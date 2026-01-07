DAVIDE ENIA TORNA A VERONA CON “AUTORITRATTO”: UN VIAGGIO NELL’ANIMA CONTEMPORANEA AL TEATRO CAMPLOY



Davide Enia, con 2 recentissimi Premi Ubu, riconoscimento tra i più prestigiosi del teatro italiano, conferiti per miglior testo italiano e migliore performer attore, a conferma della forza e dell’attualità del suo percorso creativo, torna a Verona venerdì 16 gennaio alle 20.45 con “Autoritratto”, un viaggio nell’anima contemporanea nell’ambito della rassegna L’Altro Teatro - Come As You Are organizzata al Teatro Camploy da Comune di Verona in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare del Veneto.





Prosegue al Teatro Camploy il progetto culturale del Comune che riscuote grande successo portando in città alcuni tra i linguaggi più significativi della scena contemporanea. La rassegna è nata con l’obiettivo di offrire al pubblico uno spazio di incontro con artisti che fanno del teatro un luogo di ricerca, di intimità e di apertura, invitando gli spettatori a “presentarsi così come sono”, senza filtri né sovrastrutture.





Con un’attenzione particolare ai temi dell’identità, della memoria, delle relazioni e delle trasformazioni del presente gli spettacoli sono un’occasione per esplorare nuove forme di racconto e parlare al cuore e alla mente: in questo contesto si inserisce “Autoritratto”, uno degli appuntamenti più attesi della stagione.



Un artista che ha segnato la scena contemporanea

Davide Enia, autore, attore e regista tra le voci più autorevoli del teatro italiano contemporaneo, è conosciuto e apprezzato per la potenza evocativa della sua parola scenica e per la capacità di intrecciare autobiografia, storia collettiva e poesia. A Verona l’artista porta in scena il suo lavoro più intimo e profondo che si colloca nel solco della sua ricerca più personale. Con “Autoritratto”, Enia prosegue il suo percorso di indagine sul rapporto tra individuo e collettività, tra memoria personale e memoria condivisa, tra voce e silenzio. Il suo ritorno a Verona rappresenta un’occasione preziosa per incontrare un artista che ha saputo rinnovare il linguaggio teatrale mantenendo sempre una forte radice umana e poetica intrecciando autobiografia e storia, trasformando l’esperienza individuale in voce universale che interroga lo spettatore e lo chiama in causa. Storie che non abitano solo il palcoscenico ma sono diventate romanzi pubblicati da Sellerio, a testimonianza della sua scrittura che continua a vibrare anche sulla pagina.





Un viaggio nella memoria, nella voce, nell’identità personale e collettiva

“Autoritratto” è un attraversamento, un racconto che si costruisce nel presente, mentre accade, e che si nutre di ricordi, incontri, ferite, epifanie.

Esplora il rapporto con la storia familiare, con la lingua, con il corpo e con il mestiere dell’attore, componendo un mosaico di immagini e parole che restituisce allo spettatore un ritratto in movimento, mai definitivo, sempre in trasformazione. La scrittura scenica na momenti di intensa narrazione a passaggi più lirici, in cui la voce diventa strumento musicale e la memoria si fa gesto. Il risultato è un teatro che parla in modo diretto, umano, necessario: un teatro che interroga e si interroga, che accoglie e che restituisce intrecciando memoria personale e collettiva e riflettendo sull’eredità emotiva e culturale del presente, tra paura e resistenza in un confronto diretto con il dolore, per trasformarlo in consapevolezza.



Il testo dello spettacolo parte da una riflessione sulla rimozione emotiva della strage di Capaci come sintomo di una nevrosi collettiva radicata nella società dove la mafia non è solo un’entità esterna, ma uno specchio introiettato nei comportamenti familiari, nel silenzio, nelle dinamiche di potere e nelle relazioni quotidiane attraversa esperienze personali e lutti condivisi, fino a confrontarsi con l’orrore assoluto dell’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, tragedia rimasta senza risposte.



Attraverso il corpo e la parola, l’attore-autore scava nelle ferite del presente, mettendo in scena il conflitto tra identità, violenza e responsabilità, offrendo al pubblico un racconto diretto e senza mediazioni dove il teatro diventa spazio di testimonianza.

Ne nasce un’opera che è insieme tragedia civile, rito teatrale e autoritratto intimo e collettivo con la quale il teatro si fa atto civile e necessario.



Un appuntamento da vivere insieme

Lo spettacolo si inserisce nel calendario di Come As You Are come uno dei momenti più significativi della rassegna, capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale.

La scelta di ospitare “Autoritratto” al Teatro Camploy conferma la volontà del Comune di Verona e di Arteven di offrire alla città una programmazione di qualità, attenta alla contemporaneità e alle sue molteplici forme espressive.

Incontri con la Compagnia - novità

In occasione della serata, alle ore 18 nel foyer del Teatro Camploy si terrà un incontro con Davide Enia aperto al pubblico.

Un momento di dialogo informale per approfondire temi, processi creativi e visioni che hanno dato vita allo spettacolo, e per avvicinare gli spettatori al lavoro dell’artista.

La rassegna L’Altro Teatro, promossa dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven sotto la direzione artistica di Fabrizio Arcuri, con Come As You Are immagina il teatro come spazio di possibilità e luogo accogliente, dove non servono competenze o codici, ma solo il desiderio di esserci.

Venite come siete. Il teatro vi aspetta!





_____

Informazioni

Programma completo di Verona L’altro Teatro COME AS YOU ARE sul sito www.spettacoloverona.it www.comune.verona.it, sulla pagina facebook L’Altro Teatro Verona, sul profilo Instagram L’Altro Teatro Verona.Camploy.

Biglietti in vendita da Box Office Verona - via Pallone 16 - tel. 045 80 11 154.

Biglietti ONLINE in vendita sui circuiti: www.boxol.itBoxofficeLiveit, www.boxofficelive.it e www.arteven.it

Il botteghino del Teatro Camploy sarà aperto la sera dello spettacolo a partire dalle ore 20.00 per l'acquisto dei biglietti.





_______

CREDITS

di e con Davide Enia

musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri

luci Paolo Casati

suono Francesco Vitaliti

si ringrazia Antonio Marras per gli abiti di scena

una co-produzione CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Accademia Perduta Romagna Teatri, Spoleto Festival dei Due Mondi.





BIO

Davide Enia (Palermo, 1974) è autore, regista e interprete degli spettacoli «Italia-Brasile 3 a 2» (2002), «maggio ཧ» (2004), «L’abisso» (2018), con i quali vince i più importanti premi di teatro italiani (premio UBU, premio Tondelli, premio ETI, premio Mezzogiorno, premio Hystrio, Premio Maschere del Teatro, premio Gassman).

«Così in terra» (2012) è il primo romanzo, con cui vince il Prix du Premier Roman Etranger e il Prix Brignoles come miglior romanzo straniero in Francia. Con il secondo romanzo, «Appunti per un naufragio» (2017) vince il Premio Mondello, il Premio Mondello Giovani e il Premio Super Mondello.

È artista associato al Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, dove mette in scena a giugno 2023 «Eleusi», rito teatrale di ventiquattr’ore che coinvolge oltre seicento persone, tra performer e cantanti di cori sacri.

I suoi testi sono tradotti in più di 16 lingue e rappresentati in diversi paesi europei.

«Autoritratto» (2024) è il suo nuovo lavoro in teatro. Nel 2025 pubblica il suo nuovo romanzo «Autoritratto. Istruzioni per sopravvivere a Palermo» (Sellerio).







