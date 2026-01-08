Conoscere il vino… Le Grandi Serate di Ugo Brusaporco, Verona



Sul sito, l’Azienda Agricola Ca’ Rugate si presenta così: “La famiglia Tessari, ha nel corso di molti decenni, composto, disegnato e acquisito un patrimonio vitato di eccellenza, tra i più significativi dell’intera regione. Il comprensorio del Soave rappresenta una delle realtà vitivinicole più importanti a livello, sia regionale, sia nazionale. È stata considerata la prima zona tipica di produzione, delimitata, nel 1931, e riconosciuta con Regio decreto nel 1936, la prima area a DOC veneta (1968) e la prima DOCG sempre del Veneto (con il Recioto, nel 1998)”. Ecco, si scoprirà, questo giovedì 15 gennaio 2026, al Sottoriva 23, dalle 20.30, l’altra faccia del pianeta Ca’ Rugate: il suo vino rosso. Ancora il sito spiega: “La Valpolicella Classica è ubicata a nord-ovest di Verona, mentre a nord-est si trova la Valpolicella D.O.C. Proprio qui, a cavallo di un dolce declivio che domina le vallate d’Alpone e di Cazzano di Tramigna, nel Comune di Montecchia di Crosara, si trovano i vigneti di Ca’ Rugate. Siamo ad una media di 450 metri s.l.m., e i terreni sono poveri d’argilla, con un impasto a sfumatura bianca, molto calcarei, profondi e freschi”. La serata: si comincia con il Rio Albo Valpolicella DOC, 45% Corvina 40% Corvinone 15% Rondinella, profumi intensi e persistenti, che ricordano mora e ciliegia, con polenta soppressa e funghi. Sarà, quindi, la volta di un Campo Lavei Valpolicella Superiore DOC, al palato è morbido, con una buona tannicità, che si integra piacevolmente con una gradita sensazione di freschezza, e dalla cucina: maccheroncini ragù d’anatra e piselli. E, mentre la cucina si impegna, in una classicissima Pastisàda, con polenta, nei calici troveremo un Campo Bastiglia Valpolicella Ripasso DOC, colore rosso granato carico. Si chiude, con un Punta 470 Amarone della Valpolicella DOCG, profumi di frutti a bacca piccola, mora, ribes e ciliegia, ben sposati a note speziate dovute all’affinamento in legno, e sul piatto formaggio stagionato e miele. Ricordiamo che non mancheranno le poesie di Berto Barbarani e di altri e i racconti di vino di Maurizio Grassi, nonché i quiz con i premi, e alla fine, necessario, il caffè, da bere rigorosamente al banco. Bòni bicéri e bòni piàti, dónca, ma, necessaria la prenotazione…, allo 045 8009904.

