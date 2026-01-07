Con lo stop al reddito di cittadinanza, sono aumentate le pensioni di invalidità civile? – CGIA Mestre, 10.1.26



Al 31 dicembre 2024, il numero delle pensioni di invalidità, erogate in Veneto ammontava a 246.500 unità, di cui 44.884 prestazioni previdenziali[1] e 201.616 di natura civile[2]. Se analizziamo l’andamento solo di queste ultime scorgiamo che, tra il 2020 e il 2024, sono aumentate del 6,3 per cento (+11.982), anche se buona parte dell’incremento è avvenuto tra il 2022 e il 2024. L’incidenza delle prestazioni di invalidità (previdenziali e civili), sul totale abitanti è pari al 5,1 per cento. Assieme a Piemonte e Lombardia abbiamo la percentuale più bassa d’Italia. Si stima che nel 2024 la spesa per le pensioni di invalidità civile erogata ai nostri corregionali sia stata di 1,25 miliardi di euro. E’ questa, in sintesi, la fotografia sulle pensioni di invalidità riferita al Veneto. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. La cancellazione del Reddito di cittadinanza ha aumentato il numero delle pensioni di invalidità civile? La cessazione del reddito di cittadinanza[3] e il contestuale incremento delle pensioni di invalidità civile sono correlate? Ufficialmente, le due misure rispondono a finalità distinte: il reddito di cittadinanza era stato concepito come strumento di contrasto alla povertà e di inclusione lavorativa, mentre le pensioni di invalidità tutelano le persone con limitazioni fisiche o psichiche riconosciute. Detto ciò, l’abolizione del reddito di cittadinanza ha comunque lasciato vulnerabile una fascia della popolazione caratterizzata da difficoltà occupazionali strutturali. In tale contesto, l’aumento delle pensioni di invalidità civile potrebbe aver rappresentato per molte famiglie l’unica forma concreta di sostegno economico disponibile. Sia chiaro: dimostrare una correlazione diretta risulta impraticabile, sia a causa della mancanza di dati comparabili, sia per la complessità della tematica che coinvolge diritti fondamentali e condizioni sanitarie. Tuttavia, il dubbio che vi sia stata una qualche connessione, tra i due fenomeni, rimane. In particolare, in alcune aree del Paese. Invalidità al top in Calabria, Puglia e Umbria. In Veneto svettano Rovigo, Venezia e Belluno. La regione che presenta l’incidenza delle prestazioni di invalidità complessive (previdenziali e civili) sul totale abitanti più elevata è la Calabria (13,2 per cento). Seguono la Puglia (11,6), l’Umbria (11,3) e la Sardegna (10,7). Chiudono Piemonte, Lombardia e Veneto tutte con il 5,1 per cento. A livello provinciale svetta il risultato di Reggio Calabria (14,99 prestazioni erogate ogni 100 abitanti). Subito dopo scorgiamo Lecce (14,24) e Crotone (13,88). In Veneto la situazione più “critica” riguarda Rovigo, con 6,5 prestazioni erogate ogni 100 residenti. Seguono Venezia con 5,86 e Belluno con 5,59. Spesa più elevata in Campania. Se facciamo un focus solo sulle pensioni erogate agli invalidi civili, nel 2024 la spesa complessiva a livello nazionale è stata di 21 miliardi di euro quasi la metà (il 46,6 per cento del totale) viene erogata nel Mezzogiorno. L’importo annuale più importante pari a 2,73 miliardi viene corrisposto alla Campania. Seguono i 2,67 miliardi dati in Lombardia e i 2,38 miliardi dovuti al Lazio. In Veneto la spesa è stata di 1,25 miliardi. L’importo mensile medio erogato nella nostra regione è di 507 euro. In Puglia, il trend più alto. Tornando a osservare l’andamento del numero delle pensioni di invalidità civile, tra il 2020 e il 2024 la regione che ha subito l’incremento percentuale più elevato è stata la Puglia (+14,1 per cento). Seguono la Basilicata (+12,2) e la Calabria (+11,9). Il Veneto si colloca al nono posto a livello nazionale, con una variazione del +6,3 per cento (+11.982).

–––––––––––––

[1] L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata a domanda alle persone con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. L’INPS concede l’Assegno ordinario di invalidità ai lavoratori: dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) iscritti alla Gestione Separata. [2] Le pensioni di invalidità civile vengono erogate a cittadini con redditi insufficienti e con una riduzione della capacità di lavoro o di svolgimento delle normali funzioni quotidiane superiore al 73 per cento le indennità di accompagnamento convenzionalmente comprendono l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili totali, le indennità di frequenza per i minori di 18 anni, le indennità di comunicazione per i non udenti, le indennità speciali per i ciechi parziali (ventesimisti) le indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, le indennità di assistenza e di accompagnamento per i ciechi assoluti. Le indennità spettano al solo titolo della minorazione, indipendentemente dalle condizioni reddituali. [3] Avvenuto gradualmente nel corso del 2023.







