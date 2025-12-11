Presentato Fondamenta Rapporto di sostenibilità di MUVE



Venezia, 10 dicembre 2025 - Al Museo di Storia Naturale di Venezia è stato presentato oggi FONDAMENTA: il primo Rapporto di Sostenibilità della Fondazione Musei Civici di Venezia, ma non solo. Si tratta di un passo inaugurale e strategico, con cui la Fondazione sceglie di dare un nome, una struttura e una direzione chiara al proprio percorso di impegno sul tema della sostenibilità, inserendosi pienamente nel quadro degli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.







Il titolo FONDAMENTA richiama il legame profondo tra Venezia e il suo territorio: le fondamenta sono le strutture che sostengono le case, i palazzi ma fondamenta, a Venezia, è anche la strada che costeggia il canale, elemento unico e caratterizzante la città. Questo report rappresenta quindi la base su cui MUVE intende costruire un percorso trasparente, misurabile e condiviso. Una scelta particolarmente significativa in un contesto come quello veneziano, dove la sostenibilità non è soltanto un valore, ma una necessità.







La capacità di Venezia di affrontare il futuro — tra sviluppo, trasformazione e adattamento — passa infatti anche dal ruolo attivo delle sue istituzioni culturali, chiamate oggi a contribuire a una nuova visione di città.







Tirando le fila del nostro operato “oltre musei”, abbiamo ritenuto indispensabile dare vita ad un nuovo ambito di indagine di Fondazione che racconti l’impatto sociale, economico, ambientale in cui operiamo: nasce così “Fondamenta”. È il faro che guida le nostre azioni e che, concretamente, si è tradotto in un impegno per migliorare noi stessi. Abbiamo scelto di concentrarci su alcuni punti chiave, partendo da ciò che siamo e conosciamo, dal nostro DNA, dando riconoscibilità e forma alla nostra identità in continua trasformazione, agendo nel tessuto urbano, dentro le città e vicino alle comunità, portando nuove sedi, proposte ed esperienze alle persone. A tutte le persone: nuovi cittadini, persone con fragilità, a contrasto della marginalizzazione sociale, giovani, chi vive il territorio e chi è solo di passaggio. Ciascuno merita di poter accedere a un’esperienza arricchente, formativa, di crescita.



Il ringraziamento va a tutto il gruppo di lavoro, a Luca Mizzan e Pietroluigi Genovesi per l’intenso lavoro di coordinamento, alla professoressa Dubini per aver dato forma e struttura alle nostre idee. Non ultimo, al CDA di Fondazione e all’Amministrazione Comunale che sostiene e incentiva tutte le iniziative di MUVE.



Mariacristina Gribaudi, Presidente Fondazione Musei Civici di Venezia







Parlare di sostenibilità significa pensare tanto all’ambiente e al suo equilibrio quanto all’ecosistema in senso più ampio: la vita delle città, all’interazione tra comunità, l’impatto del turismo in luoghi come Venezia, la sostenibilità economica della cultura. La domanda è stata spontanea: una città che è sotto gli occhi del mondo, che risposta può dare a queste problematiche globali? E come possono dei musei essere promotori di temi legati alla capacità stessa per la città di affrontare e superare le sfide future legate allo sviluppo, alla trasformazione e all’adattamento? Le risposte le abbiamo trovate nell’indirizzo dell’Agenda 2030 e questo è oggi il nostro punto di partenza.



Luca Mizzan, Responsabile Museo di Storia Naturale di Venezia







La complessità è uno dei dettagli che maggiormente viene evidenziato: siamo una struttura complessa, all’interno di una città complessa. Ma la pluralità è stata il valore nel momento in cui i colleghi provenienti da diversi uffici e servizi, unitamente agli stakeholder, hanno potuto contribuire alla realizzazione di questo progetto. Il grande sforzo è stato fare sintesi di una mole variegata di attività, di esperienze differenti. La seconda grande sfida è stata trovare la sintesi di questo percorso, che fosse chiara e declinabile, in uno strumento di immediata consultazione che possa essere l’inizio di un monitoraggio attivo dell’impatto delle nostre attività.



Pietroluigi Genovesi, Responsabile Muve Education e Muve Academy







Il Report FONDAMENTA individua così quattro Obiettivi chiave dell’Agenda 2030, attorno ai quali MUVE ha articolato le proprie azioni, analisi e prospettive di sviluppo, sviluppato sotto la guida scientifica di Paola Dubini, del centro ASK dell’Università Bocconi, e di Diana Martello, della Scuola IMT Alti Studi di Lucca, che hanno esposto il lavoro nel corso della presentazione. Il loro contributo ha permesso di strutturare il percorso secondo metodologie riconosciute, garantendo una lettura rigorosa dei dati, un inquadramento chiaro degli ambiti di intervento e un processo di sviluppo interno orientato al miglioramento continuo.







La missione dei Musei Civici Veneziani è unica, così come lo sono la loro estensione e il territorio in cui operano. Da questo dato fondamentale siamo partiti per sviluppare il primo rapporto di sostenibilità di MUVE, chiedendoci cosa significhi essere i musei della città e come adempiere alla missione di rendere la cultura più accessibile, inclusiva e condivisa, iniziando anche a misurarne l’impatto sociale. Vuol dire comprendere davvero come la cultura possa mettere in dialogo persone e comunità anche molto distanti tra loro, non solo geograficamente. Allo stesso tempo, la cultura è un motore e un punto di riferimento per le collaborazioni sul territorio, favorendo relazioni virtuose tra pubblico e privato, tra residenti, comunità di pratica e persone di passaggio. Ognuno può portare con sé, nella propria vita, una parte di questa esperienza.



Paola Dubini, consulente scientifica del progetto







GLI OBIETTIVI



OBIETTIVO 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI



La ricchezza delle collezioni



La conservazione degli immobili



Il rapporto con la terraferma



I pubblici fidelizzati







OBIETTIVO 3: SALUTE E BENESSERE



Le relazioni con i pubblici fragili



Il museo come esperienza trasformativa



I Musei Civici: uno spazio di benessere psicologico



Le relazioni con il territorio



Le comunità di pratica e la trasmissione dei saperi







OBIETTIVO 4: ISTRUZIONE DI QUALITÀ



Le attività educative



MUVE e il rapporto con il corpo docente



Il network delle relazioni







OBIETTIVO 13: LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO



Il monitoraggio ambientale



Costruire cittadinanza scientifica attraverso storie di prossimità



Reinventare il museo attraverso nuove pratiche







Con FONDAMENTA, MUVE afferma la volontà di porsi come attore responsabile nel presente e catalizzatore di cambiamento per il futuro, contribuendo attivamente al benessere della città e delle sue comunità attraverso cultura, educazione, ricerca e partecipazione. Una visione che riconosce nel museo non solo un luogo di conservazione, ma uno spazio di innovazione sociale e ambientale.







