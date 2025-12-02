Pubblicit

Mercoled 3 Dicembre 2025    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Trieste Sette
2025-12-03 Secondo concorso di poesia, in ricordo del professore e poeta, Arturo Gabanizza. 2025-12-03 Ufficialmente presentata la XXXXI “Festa del Mandorlato di Cologna Veneta”, Verona, 6, 7 ed 8 dicembre 2025 2025-12-03 “ARGO” UNA TOCCANTE STORIA AL ROSSETTI DI TRIESTE 2025-12-02 Biblioteche d’impresa: cultura, identità e welfare per il futuro del lavoro. Grande partecipazione, a Verona, alla masterclass dell’Osservatorio Monografie d’Impresa, nella cornice della XXIV Settimana della Cultura d’Impresa 2025-12-02 Agsm Aim acquisisce 2 nuovi impianti fotovoltaici - Con questa operazione straordinaria M&A sale a 179 MW la capacità installata da fonti rinnovabili del Gruppo 2025-12-02 Al Mercato coperto di Campagna amica, Galleria Filippini, Verona, i funghi a km zero, sabato 6 dicembre dalle 8.30 alle 12.30. 2025-12-02 Poste Italiane, celebra il Natale 2025, con due francobolli ad hoc… 2025-12-02 Verona ricarica in elettrico: oltre 200.000 km percorsi, grazie alla stazione di Ewiva, per veicoli elettrici. Frutto della sinergia tra Ewiva e Consorzio ZAI, il sito di ricarica ultra-veloce nella zona industriale di Verona rappresenta una risposta conc 2025-12-02 Il Sesto Cerchio ha aperto le selezioni per figure di interpreti maschili e femminili, per la prossima produzione di teatro musicale, dal titolo JUST PLAY IT, nei giorni 10, 11, 12 Dicembre 2025, a Verona 2025-12-02 Camera di Commercio: nel 2024, Verona ha raggiunto i 35,4 miliardi di valore aggiunto. Decima provincia italiana per ricchezza prodotta 2025-12-02 MERCATO MOTOCICLI, ANCMA: NOVEMBRE INFLUENZATO DA EFFETTO FINE SERIE CHIUDE A -14,5% 2025-12-02 60 ANNI CAMERE DEL VENETO, PERNO TRA IMPRESE E ISTITUZIONI 2025-12-02 Traccia del Presidente Matteo Gasparato 2025-12-02 PARITÀ DI GENERE, CERTIFICATE ANCHE LE SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA E AGSM AIM SMART SOLUTIONS 2025-12-02 “Trombosi del viaggiatore”, dal Catullo si viaggia in sicurezza
ADIGE TV: Home Trieste Sette Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Trieste

















Mercoled 3 Dicembre 2025
“ARGO” UNA TOCCANTE STORIA AL ROSSETTI DI TRIESTE

DI MAURO BONATO
Al Rossetti di Trieste sarà in scena, ancora per pochi giorni, fino al 7 dicembre “Argo” che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha prodotto assieme allo Stabile di Bolzano.
Lo spettacolo - affidato alla bravissima regista Serena Sinigaglia - e ad un assieme creativo tutto al femminile, con tre straordinarie protagoniste come Ariella Reggio, Maria Ariis e Lucia Limonta, trae ispirazione dal romanzo “Storia di Argo” di Mariagrazia Ciani.
La scrittrice raccontando della sua fuga dall’Istria dopo la fine della Seconda guerra mondiale, tocca un argomento di storia delicatissimo. Lo strappo, l’abbandono forzato, qui sono descritti attraverso la separazione di una bambina dal suo cane York.
York come Argo, il cane di Ulisse.
Mariagrazia Ciani non ha un piglio storico o romanzesco, il suo è un procedere per paesaggi interiori, per allusioni e metafore, senza mai cadere nella polemica sterile o nella documentazione saggistica. Ha il respiro della poesia, “Storia di Argo”.
«Ho capito che non avrei potuto mettere in scena un libro così intimo e tanto meno limitarmi ad adattarlo» spiega la regista Serena Sinigaglia. «Avevo bisogno di un'autrice che, ispirandosi al tratto lieve e rarefatto del libro, scrivesse un testo originale rispecchiando lo sguardo di chi, come me, ha conosciuto da lontano quella storia. Volevo che il testo fosse ambientato nell'oggi e che presentasse un confronto tra tre generazioni di donne. Ed è così che è arrivato “Argo”».
“Argo” di Letizia Russo, liberamente ispirato al libro di Mariagrazia Ciani, racconta dunque di Vera, 85 anni, Beatrice, sua figlia, 55 anni e Carla figlia trentenne di Beatrice, che saranno interpretate da Ariella Reggio, Maria Ariis e Lucia Limonta.
Vera ha l’alzheimer e la figlia decide di portarla un'ultima volta a Pola da dove è scappata quand’era solo una bambina: uno "strappo" di cui non ha mai più parlato.
«Ora - spiega la regista - tra le pieghe della sua coscienza annebbiata, le fa visita un solo ricordo, flebile, quello di un cane che si chiamava Argo. Le tre donne si trovano così, chilometro dopo chilometro, a fare i conti con sè stesse e col peso dei loro rapporti, coi silenzi e coi non detti, con la memoria che svanisce della nonna, con il desiderio di libertà della figlia, con le difficoltà della madre di non conoscere la propria madre, chiusa nei suoi ricordi e ora irrimediabilmente ammalata. È un testo che, in maniera lieve e delicata, prova ad affrontare un tema importantissimo e direi quasi scabroso, quello del "peso delle memoria". Certi vissuti, certi nodi, certi ricordi possono diventare un fardello insopportabile se non si è disposti a lasciarli andare. Solo lasciandoli andare, si può andare "oltre", oltre i rancori, oltre il male, tutto il male, verso un nuovo futuro».


ARGO
liberamente ispirato al romanzo “Storia di Argo” di Mariagrazia Ciani (ed. Marsilio)
testo originale Letizia Russo
regia Serena Sinigaglia
con Ariella Reggio, Maria Ariis, Lucia Limonta
scene Andrea Belli
costumi Valeria Bettella
luci e suono Roberta Faiolo
assistente alla regia Michele Iuculano
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Bolzano
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Trieste
AL ROSSETTI DI TRIESTE IN PRIMA NAZIONALE “CATS”
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA AL ROSSETTI
GRANDI NOVITà PER LA STAGIONE DEL VERDI A TRIESTE
UN AUTORITRATTO AL ROSSETTI DI TRIESTE
UN MULINO BIANCO AL ROSSETTI DI TRIESTE
FANTASIA IN UN ATTO PER LE NOZZE DI FIGARO A TRIESTE
MAKSIM, UNA STELLA INTERNAZIONALE AL ROSSETTI
SVEVO E JOYCE IN UN DIALOGO IMPOSSIBILE
CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA AL ROSSETTI DI TRIESTE
FEDELI D’AMORE A GORIZIA E TRIESTE
UNA GRANDE STAGIONE AL TEATRO ROSSETTI DI TRIESTE
RIGOLETTO VA IN SCENA AL VERDI DI TRIESTE
UNA GRANDE STAGIONE AL VERDI DI TRIESTE
PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE AL VERDI DI TRIESTE
JESSICA PRATT ALL'OPERA CAFFè
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

Pubblicit
  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 