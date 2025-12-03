Pubblicit

CCIAA VERONA: NEL 2024 VERONA HA RAGGIUNTO I 35,4 MILIARDI DI VALORE AGGIUNTO DECIMA PROVINCIA ITALIANA PER RICCHEZZA PRODOTTA

(Verona, 2 dicembre 2025). Con un valore aggiunto che nel 2024 ha raggiunto i 35,4 miliardi di euro, Verona si conferma nella top 10 della classifica delle province italiane. Una quota dell’1,8% sul totale nazionale e del 19,6% su quello regionale valgono infatti alla città scaligera il decimo posto nel ranking nazionale. È quanto emerge dall’analisi della Camera di Commercio di Verona - su base dati del Centro Studi Tagliacarne e camere - sul valore aggiunto provinciale a valori correnti, aggregato che permette di misurare la ricchezza prodotta dal sistema economico.



Rispetto al 2023, la provincia scaligera registra un aumento del 1,7%, valore di poco superiore al dato riferito al Veneto (+1,2%) ma inferiore a quello nazionale (+2,1%). Il valore aggiunto pro-capite nel 2024 ha superato i 38mila euro, dato che porta Verona a occupare la quindicesima posizione nel ranking delle province tricolore, in crescita del 1,5% sul pari periodo dell’anno precedente. Il dato veronese risulta inoltre più elevato sia rispetto alla media italiana (33.347,99 euro) che quella regionale (37.156,11 euro).

Dal punto di vista settoriale, il 70% del valore aggiunto è espresso da commercio e servizi, il 20% dall’industria, il 6% dalle costruzioni e il 4% dall’agricoltura.
