Confindustria Verona: Termomeccanica e transizione energetica. Aziende veronesi, unite, per affrontare le sfide e cogliere le opportunità.



“Verona, 27 dicembre 2025 - Le imprese veronesi guardano alla transizione energetica, con crescente consapevolezza. L’80% riconosce il ruolo strategico delle energie pulite,” per la competitività e la sostenibilità aziendale. Di queste la maggior parte ritiene che l’impatto più significativo riguarderà i processi produttivi, seguiti da prodotti, servizi e logistica interna. In questo scenario le imprese della filiera termomeccanica hanno un ruolo centrale. «Il nuovo paradigma energetico europeo ridisegnerà completamente lo scenario competitivo. La termomeccanica può e deve giocare un ruolo di primo piano in questa trasformazione. Ma è evidente che “da soli non bastiamo», ha dichiarato la Presidente della Rete Innovativa Veneto Clima ed Energia, Emanuela Lucchini. «Per incidere davvero sulle politiche europee, per portare a Bruxelles scenari realistici e una narrazione tecnica credibile, abbiamo bisogno di un fronte comune delle imprese della filiera. Solo unendo le competenze e le visioni possiamo influenzare le scelte strategiche che guideranno la transizione nei prossimi decenni». Una consapevolezza che trova riscontro nel comportamento delle aziende. La transizione energetica, infatti, è percepita come un’opportunità, ma anche come una sfida complessa e inevitabile, spinta da necessari adempimenti normativi e requisiti ambientali: il 45% delle imprese ha già investito in fonti energetiche native, mentre un altro 28% prevede investimenti a medio o lungo termine. Negli ultimi anni, le Reti Innovative Regionali hanno dimostrato che il networking tra aziende, il dialogo tra imprese e università, la condivisione di competenze e i progetti non sono solo strumenti utili, ma fattori concreti di accelerazione dell’innovazione. Rappresentano, oggi, una piattaforma strutturata da cui avviare una strategia comune capace di rafforzare competitività, valorizzare gli asset tecnologici della filiera e portare la voce del comparto nei tavoli decisionali europei. È con questo obiettivo che la Rete Innovativa Veneto Clima ed Energia, in collaborazione con Confindustria Verona, ha promosso un primo tavolo di confronto che ha riunito le imprese della filiera termomeccanica. Al centro dell’incontro, il contesto produttivo locale, la sostenibilità, le politiche europee e il riposizionamento. «Questo vuole essere l’inizio di un percorso condiviso, un momento in cui la filiera si riconosce come sistema e si prepara a lavorare in modo coordinato per affrontare sfide che nessuna impresa può sostenere da sola», ha concluso la Presidente Emanuela Lucchini. A supporto di questo percorso di confronto e crescita condivisa è atteso nel 2026 un bando regionale per il sostegno ai progetti di R&I intrapresi dalle Reti Innovative Regionali, che stimoleranno aziende e organismi di ricerca a convergere verso un programma di lavoro finalizzato a mettere a terra innovazione sostenibile in campo dell’energia e dell’efficientamento. Sarà compito del tavolo, a cui tutti i soggetti pubblici e privati che convergono sulla filiera sono invitati a contribuire con i propri spunti e i propri progetti di innovazione, arrivare a presentare alla Regione un progetto concreto di supporto alla transizione. La rete Veneto Clima ed Energia: network per l'innovazione. Veneto Clima ed Energia è un partenariato riconosciuto dalla Regione Veneto nel 2017, per connettere Imprese e Università nella promozione della cooperazione e dell’innovazione sui temi legati all’energia e all’efficientamento energetico. Si rivolge sia all’ambito residenziale che industriale, con particolare riguardo all’implementazione di tecnologie nel comparto Attualmente conta 68 partner aderenti tra imprese e Organismi di ricerca. Ha sviluppato 4 progetti per un valore complessivo di 16 mln di euro con il coinvolgimento di 35 partner. Transizione energetica: indagine condotta dal Centro Studi di Confindustria Verona - settembre 2025. Le fonti energetiche del futuro e il loro impatto. Dall’indagine emerge la centralità dell’energia solare e una diffusa consapevolezza del ruolo strategico delle energie pulite per la competitività e la sostenibilità delle imprese. Un terzo delle aziende veronesi indica il fotovoltaico come principale fonte energetica del futuro. Questa preferenza si riflette nelle scelte di investimento: il 72% delle imprese utilizza impianti fotovoltaici e, tra chi ancora non ha adottato fonti rinnovabili, il 64% sta valutando il fotovoltaico, come fonte di prossimo investimento. Secondo quasi la metà del campione, la transizione energetica avrà un impatto diretto soprattutto sui processi produttivi, mentre prodotti e servizi e logistica seguono a distanza. Opportunità e sfide legate alla transizione energetica. Per la maggior parte delle imprese veronesi, la transizione energetica rappresenta un’opportunità: il 30% la considera una leva, per ridurre i costi e migliorare i margini, il 23% come strumento per rafforzare l’immagine e la reputazione. Accanto a questa visione positiva, un 30% riconosce che il percorso rappresenta una sfida complessa, a causa degli obblighi normativi, ma inevitabile. Opinioni e investimenti delle imprese nelle fonti energetiche native. Il fotovoltaico si conferma la tecnologia più apprezzata e più adottata: quasi nove imprese su dieci ne hanno un’opinione positiva. Anche altre fonti rinnovabili, come solare e idroelettrico, raccolgono valutazioni favorevoli, mentre l’interesse verso eolico, idrogeno e geotermia è più incerto. Sul nucleare prevale invece un atteggiamento prudente, con giudizi per lo più neutri. Nel complesso, il 45% delle imprese ha già adottato almeno una fonte energetica nativa e un altro 28% prevede di farlo nel medio-lungo periodo, confermando un orientamento solido verso la transizione, seppure con intensità diverse”. Il nostro tempo, non permette né momenti d’attesa, né ritardi, in fatto d’applicazione di innovazione. Importante è procedere e, in tal senso, la nostra impresa è all’altezza delle attuali esigenze tecniche, ma, appunto, come sopra evidenziato, tutto ciò, non può più essere frutto di isolate iniziative, ma, il risultato di stretta collaborazione di rete, con studi e ricerca. Operando da soli, certo, si ottiene, ma, uniti, si possono superare grandi sfide ed ostacoli, con certezza di risultati, anche in fatto di costi.

Pierantonio Braggio







