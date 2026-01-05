PAC - Politica Agricola Comune, e Europea. Coldiretti, impensabile risultato del Governo, che ha riportato 10 miliardi agli agricoltori italiani, uno in più rispetto ad oggi



“Passo indietro, rispetto alla follia della Von der Leyen, ora servono certezze normative e garanzie operative. L’annuncio, sui 10 miliardi in più per gli agricoltori italiani, sulle risorse, destinate alla Pac 2028-2034, che arriva grazie al ruolo determinante svolto dal Governo italiano e dal ministro Lollobrigida, risponde alle richieste avanzate, da mesi, dalla Coldiretti, anche attraverso diverse mobilitazioni in tutta Italia e a Bruxelles, per ultima quella dello scorso 18 dicembre, nella capitale belga, dove ci siamo recati con una delegazione di decine di agricoltori veronesi". E' il commento a caldo del Presidente Alex Vantini alla notizia del miliardo in più in confronto alla programmazione attuale, con un netto passo indietro, rispetto al folle tentativo della Von der Leyen di tagliare fondi agli agricoltori. Allo stesso Coldiretti ha chiesto di azzerare subito il dazio sui fertilizzanti, introdotto con il “Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere” (CBAM). "Ora - sottolinea Vantini - agli annunci devono seguire atti legislativi europei, che senza ogni dubbio e discrezionalità, garantiscano che questi soldi siano destinati alla difesa del reddito degli agricoltori". Importante anche sottolineare la modifica legata alle aree rurali che consentirà di utilizzare per gli agricoltori il 10% delle del Fondo unico, circa 48 miliardi, che è stato uno degli elementi che Coldiretti fin dall’inizio ha portato all’attenzione del Governo italiano e di cui si è fatta carico in tutti i dibattiti a livello europeo, ponendolo come elemento centrale. Queste risorse potranno essere utilizzate in modo concreto per affrontare il tema delle aree interne, delle aree collinari e delle aree montane, destinandole ai contadini che vivono e lavorano stabilmente in quei territori. Coldiretti ribadisce che la Pac non è fatta solo di risorse, ma anche di regole. Per questo va sventato ogni tentativo di rinazionalizzazione della Pac da parte della presidente Von der Leyen e della sua cerchia di tecnocrati Bruxellesi e Coldiretti continuerà a presidiare affinché non vengano posti ostacoli tecnici e burocratici al pieno utilizzo dei fondi assegnati alle imprese agricole. Coldiretti continua a non fidarsi dell’alta tecnocrazia di Bruxelles. A tal proposito Coldiretti prosegue la sua mobilitazione permanente e annuncia una serie di manifestazioni a partire, dal prossimo 20 gennaio, e fino alla fine del mese. che coinvolgeranno oltre 100mila soci, che inizieranno con Lombardia, Piemonte, Veneto e Lazio. Si proseguirà poi anche in Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna. Saranno le occasione, per raccontare e difendere le conquiste ottenute nel negoziato sulla Pac e chiarire la nostra posizione di contrarietà ad un accordo Mercosur che non garantisca parità di trattamento tra agricoltori europei e sudamericani”. Finalmente, passi avanti, in fatto di PAC, a favore dell’agricoltura europea ed italiana, “grazie al ruolo determinante, svolto dal Governo italiano e dal ministro Lollobrigida”. Del resto, non è pensabile, trascurare un settore, come l’agricoltura, che è alla base della vita e del benessere. Spiace, tuttavia, che per ottenere quanto sopra – che è vitale per il mondo della terra – siano state necessarie mobilitazioni e manifestazioni… Ora, si tratta di vedere quale soluzione avrà, in fatto di prodotti agricoli, il tema Mercosur.

Pierantonio Braggio







