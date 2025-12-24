Marted 30 Dicembre 2025    

2025-12-30 Concerto di San Silvestro, mercoledì 31 dicembre ore 19.30, al Teatro Filarmonico, Verona 2025-12-29 S.N.O.D.A.R - Sovrano Nobilissimo Ordine dello Antico Recioto e dell’Amarone. Festeggiato il Natale 2025, nella straordinaria Pieve di San Floriano, Valpolicella, Verona 2025-12-29 Amarone Opera Prima 2026. 2025-12-29 Andrea Verona è il nuovo ‘ambassador‘ di Motor Bike Expo. Il campione del mondo di enduro entra nella squadra di MBE: l’evento dei motociclisti, in programma dal 23 al 25 gennaio… a Verona. 2025-12-29 Concluso il Giubileo, continuiamo ad essere testimoni di speranzaIn Episcopio il punto sulla conclusione del 2025 e le prospettive per il 2026 2025-12-29 Regione Veneto, Giunta Regionale, comunicato stampa n. 19372025, Venezia, 29 dicembre 2025.: “…”Puntiamo a ridurre adempimenti inutili, semplificare i procedimenti e migliorare il rapporto, tra imprese e Pubblica Amministrazione. È l’inizio di una riforma 2025-12-28 Kandinsky, quando il colore si fa musica 2025-12-28 CONCERTO DI CAPODANNO 2025-12-28 A Betlemme, l'ospedale che unisce cristiani e musulmani. Vi opera il Sovrano Ospitaliero Ordine di Malta, non guardando a confini… 2025-12-27 Confindustria Verona: Termomeccanica e transizione energetica. Aziende veronesi, unite, per affrontare le sfide e cogliere le opportunità. 2025-12-27 Manovra: Coldiretti, stabilizzazione del lavoro occasionale, innovazione importante per aziende e cittadini. Sì alla richiesta Coldiretti di rendere strutturale una misura sociale utilizzata da studenti e pensionati, che completa il mercato occupazionale 2025-12-27 Il Veneto è la prima grande regione del Nord, per acquisti online. CGIA Mestre, 27 dicembre 2025 2025-12-24 Buon Natale dalla redazione di Verona Sette ! 2025-12-24 Campionati Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica 2025 2025-12-24 Veronensis | consegnato l'assegno di 5.500 euro ad ABEO
Concerto di San Silvestro, mercoledì 31 dicembre ore 19.30, al Teatro Filarmonico, Verona

L’Orchestra e il Coro di Fondazione Arena di Verona festeggiano con il pubblico la veglia di Capodanno, al Teatro Filarmonico. Con la direzione di Francesco Ommassini e la partecipazione del soprano Lina Johnson, il programma spazia da spettacolari brani orchestrali come Lo Schiaccianoci, classico natalizio per eccellenza, a un’antologia ricca e inedita di piccoli e grandi capolavori viennesi. Un impaginato che intreccia il lascito di Johann Strauss figlio, il re del valzer di cui ricorre il 200° anniversario, e del dorato mondo dei suoi contemporanei. A Verona risuonerà una Vienna galante e brillante, omaggiata dai valzer corali dell’amico Brahms (eseguiti nella sua stessa, rarissima, orchestrazione) e culminante nell’operetta Il Pipistrello. A suggellare il concerto, il celebre Danubio blu nella versione originale per coro. Teatro già sold-out, ultimi posti nei palchetti in vendita il giorno stesso. Biglietterie, via Dietro Anfiteatro 6b, aperta da lunedì a venerdì (10.30 - 16), sabato (09.15 - 12.45) - chiusa la domenica, via Roma 1, Verona. Aperta martedì, giovedì e sabato (10 - 18), mercoledì e venerdì (13 - 20), domenica (12 - 15.30) - chiusa il lunedì. Call center 045 8005151, biglietteriaarenadiverona.it e csarenadiverona.it, www.arena.it. Con bella musica, Buon Anno 2026!
Pierantonio Braggio
