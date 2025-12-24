|
|
|
|
|
|
|Marted 30 Dicembre 2025
|
|
|
|
|
|
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Ricerca
|
|
|
|
|Marted 30 Dicembre 2025
|Concerto di San Silvestro, mercoledì 31 dicembre ore 19.30, al Teatro Filarmonico, Verona
L’Orchestra e il Coro di Fondazione Arena di Verona festeggiano con il pubblico la veglia di Capodanno, al Teatro Filarmonico. Con la direzione di Francesco Ommassini e la partecipazione del soprano Lina Johnson, il programma spazia da spettacolari brani orchestrali come Lo Schiaccianoci, classico natalizio per eccellenza, a un’antologia ricca e inedita di piccoli e grandi capolavori viennesi. Un impaginato che intreccia il lascito di Johann Strauss figlio, il re del valzer di cui ricorre il 200° anniversario, e del dorato mondo dei suoi contemporanei. A Verona risuonerà una Vienna galante e brillante, omaggiata dai valzer corali dell’amico Brahms (eseguiti nella sua stessa, rarissima, orchestrazione) e culminante nell’operetta Il Pipistrello. A suggellare il concerto, il celebre Danubio blu nella versione originale per coro. Teatro già sold-out, ultimi posti nei palchetti in vendita il giorno stesso. Biglietterie, via Dietro Anfiteatro 6b, aperta da lunedì a venerdì (10.30 - 16), sabato (09.15 - 12.45) - chiusa la domenica, via Roma 1, Verona. Aperta martedì, giovedì e sabato (10 - 18), mercoledì e venerdì (13 - 20), domenica (12 - 15.30) - chiusa il lunedì. Call center 045 8005151, biglietteriaarenadiverona.it e csarenadiverona.it, www.arena.it. Con bella musica, Buon Anno 2026!
Pierantonio Braggio
|Commenti
|
|Altre notizie di Verona
| Regione Veneto, Giunta Regionale, comunicato stampa n. 19372025, Venezia, 29 dicembre 2025.: “…”Puntiamo a ridurre adempimenti inutili, semplificare i procedimenti e migliorare il rapporto, tra imprese e Pubblica Amministrazione. È l’inizio di una riforma
| Concluso il Giubileo, continuiamo ad essere testimoni di speranzaIn Episcopio il punto sulla conclusione del 2025 e le prospettive per il 2026
| Andrea Verona è il nuovo ‘ambassador‘ di Motor Bike Expo. Il campione del mondo di enduro entra nella squadra di MBE: l’evento dei motociclisti, in programma dal 23 al 25 gennaio… a Verona.
| Amarone Opera Prima 2026.
| S.N.O.D.A.R - Sovrano Nobilissimo Ordine dello Antico Recioto e dell’Amarone. Festeggiato il Natale 2025, nella straordinaria Pieve di San Floriano, Valpolicella, Verona
| A Betlemme, l'ospedale che unisce cristiani e musulmani. Vi opera il Sovrano Ospitaliero Ordine di Malta, non guardando a confini…
| CONCERTO DI CAPODANNO
| Kandinsky, quando il colore si fa musica
| Il Veneto è la prima grande regione del Nord, per acquisti online. CGIA Mestre, 27 dicembre 2025
| Manovra: Coldiretti, stabilizzazione del lavoro occasionale, innovazione importante per aziende e cittadini. Sì alla richiesta Coldiretti di rendere strutturale una misura sociale utilizzata da studenti e pensionati, che completa il mercato occupazionale
| Confindustria Verona: Termomeccanica e transizione energetica. Aziende veronesi, unite, per affrontare le sfide e cogliere le opportunità.
| Celebrazioni, presiedute da mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona, per Natale 2025. Oltre ai Pontificali di Natale, molti altri appuntamenti, tra cu, Vigilia nella Casa circondariale di Montorio, Chiusura diocesana del Giubileo, Giornata della Pace
| Strategie sostenibili, per la gestione della filiera olivicola. Imprese e ricerca, insieme per affrontare le sfide del futuro
| Campionati Italiani Under 15 di Pesistica Olimpica 2025 Grande Bentegodi con Gaia Zamboni e i gemelli Marku
| LAICA IN FINALE ALL’OSCAR DI BILANCIO
|
|LA RIVISTA
|
|
|
|
|