Kandinsky, quando il colore si fa musica



Restano pochi giorni per visitare Kandinsky. La musica dei colori, la mostra ospitata alla Philharmonie de Paris fino al 1° febbraio 2026. Non un semplice omaggio al padre dell’astrazione, ma un’esperienza sinestetica che invita a guardare la pittura con le orecchie aperte, restituendo alla musica il ruolo di cuore pulsante del suo pensiero e del suo processo creativo.



Per Kandinsky il colore non era mai silenzioso. Ogni tonalità sprigionava una risonanza interiore, una vibrazione capace di toccare l’anima come una nota musicale. Il giallo poteva squillare come una tromba, il blu scendere in profondità come un contrabbasso, il rosso esplodere come un colpo di timpani. Questa visione, formulata ne Lo spirituale nell’arte (1911), lo condusse oltre la figurazione: la pittura non doveva più imitare il mondo, ma accordare emozioni.



Realizzata in collaborazione con il Centre Pompidou, la mostra riunisce quasi duecento opere e documenti – dipinti, disegni, incisioni, spartiti, dischi, strumenti musicali – e segue il filo musicale che attraversa tutta la vita dell’artista, dai primi paesaggi russi alle grandi Composizioni, concepite come vere partiture visive. Decisivo fu lo “shock Wagner” vissuto a Mosca nel 1896, ma altrettanto fecondo il dialogo con l’avanguardia musicale del primo Novecento, da Schönberg a Scriabin, da Stravinskij a Hindemith.



Alla Philharmonie le opere non si limitano a essere esposte: risuonano. Il celebre edificio di Jean Nouvel, con le sue curve sinuose, i materiali che riflettono e assorbono il suono, e gli spazi che giocano con luce e risonanza, diventa parte integrante dell’esperienza.Cuffie, ambienti immersivi e accostamenti sonori permettono al visitatore di avvertire il ritmo delle linee, il timbro dei colori, la tensione segreta delle forme, sciogliendo il confine tra ciò che si guarda e ciò che si ascolta. Non è casuale che tutto questo accada in una casa della musica: qui l’idea kandinskiana di un’arte totale trova finalmente il suo spazio naturale.



In un’epoca abituata a compartimentare i linguaggi, Kandinsky ci ricorda che l’arte nasce dall’attraversamento dei confini. E forse è proprio questo, oggi, il suono più attuale delle sue tele.







