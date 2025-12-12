L’export del Veneto in affanno. I dazi fanno crollare la vendita in USA di lavatrici, frigoriferi, occhiali, macchine agricole, mobili e gioielleria



Dazi, tensioni geopolitiche e crisi dei mercati internazionali hanno fiaccato il nostro export. Nei primi 9 mesi di quest’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le vendite nei mercati esteri dei prodotti veneti sono scesi dello 0,6 per cento, contro una media nazionale del + 3,6. Assieme al Trentino Alto Adige e alla Valle d’Aosta siamo le uniche regioni del Nord che hanno subito una contrazione negativa. Nel nostro caso, la riduzione è stata pari a 360 milioni di euro. Alla fine dello scorso settembre, lo stock complessivo delle nostre esportazioni nel mondo è sceso a 59,3 miliardi di euro. Se, a livello provincial, Verona e Padova hanno potuto registrare un incremento rispettivamente dell’1,9 per cento e dell’1,4, le situazioni più critiche, invece, si sono registrate a Rovigo con il -4,1 per cento e a Venezia con il -10,2. Se, come dicevamo più sopra, a livello regionale le nostre esportazioni nel mondo sono scese dello 0,6 per cento, molto più pesante è stata la contrazione registrata, verso il mercato statunitense. Sempre tra gennaio e settembre 2025, rispetto allo stesso arco temporale del 2024, la flessione è stata addirittura del 5,9 per cento. Insomma, l’introduzione dei dazi ha pesantemente ostacolato le nostre esportazioni verso gli USA che, in termini assoluti, sono diminuite di 317 milioni di euro. Se Padova (+9,5 per cento) e Rovigo (+2,7) hanno accresciuto le quote di mercato negli States, Verona (-6,2), Treviso (-6,9) e in particolare Belluno (-35,1) sono “crollate”. I prodotti che hanno un peso relativo importante nell’economia della nostra regione e che hanno subito le riduzioni di vendita più importanti sono, in particolare, gli apparecchi per uso domestico[1] (-44,5 per cento), l’occhialeria (-29,4), le macchine agricole (-28,4), gli altri prodotti in metallo[2] (-20,4), i mobili (-16,1) e la gioielleria (-9). In altre parole, le politiche protezionistiche messe in atto dalla scorsa estate dagli Stati Uniti rischiano di condizionare nel medio-lungo periodo il commercio estero di tutto il Veneto, sia per gli effetti diretti (mancate esportazioni), sia per quelli indiretti (riduzione margine di profitto delle imprese che continueranno a vendere nel mercato USA, trasferimento delle imprese o di una parte delle produzioni verso gli USA, il trade diversion[3], etc.). Oltre a queste due fattispecie non va sottovalutata anche quella congiunturale (legata alla svalutazione del dollaro nei confronti dell’euro). Ricordiamo, infatti, che dall’inizio di quest’anno il dollaro si è deprezzato nei confronti dell’euro di 12 punti percentuali. Insomma, dazi, crisi internazionali e svalutazione del dollaro hanno frenato l’export del Veneto. Tuttavia, è bene sottolinearlo con forza: è sicuramente prematuro formulare valutazioni definitive su questo fenomeno anche se i primi dati statistici a disposizione fotografano una situazione a tine molto fosche, che va monitorata attentamente, perché potrebbe riservare delle brutte sorprese. Insomma, nei primi nove mesi dell’anno l’export del Veneto è in controtendenza rispetto al dato nazionale. I dazi introdotti dall’amministrazione Trump, i venti di guerra che soffiano in Europa e le difficoltà del commercio mondiale hanno frenato - più che nel resto d’Italia - le nostre vendite all'estero. Nonostante ciò non dobbiamo preoccuparci più del dovuto. I nostri manufatti sono di alta gamma e i produttori di queste eccellenze possono superare questa fase di difficoltà perché non chiedono aiuti, sussidi o contributi, ma un fisco più equo, infrastrutture pubbliche più efficienti e una burocrazia meno fastidiosa. Insomma, un sistema Paese più efficiente che consenta loro di vincere le sfide del momento.

[1] Lavatrici, frigoriferi, forni elettrici, etc. [2] Articoli per la casa, componenti industriali, utensili, parti di macchinari agricoli, etc.[3] In un mondo in cui una grande economia impone dazi quasi a tutti, gli altri esportatori di tutti i paesi colpiti cercheranno nuovi sbocchi per compensare le perdite subite sul mercato USA. Questo fenomeno è noto come deviazione del commercio (per l’appunto trade diversion).

Una non certamente bella notizia, per le nostre terre e per le nostre industrie, anche se, in economia, che, di consueto agisce, per così, dire con proprie regole, c’è da aspettarsele tutte. Ma, un momento di sollievo offrono le tre ultime righe della nota di CGIA Mestre, sopra riportata, righe, che trascriviamo:” I nostri manufatti sono di alta gamma e i produttori di queste eccellenze possono superare questa fase di difficoltà, perché non chiedono aiuti, sussidi o contributi, ma un fisco più equo, infrastrutture pubbliche più efficienti e una burocrazia meno fastidiosa. Insomma, un sistema Paese più efficiente, che consenta loro di vincere le sfide del momento”. Mai mancando le note buona volontà e tenacia, nei nostri imprenditori, ci auguriamo che qualcuno pensi a porre in atto quanto sopra richiesto, nell’interesse dell’economia nostrana e nazionale e, che, al tempo, possa dominare Pace, laddove prevale la guerra, creando certezze, per l’umanità e per l’economia, che è vita per la società.

Pierantonio Braggio








