna il domani. Conferenza stampa di avvio del mandato del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Matteo Gasparato. 2025-12-01 Job&Orienta 2025 - Salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro. “Tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale: competenze per il futuro”. Chiude sold out la 34ª edizione di JOB&Orienta, con 50mila visitatori 2025-12-01 AL ROSSETTI DI TRIESTE IN PRIMA NAZIONALE “CATS” 2025-12-01 La Veglia in Cattedrale ha aperto il tempo di Avvento e dato inizio al nuovo anno liturgico-pastorale con l’orizzonte dell’assemblea diocesana (16 maggio 2026) 2025-12-01 “La Bella Verona”. Il Premio 2025, all’Associazione “Amici dei Civici Musei di Verona” 2025-12-01 Veronella, Verona. “Successo della Festa della Verza Moretta”… Perfetta organizzazione e eccezionale enogastronomia, incontri e serenità”… 2025-11-29 “Esportare, oltre i dazi”, il tema del convegno, tenutosi, presso la Camera di Commercio di Verona, sulle opportunità del travel retail 2025-11-29 Lunedì, 1 dicembre, inizieranno ad arrivare le tredicesime: entro Natale, pensionati e dipendenti veneti riceveranno 4,7 miliardi di euro 2025-11-29 Ad Alessandra Gambino il “Premio Verona Giovani” 2025 di Confimi Apindustria 2025-11-28 Ddl Agroalimentare: Coldiretti, passo storico, per difendere filiera da 707 mld VANTINI: "Verona al terzo posto per valore della dop economy in Italia"
“Quando il freddo comincia a farsi pungente, la legna è indispensabile per chi vive in alta quota. Così, anche nel 2025, Veneto Agricoltura ha deciso di mobilitarsi per far arrivare gratuitamente, alle famiglie che non hanno disponibilità di questa risorsa, la legna necessaria per la stagione invernale. L’iniziativa, nata dall’idea delle amministrazioni comunali di Alpago, Fregona e Tambre, ha riguardato proprio questi Comuni, dove 60 nuclei familiari, che avevano fatto domanda di essere inseriti nell’apposita graduatoria, stilata in base alla condizione economica dei beneficiari, hanno ricevuto un bancale di legna da circa 10 quintali. Le consegne si sono concluse negli ultimi giorni di novembre. L’origine di questo materiale evidenzia l’impronta sostenibile del progetto: tutta la legna recapitata alle famiglie proviene dalla foresta bellunese del Cansiglio, che, periodicamente, viene sottoposta a necessarie operazioni selvicolturali di taglio e abbattimento controllato, per consentire la fruibilità dell’area naturale e favorire la salute e il bilanciamento della biodiversità al suo interno. Ad occuparsi delle consegne il personale di Veneto Agricoltura e dei Comuni coinvolti, che si sono recati direttamente alle abitazioni dei richiedenti. Con una novità rispetto allo scorso anno: il materiale, essendo stato lavorato e imbancalato prima del recapito, è giunto alle famiglie già pronto per l’uso, azzerando le difficoltà di lavorazione della legna grezza.Gli assegnatari potranno utilizzare i bancali ricevuti solo a scopo personale, riscaldando le proprie abitazioni, mentre la rivendita, la cessione o qualsiasi altro impiego diverso da quello previsto dall’accordo siglato con Veneto Agricoltura è vietato. “Quest’iniziativa” dichiara il Direttore di Veneto Agricoltura, Nicola Dell’Acqua, “riunisce in sé impegno sociale e consapevolezza sostenibile. Ogni foresta produce della legna in eccesso, che va inevitabilmente rimossa per garantire un equilibrio ecosistemico salutare, di cui flora, fauna e esseri umani possono giovare tutti insieme, nel pieno rispetto della conformazione naturale dell’ambiente. Noi abbiamo deciso di riutilizzare parte di questo surplus di legna, originato dalle operazioni di gestione forestale del Cansiglio, per dare un aiuto concreto a chi ne aveva bisogno: ringrazio sentitamente tutte le persone che hanno offerto il proprio contributo in questo progetto e che si sono occupate dell’organizzazione e della distribuzione del materiale. Un lavoro non facile, ma che anche quest’anno è stato portato a termine con grande puntualità”. Un’opera bene pensata, sia a favore dei bisognosi, sia a favore del bosco, che, per fecondamente vivere, ha assolta necessità di ordinata gestione e di pulizia.
Pierantonio Braggio
