Centinaia di realtà solidali del territorio veronese sono chiamate a scegliere, entro il 31 marzo, il proprio futuro associativo tra le opzioni previste dalla Riforma del Terzo Settore. Un passaggio delicato ma obbligato che il CSV approfondisce giovedì 15 gennaio dalle 17.30 alle 19.30 con incontro online dedicato al tema. Qualche mese ancora, meno di tre, e le Onlus non esisteranno più. La Riforma del Terzo Settore ha infatti fissato al 31 marzo 2026, la “data di scadenza”. per queste forme associative che dovranno dunque necessariamente cambiare formula. E si tratta di un passaggio delicato ma obbligato che riguarda centinaia di realtà solidali attive sul territorio. Negli ultimi dati trasmessi dall’Anagrafe delle Onlus della Regione Veneto, filtrati per provincia, a fine 2024 erano infatti ben 315 le Onlus iscritte nell’Anagrafe nella provincia di Verona. Sicuramente, circa un quarto di queste nel corso del 2025, anche grazie al ruolo di consulente del Centro di Servizio per il Volontariato, ha compiuto l’iter per diventare Ente del Terzo Settore tramite l’iscrizione nel Runts, Registro Unico del Terzo Settore, oppure ha scelto di trasformarsi in ente non profit non iscritto. Ma rimangono comunque numerose realtà, che ancora devono attivarsi. E il tempo stringe. La scelta, sostanzialmente, è tra l’iscrizione al Runts. entro il termine ultimo di fine marzo, oppure devolvere il patrimonio accantonato – dove per patrimonio si intende ciò che è stato accumulato negli anni tra il momento dell’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus e la data della trasformazione in ente non Ets – optando quindi di non entrare nel Registro. Infatti le realtà che scelgono di non iscriversi non devono semplicemente “non fare nulla” o necessariamente decidere di sciogliersi, ma devono attivarsi per decidere del proprio futuro associativo e compiere in ogni caso una trasformazione. Un tema dunque complesso di cui ancora non tutte le realtà conoscono in dettaglio pro e contro di ciascuna decisione. Alcune addirittura potrebbero non sapere di questo passaggio imminente e obbligato. “L’imperativo per CSV è avvisare di questa scadenza tutte le Onlus, anche le più piccole e isolate Onlus della provincia, compito non sempre facile perché non tutti hanno contatti frequenti con CSV. Inoltre, entrare nel dettaglio affinché la scelta sia informata e consapevole”, spiega Elena D’Alessandro, ufficio consulenze del CSV di Verona. L’appuntamento, riservato agli iscritti all’Anagrafe delle Onlus è dunque per giovedì 15 gennaio dalle 17.30 alle 19.30 con il seminario online “Onlus – Runts o non Runts?” organizzato dal CSV, che ha l’obiettivo prioritario di informare sui cambiamenti in corso nel 2026 e fornire le informazioni e gli strumenti per valutare e deliberare, con le conseguenze del caso, il cambio in Ets iscritto al Registro oppure la trasformazione in ente da codice civile. L’iscrizione al webinar è obbligatoria e va fatta direttamente online al sito www.csv.verona.it, dove si trovano anche ulteriori dettagli e informazioni”. Importante, quindi, fare attenzione, informarsi, decidere rapidamente e, quindi, provvedere…

