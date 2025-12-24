CONCERTO DI CAPODANNO



Come tradizione vuole, il concerto di Capodanno del Teatro Ristori sarà dedicato al mondo viennese e austro-ungarico con un’immortale sequenza di Valzer e Polke. Inizio anno a teatro immersi nella magica e frizzante atmosfera di Vienna.

Verona, 26 dicembre 2026 – Il primo giorno dell’anno nel segno della grande musica. Giovedì 1° gennaio, alle ore 17, il Teatro Ristori aprirà le porte per il tradizionale Concerto di Capodanno. Un appuntamento ormai consolidato della programmazione cittadina, affidato quest’anno a I Virtuosi Italiani, ensemble di fama internazionale. Il programma musicale condurrà il pubblico nel cuore della tradizione viennese e austro-ungarica con una selezione di valzer e polke firmate dalla dinastia Strauss e dai grandi autori dell’Ottocento mitteleuropeo, da Franz von Suppè a Franz Lehár. Un repertorio pensato per inaugurare l’anno nuovo all’insegna dell’eleganza, della leggerezza e dell’energia che da sempre caratterizzano questo concerto-simbolo. Accanto all’orchestra, due voci di primo piano arricchiscono il programma: il soprano Alessia Pintossi e il tenore Blagoj Nacoski, interpreti di solida esperienza internazionale, capaci di dialogare all’interno di una cornice musicale fortemente identitaria. La direzione è affidata al M°Alberto Martini, primo violino e direttore, che guiderà l’ensemble secondo la tradizione storica dello Stehgeiger, dirigendo dal violino senza bacchetta - come facevano Johann Strauss padre e figli - e, più recentemente, il leggendario Willy Boskovsky. Una prassi esecutiva che restituisce freschezza, naturalezza e un rapporto diretto tra gesto musicale e suono orchestrale.

Fondati nel 1989, I Virtuosi Italiani sono oggi una delle formazioni più attive e apprezzate nel panorama internazionale. Ospiti regolari di teatri e sale prestigiose in Europa, America e Asia, dal Teatro alla Scala al Carnegie Hall, dal Konzerthaus di Vienna alla Royal Albert Hall, dal 2011 sono complesso residente a Venezia nella Chiesa dell’Ospedale della Pietà, luogo vivaldiano per eccellenza. La loro discografia supera i cento titoli e include importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il Diapason d’Or de l’Année 2021 per l’album Amici & Rivali.

Alessia Pintossi, soprano, collabora stabilmente con l’ensemble dal 2024. Formata tra Brescia e Milano, affianca all’attività operistica una costante ricerca espressiva che l’ha portata anche verso progetti originali e multidisciplinari, con recenti apparizioni in ambito televisivo e discografico. Blagoj Nacoski, tenore, nato a Skopje e attivo da molti anni in Italia, ha calcato palcoscenici come la Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma e il New York City Opera. Particolarmente apprezzato nel repertorio mozartiano, è stato nominato nel 2008 Ambasciatore della cultura macedone in Italia. Per il Concerto di Capodanno del 1° gennaio, la biglietteria del teatro sarà regolarmente aperta un’ora prima dello spettacolo. Sarà chiusa invece dal 24 dicembre e riaprirà a pieno regime il 7 gennaio. Biglietti e maggiori informazioni sul sito www.teatroristori.org.







