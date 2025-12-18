Pubblicit

Sabato 20 Dicembre 2025    

Verona Sette News
Sabato 20 Dicembre 2025
IN VISTA DI MILANO-CORTINA 2026, IN CIRCOSCRIZIONE 2ª GLI ESEMPI DELLO SPORT ARRIVANO A SCUOLA

Nei giorni scorsi, in Ponte Crencano presso la Scuola Battisti dell’Istituto Comprensivo 04 “Parona Ponte Crencano Quinzano Avesa”, si è svolto l’incontro “Lezioni di scuola, lezioni di sport: si impara anche dalle sconfitte”, organizzato dalla Commissione Sport della Circoscrizione 2ª del Comune di Verona, in coordinamento con la Dirigente scolastica, dott.ssa Linda Franchini. Presenti la Presidente della Circoscrizione 2ª, Elisa Dalle Pezze e il Consigliere Federico Centomo. A condurre la mattinata Raffaele Tomelleri e Serena Mizzon.
L’iniziativa, inserita nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione quali Valentina Scandolara (ciclismo), Juri Margotto (tennis), Nicola Minali (ciclismo) e Michele Mortali (rugby), che si sono confrontati con circa cinquanta studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Assente, per impossibilità, la campionessa paralimpica Michela Brunelli (tennis tavolo).
Atleti e sportivi hanno dialogato con i ragazzi e le ragazze rispondendo a numerose domande e curiosità, in un confronto ricco e stimolante che ha unito il mondo della scuola a quello dello sport. Al centro dell’incontro il valore educativo dello sport: il rispetto per insegnanti, allenatori e allenatrici, l’importanza dell’impegno quotidiano e la capacità di trasformare vittorie e sconfitte in occasioni di crescita personale, imparando ogni volta una nuova lezione.
Particolarmente significativa la partecipazione attenta e consapevole degli studenti, che con interventi profondi e pertinenti hanno positivamente sorpreso gli adulti presenti.
Nel corso della mattinata sono stati inoltre premiati con una targa l’atleta Pietro Corcioni (già Premio Cangrande 2025) e Attilio Perusi, figura storica della Pallavolo Quinzano, per il loro contributo allo sport e alla comunità.
L’incontro si è concluso con un momento di festa, tra numerosi autografi, foto ricordo e la consegna di una medaglietta celebrativa a tutti i ragazzi e le ragazze partecipanti, a testimonianza di una mattinata all’insegna dei valori dello sport, dell’educazione e della condivisione.
