Resilienza e crescita delle imprese: a Legnago, Verona, un confronto su controllo di gestione e partnership bancaria



Crescita, solidità e capacità di affrontare le sfide di un contesto economico, sempre più complesso. Saranno i temi al centro dell’incontro “Resilienza e crescita delle imprese: controllo di gestione e partnership bancaria”, organizzato dal Distretto di Legnago di Confimi Apindustria Verona e in programma, giovedì 22 gennaio. alle 17, al Centro Ambientale Archeologico, in via Enrico Fermi 10, Legnago. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto, per imprenditori e professionisti, sul tema dello sviluppo aziendale, con un focus specifico, sul controllo di gestione, sulle competenze manageriali e sul rapporto tra imprese e sistema bancario quale leva strategica per l’accesso al credito e per il raiforzamento della struttura finanziaria delle aziende. «Questo appuntamento nasce dalla volontà di offrire alle imprese strumenti concreti e momenti di confronto di alto livello – afferma la presidente del Distretto di Legnago di Confimi Apindustria Verona Patrizia Aquironi . In una fase storica caratterizzata da incertezza, cambiamenti rapidi e nuove sfide finanziarie, il controllo di gestione non è più un’opzione, ma una necessità strategica. Allo stesso tempo, il dialogo strutturato e trasparente con il sistema bancario rappresenta un elemento decisivo per sostenere gli investimenti, l’innovazione e la continuità aziendale». Tra i relatori interverrà il professor Paolo Roffia, direttore del Master in Internal Auditing & Compliance dell’Università di Verona, che approfondirà il ruolo del controllo di gestione come strumento chiave per la resilienza e la crescita sostenibile delle imprese. Il confronto sarà arricchito dal contributo del sistema bancario, con la partecipazione di Banca Valsabbina, partner dell’iniziativa, che sarà rappresentata dall’Area Manager Nord Est Bruno Sudati e dal Credit Specialist e Vicario Area Nord Est, Marcello Cocchio. Nel corso dell’incontro, è inoltre previsto un momento riservato ai candidati al nuovo direttivo del Distretto di Legnago e dedicato alla definizione dei membri e alla proclamazione del nuovo Presidente, con il coinvolgimento attivo dell’Associazione e delle realtà economiche del territorio. «Come Distretto – prosegue Aquironi – stiamo lavorando per essere un punto di riferimento per le imprese del territorio, creando occasioni di crescita culturale e manageriale e rafforzando il legame tra aziende, istituzioni e mondo del credito. Questo evento è anche un momento di partecipazione associativa, che guarda al futuro del Distretto e al suo ruolo nello sviluppo economico del Distretto di Legnago e del territorio della Pianura Veronese».

L’incontro si concluderà con un aperitivo finale, curato dall’Istituto Alberghiero Enaip, a conferma dell’attenzione di Confimi Apindustria Verona, verso la valorizzazione delle competenze e delle eccellenze formative del territorio. Un convegno, sicuramente importante, che mira a fare conoscere meglio i titoli: “controllo di gestione, competenze manageriali e rapporto tra imprese e sistema bancario, quale leva strategica per l’accesso al credito e per il rafforzamento della struttura finanziaria delle aziende”. Un tutto, che, nell’attuale nostra era, di irrefrenabile innovazione e di tumultuoso procedere, chiede conoscenza sempre aggiornata e costruttiva, in fatto di conduzione d’impresa e di contatti, con il mondo del credito.

Pierantonio Braggio







