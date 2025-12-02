Pubblicit

Marted 2 Dicembre 2025    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2025-12-02 Al Mercato coperto di Campagna amica, Galleria Filippini, Verona, i funghi a km zero, sabato 6 dicembre dalle 8.30 alle 12.30. 2025-12-02 Poste Italiane, celebra il Natale 2025, con due francobolli ad hoc… 2025-12-02 Verona ricarica in elettrico: oltre 200.000 km percorsi, grazie alla stazione di Ewiva, per veicoli elettrici. Frutto della sinergia tra Ewiva e Consorzio ZAI, il sito di ricarica ultra-veloce nella zona industriale di Verona rappresenta una risposta conc 2025-12-02 Il Sesto Cerchio ha aperto le selezioni per figure di interpreti maschili e femminili, per la prossima produzione di teatro musicale, dal titolo JUST PLAY IT, nei giorni 10, 11, 12 Dicembre 2025, a Verona 2025-12-02 Camera di Commercio: nel 2024, Verona ha raggiunto i 35,4 miliardi di valore aggiunto. Decima provincia italiana per ricchezza prodotta 2025-12-02 MERCATO MOTOCICLI, ANCMA: NOVEMBRE INFLUENZATO DA EFFETTO FINE SERIE CHIUDE A -14,5% 2025-12-02 60 ANNI CAMERE DEL VENETO, PERNO TRA IMPRESE E ISTITUZIONI 2025-12-02 Traccia del Presidente Matteo Gasparato 2025-12-02 PARITÀ DI GENERE, CERTIFICATE ANCHE LE SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA E AGSM AIM SMART SOLUTIONS 2025-12-02 “Trombosi del viaggiatore”, dal Catullo si viaggia in sicurezza 2025-12-02 AD ALESSANDRA GAMBINO IL PREMIO VERONA GIOVANI 2025 2025-12-02 Il Natale che accende Malcesine 2025-12-02 Veneto Agricoltura. Un bancale di legna, per chi ne ha bisogno. Terminata la consegna gratuita del prodotto da ardere, proveniente dal Cansiglio, alle famiglie in graduatoria. 2025-12-02 A Rovereto, Trento, mostra “MARIA DOLENS il Centenario continua”… 2025-12-02 Poste Vaticane, nuovi francobolli 2025… Sette emissioni – una, per il S. Natale – delle quali, anche un aerogramma e cartoline postali illustrate
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Marted 2 Dicembre 2025
Verona ricarica in elettrico: oltre 200.000 km percorsi, grazie alla stazione di Ewiva, per veicoli elettrici. Frutto della sinergia tra Ewiva e Consorzio ZAI, il sito di ricarica ultra-veloce nella zona industriale di Verona rappresenta una risposta conc

“Verona, 2 dicembre 2025 – Un altro tassello per lo sviluppo della mobilità elettrica in Veneto: Ewiva, azienda per la mobilità elettrica in Italia, ha realizzato – in collaborazione con il Consorzio ZAI, ente che da decenni promuove lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio – una stazione di ricarica ad alta potenza, nel cuore dell’area industriale e commerciale della città. Costituito da 2 colonnine di ricarica HPC (High Power ging) da 150 kW ciascuna, per un totale di 4 punti di ricarica, il sito si trova in Viale Gerhard Rid Gumpert 1, nei pressi del casello Verona Nord dell’autostrada A22: una posizione strategica, che risponde alle esigenze di chi si sposta per lavoro o attraversa la città lungo le principali direttrici nord-sud. Attivata di recente, la stazione ha già permesso di percorrere, grazie alle ricariche effettuate e considerando la media di km percorsi per ogni kWh ricaricato, oltre 200.000 chilometri a zero emissioni, confermando la crescente richiesta di soluzioni di ricarica pubblica veloci e affidabili anche in contesti extra-metropolitani. Si tratta del primo sito Ewiva HPC attivo nel Comune di Verona, che si aggiunge a una rete in costante crescita: in Veneto sono già attivi oltre 20 siti per un totale di più di 90 punti di ricarica. Numerose nuove attivazioni sono previste nella regione e nella provincia scaligera nei prossimi mesi. “Questa nuova infrastruttura – afferma Matteo Gasparato, Presidente di Consorzio ZAI – non è solo un servizio in più per chi guida elettrico, ma un tassello della strategia con cui stiamo ripensando l’area industriale di Verona in chiave moderna e sostenibile. Integrare la ricarica ad alta potenza in un nodo logistico come il nostro significa accompagnare la transizione energetica dei trasporti senza rinunciare alla competitività delle imprese e alla qualità dei servizi offerti a chi lavora e si muove ogni giorno in questo territorio”. Verona e Consorzio ZAI innovano, anche nell’elettrico, in costante crescita, contribuendo, in tal modo, anche al concetto di zero emissioni.
Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
Poste Vaticane, nuovi francobolli 2025… Sette emissioni – una, per il S. Natale – delle quali, anche un aerogramma e cartoline postali illustrate
A Rovereto, Trento, mostra “MARIA DOLENS il Centenario continua”…
Veneto Agricoltura. Un bancale di legna, per chi ne ha bisogno. Terminata la consegna gratuita del prodotto da ardere, proveniente dal Cansiglio, alle famiglie in graduatoria.
Il Natale che accende Malcesine
AD ALESSANDRA GAMBINO IL PREMIO VERONA GIOVANI 2025
“Trombosi del viaggiatore”, dal Catullo si viaggia in sicurezza
PARITÀ DI GENERE, CERTIFICATE ANCHE LE SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA E AGSM AIM SMART SOLUTIONS
Traccia del Presidente Matteo Gasparato
60 ANNI CAMERE DEL VENETO, PERNO TRA IMPRESE E ISTITUZIONI
MERCATO MOTOCICLI, ANCMA: NOVEMBRE INFLUENZATO DA EFFETTO FINE SERIE CHIUDE A -14,5%
Camera di Commercio: nel 2024, Verona ha raggiunto i 35,4 miliardi di valore aggiunto. Decima provincia italiana per ricchezza prodotta
Il Sesto Cerchio ha aperto le selezioni per figure di interpreti maschili e femminili, per la prossima produzione di teatro musicale, dal titolo JUST PLAY IT, nei giorni 10, 11, 12 Dicembre 2025, a Verona
Poste Italiane, celebra il Natale 2025, con due francobolli ad hoc…
Al Mercato coperto di Campagna amica, Galleria Filippini, Verona, i funghi a km zero, sabato 6 dicembre dalle 8.30 alle 12.30.
Veronella, Verona. “Successo della Festa della Verza Moretta”… Perfetta organizzazione e eccezionale enogastronomia, incontri e serenità”…
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

Pubblicit
  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 