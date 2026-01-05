Gioved 8 Gennaio 2026    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2026-01-08 Fissata la data di scadenza, per le Onlus. Incontro online, in merito… 2026-01-08 LetExpo 2026, a Veronafiere, dal 10 al 13 marzo 2026-01-08 Cioetto, Confimi Apindustria, Verona: «Stop alla ritenuta sulle transazioni, tra imprese, prevista dalla Legge di Bilancio 2026» 2026-01-08 PAC - Politica Agricola Comune, e Europea. Coldiretti, impensabile risultato del Governo, che ha riportato 10 miliardi agli agricoltori italiani, uno in più rispetto ad oggi 2026-01-07 RIAPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI QUINTO. COMPLETATI NEI TEMPI PREVISTI I LAVORI PER ADEGUARE L’EDIFICIO ALLE NORME ANTINCENDIO 2026-01-07 CIRCOSCRIZIONE 1^. AL VIA IL CORSO DI SCACCHI PER BAMBINI E RAGAZZI 2026-01-07 Anche ATV in pista per i Giochi Olimpici per muovere in sicurezza atleti e visitatori 2026-01-07 II Futuro dell'Edilizia. DAL BOOM DEGLI INCENTIVI ALLA SFIDA DELLA GOVERNANCE INTEGRATA 2026-01-07 TRENT’ANNI DI LINEA D’OMBRA. 2026-01-07 Città del Futuro 2030-2050 2026-01-05 Quando si tratta di solidarietà e di condivisione le “Confraternite” sono come gli alpini e rispondono: presente! Visita della Confraternita "Ossi de Pòrco e Champagne", Custoza, alla Casa di riposo ‘Morelli Bugna’, Villafranca, Verona. 2026-01-05 DUE RUOTE, ANCMA: MERCATO 2025 A DOPPIA VELOCITÀ 2026-01-05 SARA SIMEONI A CASA VERONA. VENERDI’ 9 GENNAIO L’INCONTRO CON LA CAMPIONESSA OLIMPICA ALLA PALAZZINA 20 DELL"ARSENALE 2026-01-05 EPIFANIA 2026. UNA GIORNATA DI FESTA, PER UNA TRADIZIONE CHE SI TRASFORMA 2026-01-05 PROVVEDIMENTI IN VISTA DELLE CERIMONIE OLIMPICHE E PARALIMPICHE MILANO-CORTINA 2026: DAL 7 GENNAIO AL 18 MARZO DIVIETO DI SOSTA IN VIA FRATTINI
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Gioved 8 Gennaio 2026
Fissata la data di scadenza, per le Onlus. Incontro online, in merito…

Centinaia di realtà solidali del territorio veronese sono chiamate a scegliere, entro il 31 marzo, il proprio futuro associativo tra le opzioni previste dalla Riforma del Terzo Settore. Un passaggio delicato ma obbligato che il CSV approfondisce giovedì 15 gennaio dalle 17.30 alle 19.30 con incontro online dedicato al tema. Qualche mese ancora, meno di tre, e le Onlus non esisteranno più. La Riforma del Terzo Settore ha infatti fissato al 31 marzo 2026, la “data di scadenza”. per queste forme associative che dovranno dunque necessariamente cambiare formula. E si tratta di un passaggio delicato ma obbligato che riguarda centinaia di realtà solidali attive sul territorio. Negli ultimi dati trasmessi dall’Anagrafe delle Onlus della Regione Veneto, filtrati per provincia, a fine 2024 erano infatti ben 315 le Onlus iscritte nell’Anagrafe nella provincia di Verona. Sicuramente, circa un quarto di queste nel corso del 2025, anche grazie al ruolo di consulente del Centro di Servizio per il Volontariato, ha compiuto l’iter per diventare Ente del Terzo Settore tramite l’iscrizione nel Runts, Registro Unico del Terzo Settore, oppure ha scelto di trasformarsi in ente non profit non iscritto. Ma rimangono comunque numerose realtà, che ancora devono attivarsi. E il tempo stringe. La scelta, sostanzialmente, è tra l’iscrizione al Runts. entro il termine ultimo di fine marzo, oppure devolvere il patrimonio accantonato – dove per patrimonio si intende ciò che è stato accumulato negli anni tra il momento dell’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus e la data della trasformazione in ente non Ets – optando quindi di non entrare nel Registro. Infatti le realtà che scelgono di non iscriversi non devono semplicemente “non fare nulla” o necessariamente decidere di sciogliersi, ma devono attivarsi per decidere del proprio futuro associativo e compiere in ogni caso una trasformazione. Un tema dunque complesso di cui ancora non tutte le realtà conoscono in dettaglio pro e contro di ciascuna decisione. Alcune addirittura potrebbero non sapere di questo passaggio imminente e obbligato. “L’imperativo per CSV è avvisare di questa scadenza tutte le Onlus, anche le più piccole e isolate Onlus della provincia, compito non sempre facile perché non tutti hanno contatti frequenti con CSV. Inoltre, entrare nel dettaglio affinché la scelta sia informata e consapevole”, spiega Elena D’Alessandro, ufficio consulenze del CSV di Verona. L’appuntamento, riservato agli iscritti all’Anagrafe delle Onlus è dunque per giovedì 15 gennaio dalle 17.30 alle 19.30 con il seminario online “Onlus – Runts o non Runts?” organizzato dal CSV, che ha l’obiettivo prioritario di informare sui cambiamenti in corso nel 2026 e fornire le informazioni e gli strumenti per valutare e deliberare, con le conseguenze del caso, il cambio in Ets iscritto al Registro oppure la trasformazione in ente da codice civile. L’iscrizione al webinar è obbligatoria e va fatta direttamente online al sito www.csv.verona.it, dove si trovano anche ulteriori dettagli e informazioni”. Importante, quindi, fare attenzione, informarsi, decidere rapidamente e, quindi, provvedere…
Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
PAC - Politica Agricola Comune, e Europea. Coldiretti, impensabile risultato del Governo, che ha riportato 10 miliardi agli agricoltori italiani, uno in più rispetto ad oggi
Cioetto, Confimi Apindustria, Verona: «Stop alla ritenuta sulle transazioni, tra imprese, prevista dalla Legge di Bilancio 2026»
LetExpo 2026, a Veronafiere, dal 10 al 13 marzo
Città del Futuro 2030-2050
TRENT’ANNI DI LINEA D’OMBRA.
II Futuro dell'Edilizia. DAL BOOM DEGLI INCENTIVI ALLA SFIDA DELLA GOVERNANCE INTEGRATA
Anche ATV in pista per i Giochi Olimpici per muovere in sicurezza atleti e visitatori
CIRCOSCRIZIONE 1^. AL VIA IL CORSO DI SCACCHI PER BAMBINI E RAGAZZI
RIAPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI QUINTO. COMPLETATI NEI TEMPI PREVISTI I LAVORI PER ADEGUARE L’EDIFICIO ALLE NORME ANTINCENDIO
AL TEATRO NUOVO IL MUSICAL SU SHERLOCK HOLMES
Federico Marinelli: un 2025 tra mostre nazionali e tanta solidarietà
PROVVEDIMENTI IN VISTA DELLE CERIMONIE OLIMPICHE E PARALIMPICHE MILANO-CORTINA 2026: DAL 7 GENNAIO AL 18 MARZO DIVIETO DI SOSTA IN VIA FRATTINI
PROVVEDIMENTI IN VISTA DELLE CERIMONIE OLIMPICHE E PARALIMPICHE MILANO-CORTINA 2026: DAL 7 GENNAIO AL 18 MARZO DIVIETO DI SOSTA IN VIA FRATTINI
EPIFANIA 2026. UNA GIORNATA DI FESTA, PER UNA TRADIZIONE CHE SI TRASFORMA
SARA SIMEONI A CASA VERONA. VENERDI’ 9 GENNAIO L’INCONTRO CON LA CAMPIONESSA OLIMPICA ALLA PALAZZINA 20 DELL"ARSENALE
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 