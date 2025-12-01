60 ANNI CAMERE DEL VENETO, PERNO TRA IMPRESE E ISTITUZIONI



Venezia – Marghera, 1 dicembre 2025 | Il ruolo degli enti camerali nell’attuale contesto economico e sociale è stato al centro della IV Convention di camere del Veneto ospitata nella Sala delle Conchiglie di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Quest’anno l’evento è stato anche l’occasione per celebrare i 60 anni dalla costituzione dell’associazione che rappresenta le cinque Camere di Commercio del Veneto e oltre 418.000 imprese.







“Sessant’anni dedicati alle imprese e allo sviluppo sociale ed economico del Veneto. – ha ricordato in apertura il presidente dell’e Regionale Antonio Santocono – Oggi, dopo un lungo processo di riforma che ha portato il sistema camerale a un assetto agile, efficiente e compatto, che mette al centro le relazioni con il territorio, continuiamo a confrontarci su come sostenere al meglio il mondo delle imprese, fungendo da perno tra tessuto produttivo ed istituzioni. Molti sono i temi aperti: dalle esigenze delle PMI al dialogo con l’Europa, dalla transizione energetica e digitale e all’intelligenza artificiale, dalla dimensione delle imprese alla semplificazione. Ci attende un periodo particolarmente sfidante, che vogliamo affrontare con determinazione, consapevoli della nostra forza che sta nella capacità di creare alleanze e legami per aiutare le imprese a superare i momenti più difficili”. Lo ha detto il Presidente di camere del Veneto Antonio Santocono in apertura della convention, introducendo l’intervento del Professore dell’Università Cattolica di Milano ed Editorialista del Corriere della Sera Mauro Magatti che ha parlato di valore condiviso come elemento cruciale per un tessuto economico, come quello veneto, fatto di imprese micro e piccole e della necessità di ragionare in termini di “bene” di comunità per costruire il futuro.







Il momento dedicato al Premio Sviluppo Economico 2025 ha celebrato i valori dell’innovazione come strumento per la competitività e della responsabilità sociale d’impresa nella gestione quotidiana dell’azienda con la consegna del riconoscimento, istituito da camere del Veneto nel 1969, a 5 imprese venete – una per ogni ambito camerale - che hanno contribuito in modo significativo alla crescita economica e sociale del territorio regionale.







Nell’edizione 2025 sono state premiate:



Italbontà Srl di Codevigo (Padova) nata nel 1994 dalla tradizione artigianale della famiglia Giraldo, maestri salumieri dal 1910. è stata premiata come promotrice di Innovazione in impresa in Veneto per la realizzazione del nuovo impianto per il raffreddamento delle carni inquadrato nel Piano Transizione 5.0.

Infinite Area Srl di Montebelluna (Treviso), è la piattaforma dell’innovazione a supporto delle aziende fondata nel 2013 da Patrizio Bof e dai suoi soci, premiata nella sezione Innovazione in impresa per le soluzioni innovative sperimentate nei tre ambiti d’intervento dell’Open Innovation, Service Design e Space Economy.

Italver Srl di Noale (Venezia), nata nel 1977, produce e commercializza vetri per l’edilizia, l’arredamento, l’architettura e l’arredo urbano, sia in ambienti privati che per esercizi e spazi pubblici. È stata premiata nella sezione Responsabilità Sociale per essere stata tra le prime micro aziende della provincia di Venezia a ottenere la certificazione ESG nel 2023.

UFI Filters Spa di Nogarole Rocca (Verona) è stata fondata nel 1971 e oggi è leader globale nelle soluzioni di filtrazione e gestione termica e nelle tecnologie per l’idrogeno verde. Con 22 siti produttivi in tutto il mondo, 3 Centri di Ricerca & Innovazione che impiegano oltre 270 tecnici specializzati, e più di 350 brevetti è stata premiata nella sezione Innovazione in impresa in Veneto.

Emmepi Srl di Torri di Quartesolo (Vicenza) è un’azienda licenziataria McDonald’s, che ha investito fortemente in politiche sociali e inclusive rivolte ai propri collaboratori e alla comunità insieme a enti caritatevoli e servizi sociali del territorio. Per questo è stata premiata nella sezione Responsabilità sociale.







