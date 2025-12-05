Pubblicit

Sabato 6 Dicembre 2025    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2025-12-06 NUOVI, IMPORTANTI DATI CONFERMANO LE RICADUTE POSITIVE DELLA FRUIZIONE DELL’ARTE SUL BENESSERE PSICOLOGICO 2025-12-06 COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE: SERVONO 271MILA TECNICI SPECIALIZZATI MA MANCANO DIPLOMATI E LAUREATI 2025-12-06 Verona ricarica in elettrico: oltre 200.000 km percorsi grazie alla stazione di Ewiva per veicoli elettrici 2025-12-06 AGSM AIM ACQUISISCE QUATTRO PARCHI EOLICI IN PUGLIA 2025-12-06 Esu e Rettrice in visita ai cantieri per gli studentati 2025-12-06 Nuoto artistico. Campionato Regionale Categoria Assoluta: grande risultato per Denise Cucereanu e la Fondazione Bentegodi 2025-12-06 AGSM AIM PRESENTA IL REVAMPING DELLA CENTRALE DI COGENERAZIONE DI BORGO TRENTO 2025-12-06 FIGLI DEL CENTRO STORICO 2025-12-06 DA VERONA ALLE ALPI IN BICI, COMPLETATO IL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CHE COLLEGA LA STAZIONE DI PORTA NUOVA CON BOSCOMANTICO, ALL’ALTEZZA DELLA CICLOVIA DEL SOLE 2025-12-06 Sciopero nazionale del 10 dicembre ed Amia Verona. I Consigli dell’Azienda per limitare eventuali criticità 2025-12-06 GIOVANNA DEI DISOCCUPATI un apocrifo brechtiano di e con Natalino Balasso 2025-12-06 Con le feste aumenta il rischio usura - CGIA Mestre 6.12 25 2025-12-06 Confagricoltura. Decreto flussi. Positive le novità, su assunzioni e contratti 2025-12-05 “La Bella Verona”. Il Premio 2025, all’Associazione “Amici dei Civici Musei di Verona” 2025-12-05 Al fianco del XV del Festival Internazionale di Cinema per Ragazzi, Polomarconi.it: il futuro delle telecomunicazioni
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Sabato 6 Dicembre 2025
AGSM AIM ACQUISISCE QUATTRO PARCHI EOLICI IN PUGLIA

La capacità “green” installata dal Gruppo Agsm Aim sale a 231 megawatt


Verona, 5 dicembre 2025 - Agsm Aim ha completato una nuova importante operazione nel settore delle energie rinnovabili, acquisendo dal Gruppo AREN Electric Power S.p.A. e da Sistemi Energetici S.p.A. quattro parchi eolici in provincia di Foggia.



Gli impianti hanno una potenza totale di 52,6 megawatt (MW) e una produzione stimata di oltre 105 gigawattora (GWh) all’anno, pari al fabbisogno energetico di circa 40.000 famiglie.



In dettaglio, gli impianti acquisiti sono:

Elce 2 (potenza installata di 26,3 MW)

Spartivento (potenza installata di 13,5 MW)

La Pescia (potenza installata di 8,4 MW)

Ramatola (potenza installata di 4,4 MW)



Con questo ingresso nel portafoglio impianti, Agsm Aim raggiunge 231 MW di potenza rinnovabile installata, consolidando la propria presenza sul territorio nazionale e contribuendo al percorso previsto dal Piano Industriale 2025-2030 verso una produzione energetica sempre più sostenibile. Il portafoglio si distingue per la presenza di turbine di produttori “tier-1”, leader globali del settore, che assicurano elevati standard di affidabilità e performance. Gli impianti sono inoltre incentivati secondo i principali schemi nazionali, assicurando stabilità economica all’investimento.



“Questa acquisizione è un ulteriore passo strategico per la crescita del Gruppo Agsm Aim nelle rinnovabili. Aumentare la nostra capacità di produzione di energia pulita significa contribuire in modo concreto alla transizione energetica e fornire energia verde a decine di migliaia di famiglie” ha dichiarato Federico Testa, presidente del Gruppo Agsm Aim.



“Con questa operazione ci avviciniamo agli obiettivi del Piano Industriale, puntando a superare 1 TWh di energia prodotta entro il 2030. L’ampliamento del portafoglio eolico, insieme agli investimenti recenti nel fotovoltaico, ci permette di diversificare le nostre fonti rinnovabili e creare valore per i territori” ha dichiarato Alessandro Russo, consigliere delegato del Gruppo Agsm Aim.
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
Verona ricarica in elettrico: oltre 200.000 km percorsi grazie alla stazione di Ewiva per veicoli elettrici
COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE: SERVONO 271MILA TECNICI SPECIALIZZATI MA MANCANO DIPLOMATI E LAUREATI
Confagricoltura. Decreto flussi. Positive le novità, su assunzioni e contratti
Con le feste aumenta il rischio usura - CGIA Mestre 6.12 25
GIOVANNA DEI DISOCCUPATI un apocrifo brechtiano di e con Natalino Balasso
Sciopero nazionale del 10 dicembre ed Amia Verona. I Consigli dell’Azienda per limitare eventuali criticità
DA VERONA ALLE ALPI IN BICI, COMPLETATO IL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CHE COLLEGA LA STAZIONE DI PORTA NUOVA CON BOSCOMANTICO, ALL’ALTEZZA DELLA CICLOVIA DEL SOLE
FIGLI DEL CENTRO STORICO
AGSM AIM PRESENTA IL REVAMPING DELLA CENTRALE DI COGENERAZIONE DI BORGO TRENTO
Nuoto artistico. Campionato Regionale Categoria Assoluta: grande risultato per Denise Cucereanu e la Fondazione Bentegodi
Esu e Rettrice in visita ai cantieri per gli studentati
NUOVI, IMPORTANTI DATI CONFERMANO LE RICADUTE POSITIVE DELLA FRUIZIONE DELL’ARTE SUL BENESSERE PSICOLOGICO
Ponte dell’Immacolata: prospettive occupazionali in crescita, per gli alberghi veneti. Medie superiori a quelle del 2024. Primeggiano le terme, seguono a ruota montagna e città d’arte.
Ponte dell’Immacolata: prospettive occupazionali in crescita, per gli alberghi veneti. Medie superiori a quelle del 2024. Primeggiano le terme, seguono a ruota montagna e città d’arte.
Agsm Aim, Verona, ha presentato il Revamping della Centrale di Cogenerazione di Borgo Trento, garantendo maggiori prestazioni in termini di efficienza energetica, ottimizzazione delle perdite di rete ed elevata affidabilità operativa
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

Pubblicit
  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 