AGSM AIM ACQUISISCE QUATTRO PARCHI EOLICI IN PUGLIA



La capacità “green” installata dal Gruppo Agsm Aim sale a 231 megawatt





Verona, 5 dicembre 2025 - Agsm Aim ha completato una nuova importante operazione nel settore delle energie rinnovabili, acquisendo dal Gruppo AREN Electric Power S.p.A. e da Sistemi Energetici S.p.A. quattro parchi eolici in provincia di Foggia.







Gli impianti hanno una potenza totale di 52,6 megawatt (MW) e una produzione stimata di oltre 105 gigawattora (GWh) all’anno, pari al fabbisogno energetico di circa 40.000 famiglie.







In dettaglio, gli impianti acquisiti sono:



Elce 2 (potenza installata di 26,3 MW)



Spartivento (potenza installata di 13,5 MW)



La Pescia (potenza installata di 8,4 MW)



Ramatola (potenza installata di 4,4 MW)







Con questo ingresso nel portafoglio impianti, Agsm Aim raggiunge 231 MW di potenza rinnovabile installata, consolidando la propria presenza sul territorio nazionale e contribuendo al percorso previsto dal Piano Industriale 2025-2030 verso una produzione energetica sempre più sostenibile. Il portafoglio si distingue per la presenza di turbine di produttori “tier-1”, leader globali del settore, che assicurano elevati standard di affidabilità e performance. Gli impianti sono inoltre incentivati secondo i principali schemi nazionali, assicurando stabilità economica all’investimento.







“Questa acquisizione è un ulteriore passo strategico per la crescita del Gruppo Agsm Aim nelle rinnovabili. Aumentare la nostra capacità di produzione di energia pulita significa contribuire in modo concreto alla transizione energetica e fornire energia verde a decine di migliaia di famiglie” ha dichiarato Federico Testa, presidente del Gruppo Agsm Aim.







“Con questa operazione ci avviciniamo agli obiettivi del Piano Industriale, puntando a superare 1 TWh di energia prodotta entro il 2030. L’ampliamento del portafoglio eolico, insieme agli investimenti recenti nel fotovoltaico, ci permette di diversificare le nostre fonti rinnovabili e creare valore per i territori” ha dichiarato Alessandro Russo, consigliere delegato del Gruppo Agsm Aim.







