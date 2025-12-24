|
|
|
|
|
|
|Domenica 28 Dicembre 2025
|
|
|
|
|
|
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Ricerca
|
|
|
|
|Domenica 28 Dicembre 2025
|Kandinsky, quando il colore si fa musica
Restano pochi giorni per visitare Kandinsky. La musica dei colori, la mostra ospitata alla Philharmonie de Paris fino al 1° febbraio 2026. Non un semplice omaggio al padre dell’astrazione, ma un’esperienza sinestetica che invita a guardare la pittura con le orecchie aperte, restituendo alla musica il ruolo di cuore pulsante del suo pensiero e del suo processo creativo.
Per Kandinsky il colore non era mai silenzioso. Ogni tonalità sprigionava una risonanza interiore, una vibrazione capace di toccare l’anima come una nota musicale. Il giallo poteva squillare come una tromba, il blu scendere in profondità come un contrabbasso, il rosso esplodere come un colpo di timpani. Questa visione, formulata ne Lo spirituale nell’arte (1911), lo condusse oltre la figurazione: la pittura non doveva più imitare il mondo, ma accordare emozioni.
Realizzata in collaborazione con il Centre Pompidou, la mostra riunisce quasi duecento opere e documenti – dipinti, disegni, incisioni, spartiti, dischi, strumenti musicali – e segue il filo musicale che attraversa tutta la vita dell’artista, dai primi paesaggi russi alle grandi Composizioni, concepite come vere partiture visive. Decisivo fu lo “shock Wagner” vissuto a Mosca nel 1896, ma altrettanto fecondo il dialogo con l’avanguardia musicale del primo Novecento, da Schönberg a Scriabin, da Stravinskij a Hindemith.
Alla Philharmonie le opere non si limitano a essere esposte: risuonano. Il celebre edificio di Jean Nouvel, con le sue curve sinuose, i materiali che riflettono e assorbono il suono, e gli spazi che giocano con luce e risonanza, diventa parte integrante dell’esperienza.Cuffie, ambienti immersivi e accostamenti sonori permettono al visitatore di avvertire il ritmo delle linee, il timbro dei colori, la tensione segreta delle forme, sciogliendo il confine tra ciò che si guarda e ciò che si ascolta. Non è casuale che tutto questo accada in una casa della musica: qui l’idea kandinskiana di un’arte totale trova finalmente il suo spazio naturale.
In un’epoca abituata a compartimentare i linguaggi, Kandinsky ci ricorda che l’arte nasce dall’attraversamento dei confini. E forse è proprio questo, oggi, il suono più attuale delle sue tele.
|Commenti
|
|Altre notizie di Verona
| A Betlemme, l'ospedale che unisce cristiani e musulmani. Vi opera il Sovrano Ospitaliero Ordine di Malta, non guardando a confini…
| CONCERTO DI CAPODANNO
| Il Veneto è la prima grande regione del Nord, per acquisti online. CGIA Mestre, 27 dicembre 2025
| Manovra: Coldiretti, stabilizzazione del lavoro occasionale, innovazione importante per aziende e cittadini. Sì alla richiesta Coldiretti di rendere strutturale una misura sociale utilizzata da studenti e pensionati, che completa il mercato occupazionale
| Confindustria Verona: Termomeccanica e transizione energetica. Aziende veronesi, unite, per affrontare le sfide e cogliere le opportunità.
| Celebrazioni, presiedute da mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona, per Natale 2025. Oltre ai Pontificali di Natale, molti altri appuntamenti, tra cu, Vigilia nella Casa circondariale di Montorio, Chiusura diocesana del Giubileo, Giornata della Pace
| Strategie sostenibili, per la gestione della filiera olivicola. Imprese e ricerca, insieme per affrontare le sfide del futuro
| Campionati Italiani Under 15 di Pesistica Olimpica 2025 Grande Bentegodi con Gaia Zamboni e i gemelli Marku
| LAICA IN FINALE ALL’OSCAR DI BILANCIO
| EXPORT AGROALIMENTARE, MARCATO (CONFIMI APINDUSTRIA VERONA): «SERVE INTERVENTO URGENTE SU BRENNERO E RAPPORTI CON L’AUSTRIA»
| Celebrazioni presiedute da mons. Pompili per Natale 2025
| Catullo S.p.A. – L’aeroporto di Verona raggiunge il traguardo di 4 milioni di passeggeri.
| Veronensis | consegnato l'assegno di 5.500 euro ad ABEO
| Campionati Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica 2025
| Buon Natale dalla redazione di Verona Sette !
|
|LA RIVISTA
|
|
|
|
|