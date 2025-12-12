Pubblicit

Luned 15 Dicembre 2025
CASA DI GIULIETTA, NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO FINO AL 6 GENNAIO 2026

Cortile di Giulietta ad accesso limitato ancora per questo fine settimana, si adottano alcuni correttivi. A partire dal 20 dicembre, si adotterà l’ingresso da piazzetta Navona e l’uscita da via Cappello, in attesa della formalizzazione definitiva dell’accordo con i soggetti privati.



Lo scorso fine settimana ha confermato l'efficacia della limitazione degli ingressi nel garantire la sicurezza del cortile di Giulietta, con una miglior fruizione del sito museale e la possibilità di accesso alle attività commerciali affacciate sul cortile. Tuttavia su via Cappello si sono verificate congestioni di persone, motivo per cui si adottano ora dei correttivi, volti a scoraggiare lo stazionamento di persone davanti al volto di via Cappello 23.



Si tratta ancora di misure straordinarie e temporanee, native alla chiusura completa del sito: in questo weekend rimane confermata la modalità di accesso da via Cappello riservata ai soli possessori di biglietto per la Casa di Giulietta, acquistato on-line sul sito dei Musei.



Durante il periodo infrasettimanale, dal 16 al 19 dicembre, è invece previsto il libero accesso al Cortile della Casa di Giulietta in alcune giornate, dal 16 al 19, così da garantire una maggiore fruibilità compatibilmente con le esigenze di sicurezza.



Successivamente si prevede di poter dare maggior spazio ai visitatori, dal 20 dicembre fino al 6 gennaio 2026 ritornerà l'istituzione del "senso unico", tramite l'accesso straordinario al Cortile e alla Casa di Giulietta da Piazzetta Navona, utilizzando gli spazi del Teatro Nuovo, con uscita dei visitatori da via Cappello.



“Attraverso questa modalità per la quale ringraziamo vivamente il Teatro Nuovo, durante le vacanze di Natale si mantiene la gratuità dell’ingresso al Cortile per i visitatori che non sono interessati a visitare la casa museo di Giulietta – informa l’assessora alla Cultura e al Turismo, Marta Ugolini -. Naturalmente in attesa della sottoscrizione dell'accordo con tutti i proprietari del cortile, è il Comune a farsi carico delle spese vive per garantire il servizio, vale a dire il personale addetto alla biglietteria e alla sicurezza, oltre alle spese del Teatro Nuovo che ospita questa soluzione. In piazza Navona saranno allestiti due ingressi usati in modo distinto, uno sarà riservato alle persone con disabilità e al pubblico che ha già prenotato la visita alla Casa di Giulietta, l’altro ai visitatori del cortile, quindi senza biglietto. Ancora qualche giorno di pazienza ci separa da questa soluzione, già sperimentata con esito positivo negli anni precedenti e supportata dal parere favorevole della Soprintendenza, che consente di alleggerire sensibilmente la congestione in via Cappello”.



L’accesso diretto da via Cappello dal 20 dicembre al 6 gennaio resterà consentito esclusivamente agli ospiti e agli addetti della struttura ricettiva che si affaccia sul cortile, ai clienti con ingresso dedicato e al personale degli esercizi commerciali interni al cortile.



“Lo scorso weekend, le misure adottate – sottolinea l’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi –, hanno funzionato e non abbiamo registrato alcuna congestione all’interno del cortile e della casa di Giulietta. Le criticità si sono invece concentrate su via Cappello per la folla di persone assiepate all’ingresso nella speranza di entrare o di scattare una foto. Fenomeno che dissuaderemo in questo fine settimana, impedendo la vista del cortile dall’esterno e garantendo un presidio significativo della Polizia locale per il controllo dei flussi”.



E' in fase di conclusione il percorso avviato dall'amministrazione per formalizzare in modo definitivo con tutti i proprietari l’accesso da Piazzetta Navona, al fine di garantire sia la sicurezza che la valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della città, seconda meta al mondo di pellegrinaggio laico.
