Per un territorio “senza plastica. Nel 2025, raccolti in Regione Veneto, 95.000 kg di rifiuti. Venturini: “I grandi risultati nascono, dall’alleanza, tra cittadini, istituzioni e volontari”



“I numeri, diffusi da Plastic Free, e in particolare i quasi 95.000 chili di rifiuti, raccolti da spiagge, corsi d’acqua, aree verdi del Veneto, confermano ancora una volta, come la nostra sia una regione leader, nella tutela ambientale, e questo grazie a un modello virtuoso, fondato sulla collaborazione tra cittadini, istituzioni e mondo del volontariato”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente Elisa Venturini, commentando i dati sulle attività, svolte nel 2025 da Plastic Free Onlus in Veneto. In particolare, l’associazione - nata nel 2019 con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento da plastica - nel solo 2025 ha organizzato ben 513 appuntamenti ambientali tra clean up (228), raccolte di mozziconi (10), passeggiate ecologiche (67) ed eventi pubblici, con il coinvolgimento di 6.876 volontari e la raccolta di 94.674 chilogrammi di rifiuti. Le attività pubbliche hanno sensibilizzato 7.562 cittadini, mentre le 156 iniziative nelle scuole hanno raggiunto 9.600 studenti. “Numeri imponenti – aggiunge Venturini - che dimostrano una volta in più la straordinaria sensibilità ambientale dei veneti, che da sempre si distinguono per comportamenti responsabili e attenzione alla sostenibilità, come dimostra ad esempio il fatto che da anni siamo leader in Italia nella raccolta differenziata. Credo che questi risultati non arrivino per caso: sono il frutto di un’alleanza concreta tra cittadini consapevoli, volontari instancabili e amministrazioni locali che scelgono di fare squadra. Le decine di protocolli d’intesa tra Plastic Free e i nostri Comuni, le iniziative nelle scuole e le azioni di contrasto all’inquinamento da plastica rappresentano un investimento sul futuro e sulla qualità della vita delle nostre comunità, per cui ringrazio gli straordinari volontari dell’associazione e la referente regionale Simona Simionato”. “Come Regione Veneto – conclude l’assessore Venturini – continuiamo a sostenere e valorizzare queste esperienze, perché la tutela dell’ambiente passa dall’impegno quotidiano di ciascuno e dalla capacità delle istituzioni di accompagnare e rafforzare le buone pratiche già radicate nel nostro territorio”. Non resta che congratularsi, eccome!, per l’impegno importantissimo, sopra descritto, in fatto di raccolta di rifiuti, in buona parte dannosi, sparsi nel territorio, da parte di cittadini, istituzioni e mondo del volontariato, cui va il nostro ringraziamento.

Pierantonio Braggio







