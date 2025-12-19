Pubblicit

Luned 22 Dicembre 2025
“Trame e tramacci, storie di libri”. Università e biblioteche in podcast per una letteratura accessibile. Provinìcia di Verona informa.

“È online,nsulle principali piattaforme podcas, "Trame e tramacci, storie di libri", un contenuto audio, on demand, realizzato dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Verona, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona. Tra domande “horror”, toni pulp e spunti di approfondimento letterario, il podcast propone dialoghi a due voci che intendono far appassionare, e ripensare, a romanzi, graphic novel e altre forme ancora della narrazione su carta. Nel podcast, nato per diffondere il piacere e il gusto della lettura, non si parla solo di trame ma anche di “tramacci”, ovvero sottotrame e approfondimenti grazie a dialoghi a due voci, con docenti e referenti delle biblioteche provinciali. I primi episodi - Madame Bovary di Gustave Flaubert, Distanza di Sicurezza di Samanta Schweblin e Piccole donne di Louisa May Alcott - sono disponibili anche sul portale del Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (https:sbpvr.biblioteche.ittrame-e-tramacci-storie-di-libri). Nelle prossime puntate ci si sposterà a est, alla scoperta di due grandi classici della letteratura, L’idiota di Fëdor Dostoevskij e Sorgo rosso di Mo Yan, scrittore cinese premio Nobel per la letteratura. Il progetto, patrocinato dalla Provincia di Verona, nasce da un'idea di Paola Perazzolo, docente presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, e di Michela Battocchio, referente per la provincia scaligera del Tavolo di lavoro regionale AIB Veneto sui Gruppi di Lettura e bibliotecaria di Colognola ai Colli. Il podcast – registrato negli spazi di Fuori Aula Network, la radio di Ateneo – è editato e montato da Martina Cerpelloni, tecnico informatico del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Verona ed editor dei podcast dipartimentali Inclusioni e Olboblo. ,"Trame e tramacci, storie di libri" è stato inoltre presentato al Raduno Provinciale dei Gruppi di Lettura, tenutosi al Palazzo Scaligero, a fine novembre. L'appuntamento annuale, dal titolo "Classiche Pagine condivise", ha dedicato il suo focus tematico interamente alla letteratura, con la novità dei Gruppi di Lettura Istantanei, per accrescere lo scambio e la scoperta di nuovi autori tra i lettori. Il nuovo format ha visto il diretto coinvolgimento dell'Università: i docenti del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere hanno accompagnato i vari sottogruppi, dedicati a specifici ambiti letterari, facilitando il confronto su brani letti al momento e proposti allo scopo di far scoprire – o riscoprire – testi e autori significativi di diverse letterature”. Promuovere la lettura e la conoscenza di letterature estere, andando oltre i nostri confini, significa spaziare nel nuovo, creando nuova cultura e contatto con altri scrittori, che, con le loro opere, ci trasferiscono modi di pensare e di vedere, a noi non noti, modi, che aprono il nostro sempre modesto sapere, al nuovo e all’essenza di altri popoli. Leggiamo e riflettiamo, facendo tesoro, di quanto rileviamo.
Pierantonio Braggio
