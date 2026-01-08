Cinquantesimo anniversario di TRV Teleradioveneta, 1975-2025. Passione, entusiasmo, buona volontà, costante impegno ed ingegno hanno contribuito e contribuiscono ad informare e a creare cultura. La passione di Riccardo Cavazzana, per il mondo radiofonico



Applicando il principio, secondo il quale, la modestia non è mai troppa, Riccardo, uomo dalle grandi idee, pensa più a realizzare, che a esporsi… La felice opportunità di conoscerlo, ci è stata offerta, con nostro piacere, dalla frequentazione di interessanti momenti, promuoventi il territorio ed i suoi prodotti, essendo Riccardo, sempre presente a fiere e ad eventi, per poter svolgere, al completo, il suo compito di comunicazione e d’informazione, in collaborazione, sempre, con l’attivo figlio Thomas. “Domenica, 7 dicembre 2025 – sottolinea Riccardo – abbiamo festeggiato i cinquant’anni di Teleradioveneta, a Cologna Veneta, in occasione della Festa del Mandorlato. È stata una grande soddisfazione, avere raggiunto questo traguardo. Porgo un grandissimo grazie al pubblico presente e agli sponsor… I nostri speaker avevano già fatto, in precedenza, la proposta di ritrovarci tutti, per festeggiare i prossimi 50 anni, nella sempre accogliente Cologna Veneta. Mi è stato chiesto, durante l’evento, il motivo che mi ha spinto a creare, nel 1975, l’emittente Teleradioveneta… Forse, fu destino…: ricordo, infatti, quando, a 10 - 11 anni, mio papà mi regalò una piccola radio a transistor… Mi sono subito incuriosito, di come, una così “piccola scatola” potesse parlare e facesse sentire musica… Ero talmente preso dalla curiosità, che aprii la radiolina e la smontai, completamente. Da quel momento, mi appassionai al mondo della radio. Mentre frequentavo la scuola, avevo costruito, in laboratorio, un piccolo trasmettitore, a valvole, a livello didattico. Quando nel 1975, ci fu la nascita delle radio libere, ho costruito un trasmettitore ad hoc e, da lì, è iniziata l’avventura…, con grande passione e professionalità. Oggi, Teleradioveneta è una grande realtà in FM - Modulazione di frequenza e della nuova tecnologia digitale DAB +, ossia, Digital Audio Broadcasting Plus… Ecco, in sintesi, la storia di Teleradioveneta… Ringrazio tutti i collaboratori, in particolare, Thomas, Ketty, Antonella, Andrea, Anna, alice, Loreno, Paola, il papà e la mamma Giuseppina, che da poco ha festeggiato 100 anni, tutti gli ascoltatori e gli sponsor. Ancora un grande grazie”! Complimenti, quindi – apprezzando anche la stretta, costruttiva collaborazione, fra Riccardo e il figlio Thomas – per quanto sinora raggiunto, e un grande augurio di ulteriore positiva evoluzione dell’Emittente! Nella foto: taglio della grande Torta del Cinquantenario, nello stand di Teleradioveneta, a Cologna Veneta.

Pierantonio Braggio







