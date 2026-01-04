Anche ATV in pista per i Giochi Olimpici per muovere in sicurezza atleti e visitatori



Programmati servizi di bus navetta, con la massima attenzione alle persone con ridotta mobilità

Già in servizio in città e provincia i bus integralmente decorati con il “look of the game” di MC26



Dietro la grande vetrina di sport e spettacolo degli imminenti Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina, anche a Verona si muove una enorme macchina organizzativa che lavora per accogliere al meglio visitatori ed atleti e consentire loro di godere al meglio del clima olimpico. Anche ATV che – in qualità di azienda partecipata al 50% da FNM Holding – si fregia della qualifica di sponsor ufficiale e travel partner dell’evento, è da tempo al lavoro non solo per supportare le esigenze di mobilità dei partecipanti, ma anche per valorizzare il proprio impegno attraverso una serie di iniziative di visibilità.

“Per noi – precisa subito il presidente di ATV Giuseppe Mazza - non si tratta di una semplice una fornitura di servizi, ma di un impegno concreto che si inserisce tra le tante iniziative previste a Verona in vista dei Giochi, per far sì che le persone possano vivere appieno la magia di Milano Cortina 2026. Crediamo che un trasporto pubblico di qualità sia fondamentale per il successo di un evento di tale portata e vogliamo che le persone possano concentrarsi solo sulla gioia delle gare, sull'atmosfera unica dei Giochi e sulla scoperta del nostro territorio veronese”.

“Sarà un evento che unisce Verona con l'Italia e il mondo - sottolinea ancora il presidente di ATV - una connessione di emozioni, ma ci sarà anche bisogno di collegamenti “fisici” puntuali ed efficienti e ovviamente il trasporto pubblico vuole fare la sua parte. Sia che le persone desiderino assistere alle cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi all'Arena di Verona o debbano raggiungere le altre sedi olimpiche, ci piace pensare che il loro viaggio possa iniziare o concludersi grazie agli autobus ATV”.



In attesa di accogliere i visitatori durante i giorni delle competizioni, fin d’ora sia i veronesi che i turisti in soggiorno in città possono entrare nell’atmosfera olimpica grazie agli autobus ATV la cui livrea è stata decorata con il “look of the game” di MC26: colori, elementi grafici e simboli appositamente creati per l’edizione 2026 e che rappresentano l'identità visiva distintiva dei Giochi. La sua applicazione sui mezzi ATV vuole così contribuire a creare un'atmosfera di coinvolgimento e anticipazione dell'evento sul territorio.



“Credo sia doveroso un ringraziamento al socio FNM Holding – aggiunge l’Amministratore delegato di ATV, Massimo Bettarello – che ci ha portato in dote l’opportunità di affiancare il marchio ATV a quello di un evento storico come i Giochi Olimpici 2026. Si conferma così nei fatti come la strategia di FNM sia mirata a creare nuovo valore per Verona e il suo territorio. In occasione dei Giochi Olimpici, come già avvenuto per gli altri grandi eventi ospitati a Verona, il nostro ruolo sarà quello di mettere in campo un servizio di trasporto efficiente, comodo e sostenibile, permettendo agli atleti ed ai visitatori di spostarsi con la massima tranquillità. I principali hub dove affluiranno i visitatori, come l’aeroporto Catullo e le stazioni ferroviarie di Verona Porta Nuova e Porta Vescovo sono già egregiamente serviti dalla nostra rete, che consente di raggiungere agevolmente le sedi degli eventi così come hotel ed altre località di interesse sull’intero territorio provinciale. Valuteremo eventuali esigenze per introdurre potenziamenti dei servizi in termini di frequenza o capacità di trasporto, qualora dovesse rendersi necessario in caso di prolungate attese da parte dei viaggiatori. Al servizio di trasporto ordinario si aggiungerà inoltre la rete delle navette, concordata con la Fondazione MICO in occasione delle cerimonie. Particolare attenzione sarà dedicata alle esigenze delle persone con ridotta mobilità, in modo da garantire un’esperienza di viaggio inclusiva e accessibile a tutti”.



Massima attenzione anche sul fronte delle informazioni. Chiarezza e aggiornamenti in tempo reale sui percorsi, gli orari e le eventuali modifiche, saranno garantite dall’app ATV Ticket Bus Verona e dai canali social aziendali, oltre che dall’app appositamente dedicata ai servizi di mobilità per i Giochi Olimpici, in corso di sviluppo da parte degli organizzatori dell’evento.







