Pubblicit

Sabato 6 Dicembre 2025    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2025-12-06 AGSM AIM accende il Natale di Betlemme. Un gesto di pace, che unisce Verona, Vicenza e la città della Natività. 2025-12-06 NUOVI, IMPORTANTI DATI CONFERMANO LE RICADUTE POSITIVE DELLA FRUIZIONE DELL’ARTE SUL BENESSERE PSICOLOGICO 2025-12-06 COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE: SERVONO 271MILA TECNICI SPECIALIZZATI MA MANCANO DIPLOMATI E LAUREATI 2025-12-06 Verona ricarica in elettrico: oltre 200.000 km percorsi grazie alla stazione di Ewiva per veicoli elettrici 2025-12-06 AGSM AIM ACQUISISCE QUATTRO PARCHI EOLICI IN PUGLIA 2025-12-06 Esu e Rettrice in visita ai cantieri per gli studentati 2025-12-06 Nuoto artistico. Campionato Regionale Categoria Assoluta: grande risultato per Denise Cucereanu e la Fondazione Bentegodi 2025-12-06 AGSM AIM PRESENTA IL REVAMPING DELLA CENTRALE DI COGENERAZIONE DI BORGO TRENTO 2025-12-06 FIGLI DEL CENTRO STORICO 2025-12-06 DA VERONA ALLE ALPI IN BICI, COMPLETATO IL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CHE COLLEGA LA STAZIONE DI PORTA NUOVA CON BOSCOMANTICO, ALL’ALTEZZA DELLA CICLOVIA DEL SOLE 2025-12-06 Sciopero nazionale del 10 dicembre ed Amia Verona. I Consigli dell’Azienda per limitare eventuali criticità 2025-12-06 GIOVANNA DEI DISOCCUPATI un apocrifo brechtiano di e con Natalino Balasso 2025-12-06 Con le feste aumenta il rischio usura - CGIA Mestre 6.12 25 2025-12-06 Confagricoltura. Decreto flussi. Positive le novità, su assunzioni e contratti 2025-12-05 “La Bella Verona”. Il Premio 2025, all’Associazione “Amici dei Civici Musei di Verona”
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Sabato 6 Dicembre 2025
DA VERONA ALLE ALPI IN BICI, COMPLETATO IL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CHE COLLEGA LA STAZIONE DI PORTA NUOVA CON BOSCOMANTICO, ALL’ALTEZZA DELLA CICLOVIA DEL SOLE

Il nuovo percorso attraversa i quartieri della 3^ Circoscrizione ad ovest della città consentendo una mobilità in sicurezza





Una biciclettata in compagnia per sancire il completamento del percorso ciclopedonale che collega la stazione di Verona P.N. alla Ciclovia del Sole, lungo il Biffis e il Camuzzoni.

La nuova ciclabile consente di collegare numerosi quartieri della zona ovest della città: lo Stadio, il Quartiere Navigatori, il Saval, Borgo Milano, Borgo Nuovo e infine il Chievo.



Soddisfatto l’assessore alla mobilità e all’ambiente, Tommaso Ferrari “per la realizzazione di un progetto che la cittadinanza chiedeva da tempo, iniziato dall'amministrazione precedente, che ringrazio, e grazie al finanziamento regionale e il supporto dell’ex vice presidente Elisa De Berti. Come amministrazione, abbiamo aggiunto ulteriori fondi e integrato e migliorato il progetto. Questo percorso è il risultato di un grande gioco di squadra per il territorio”.



I ciclisti, un folto gruppo della Fiab, sono partiti da Piazza XXV Aprile per arrivare a Boscomantico in mezz’ora di pedalate.



“Abbiamo fatto anche un ulteriore investimento – spiega l’assessore al verde e all’arredo urbano - con arredi, alberi e verde per abbellire un percorso che collega la zona ovest della nostra città. Stiamo inoltre rifacendo tutti i parapetti e i marciapiedi dei ponti sul canale Camuzzoni. Questo tratto è fondamentale perché da oggi chi parte dalla stazione di Porta Nuova, giunto a Boscomantino si collega alla Ciclovia del Sole dalla quale si può arrivare persino Oltralpe, via Trentino e Alto Adige”.



Un investimento da due milioni di euro “che collega i quartieri della 3^ Circoscrizione, come ha sottolineato il Presidente, della 3^ Riccardo Olivieri -, oggi è uno di quei giorni in cui si dà particolarmente senso all’agire amministrativo consegniamo finalmente alla città un’opera che è anche al servizio del cicloturismo”.



Al taglio del nastro ha partecipato anche il presidente della Fiab, Corrado Marastoni, che ha dichiarato come “La giornata di oggi coroni almeno due decenni di lunga attesa e di grandi speranze, da quando è stato aperto il tratto del Biffis che porta verso il Valdadige e verso il Garda. La gioia è immensa”.
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
Verona ricarica in elettrico: oltre 200.000 km percorsi grazie alla stazione di Ewiva per veicoli elettrici
COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE: SERVONO 271MILA TECNICI SPECIALIZZATI MA MANCANO DIPLOMATI E LAUREATI
Confagricoltura. Decreto flussi. Positive le novità, su assunzioni e contratti
Con le feste aumenta il rischio usura - CGIA Mestre 6.12 25
GIOVANNA DEI DISOCCUPATI un apocrifo brechtiano di e con Natalino Balasso
Sciopero nazionale del 10 dicembre ed Amia Verona. I Consigli dell’Azienda per limitare eventuali criticità
FIGLI DEL CENTRO STORICO
AGSM AIM PRESENTA IL REVAMPING DELLA CENTRALE DI COGENERAZIONE DI BORGO TRENTO
Nuoto artistico. Campionato Regionale Categoria Assoluta: grande risultato per Denise Cucereanu e la Fondazione Bentegodi
Esu e Rettrice in visita ai cantieri per gli studentati
AGSM AIM ACQUISISCE QUATTRO PARCHI EOLICI IN PUGLIA
NUOVI, IMPORTANTI DATI CONFERMANO LE RICADUTE POSITIVE DELLA FRUIZIONE DELL’ARTE SUL BENESSERE PSICOLOGICO
AGSM AIM accende il Natale di Betlemme. Un gesto di pace, che unisce Verona, Vicenza e la città della Natività.
Ponte dell’Immacolata: prospettive occupazionali in crescita, per gli alberghi veneti. Medie superiori a quelle del 2024. Primeggiano le terme, seguono a ruota montagna e città d’arte.
Ponte dell’Immacolata: prospettive occupazionali in crescita, per gli alberghi veneti. Medie superiori a quelle del 2024. Primeggiano le terme, seguono a ruota montagna e città d’arte.
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

Pubblicit
  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 