|
|
|
|
|
|
|Gioved 15 Gennaio 2026
|
|
|
|
|
|
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Ricerca
|
|
|
|
|Gioved 15 Gennaio 2026
|Resilienza e crescita delle imprese: a Legnago, Verona, un confronto su controllo di gestione e partnership bancaria
Crescita, solidità e capacità di affrontare le sfide di un contesto economico, sempre più complesso. Saranno i temi al centro dell’incontro “Resilienza e crescita delle imprese: controllo di gestione e partnership bancaria”, organizzato dal Distretto di Legnago di Confimi Apindustria Verona e in programma, giovedì 22 gennaio. alle 17, al Centro Ambientale Archeologico, in via Enrico Fermi 10, Legnago. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto, per imprenditori e professionisti, sul tema dello sviluppo aziendale, con un focus specifico, sul controllo di gestione, sulle competenze manageriali e sul rapporto tra imprese e sistema bancario quale leva strategica per l’accesso al credito e per il raiforzamento della struttura finanziaria delle aziende. «Questo appuntamento nasce dalla volontà di offrire alle imprese strumenti concreti e momenti di confronto di alto livello – afferma la presidente del Distretto di Legnago di Confimi Apindustria Verona Patrizia Aquironi . In una fase storica caratterizzata da incertezza, cambiamenti rapidi e nuove sfide finanziarie, il controllo di gestione non è più un’opzione, ma una necessità strategica. Allo stesso tempo, il dialogo strutturato e trasparente con il sistema bancario rappresenta un elemento decisivo per sostenere gli investimenti, l’innovazione e la continuità aziendale». Tra i relatori interverrà il professor Paolo Roffia, direttore del Master in Internal Auditing & Compliance dell’Università di Verona, che approfondirà il ruolo del controllo di gestione come strumento chiave per la resilienza e la crescita sostenibile delle imprese. Il confronto sarà arricchito dal contributo del sistema bancario, con la partecipazione di Banca Valsabbina, partner dell’iniziativa, che sarà rappresentata dall’Area Manager Nord Est Bruno Sudati e dal Credit Specialist e Vicario Area Nord Est, Marcello Cocchio. Nel corso dell’incontro, è inoltre previsto un momento riservato ai candidati al nuovo direttivo del Distretto di Legnago e dedicato alla definizione dei membri e alla proclamazione del nuovo Presidente, con il coinvolgimento attivo dell’Associazione e delle realtà economiche del territorio. «Come Distretto – prosegue Aquironi – stiamo lavorando per essere un punto di riferimento per le imprese del territorio, creando occasioni di crescita culturale e manageriale e rafforzando il legame tra aziende, istituzioni e mondo del credito. Questo evento è anche un momento di partecipazione associativa, che guarda al futuro del Distretto e al suo ruolo nello sviluppo economico del Distretto di Legnago e del territorio della Pianura Veronese».
L’incontro si concluderà con un aperitivo finale, curato dall’Istituto Alberghiero Enaip, a conferma dell’attenzione di Confimi Apindustria Verona, verso la valorizzazione delle competenze e delle eccellenze formative del territorio. Un convegno, sicuramente importante, che mira a fare conoscere meglio i titoli: “controllo di gestione, competenze manageriali e rapporto tra imprese e sistema bancario, quale leva strategica per l’accesso al credito e per il rafforzamento della struttura finanziaria delle aziende”. Un tutto, che, nell’attuale nostra era, di irrefrenabile innovazione e di tumultuoso procedere, chiede conoscenza sempre aggiornata e costruttiva, in fatto di conduzione d’impresa e di contatti, con il mondo del credito.
Pierantonio Braggio
|Commenti
|
|Altre notizie di Verona
| MILANO-CORTINA: I VOLONTARI DI CITTA’ OSPITI AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE
| FIERAGRICOLA PORTA IN TOUR PER L’ITALIA L’INNOVAZIONE LA CAMPANIA ULTIMA TAPPA DEL ROADSHOW VERSO LA MANIFESTAZIONE
| Si è svolta a Firenze l’Assemblea elettiva dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui
| CARCERE DI MONTORIO, CONSEGNATI I BREVETTI DI TECNICO DI SCUDERIA: "IL CAVALLO MI HA DATO QUELLO CHE ALTRI NON MI HANNO DATO"
| La FIPAV Verona dispone
| Coldiretti Verona. L’agricoltura veronese non si ferma: resilienza, innovazione e richieste di garanzie. L’incontro del14 gennaio, con i vertici della Federazione. Lanciato lo stato di mobilitazione
| Tredici giorni di festa a Prova di San Bonifacio, Verona, con la 158ª Sagra di San Biagio - 22 gennaio - 3 febbraio 2026
| Un Calendario 2026, innovativo ed unico, nel suo genere…, dedicato al Gruppo Donne di Confimi Apindustria, Verona…
| Consorzio Valpolicella: con cucina Unesco Olimpiadi e Amarone Opera Prima accende Verona, dal prossimo 30 gennaio, al 1° febbraio
| DAVIDE ENIA TORNA A VERONA CON “AUTORITRATTO”: UN VIAGGIO NELL’ANIMA CONTEMPORANEA AL TEATRO CAMPLOY
| “Custodire voci e volti umani: da san Francesco di Sales alla LX Giornata delle Comunicazioni”. Presso l'Istituto Sorelle della Sacra Famiglia, sabato 24 gennaio, la festa del Patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione, con l’interv
| Prima nazionale per il viaggio spaziale di Big Band Bang (domenica 18 gennaio, alle 17)
| LE RADICI, QUELLE CHE ABBIAMO PERSO
| Con la “Sala Preonda” nasce il nuovo museo dinamico della memoria bardolinese
| Una riforma attesa da anni cambia il volto degli interporti italiani.
|
|LA RIVISTA
|
|
|
|
|