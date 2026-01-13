Consorzio Valpolicella: con cucina Unesco Olimpiadi e Amarone Opera Prima accende Verona, dal prossimo 30 gennaio, al 1° febbraio



Sant’Ambrogio di Valpolicella, 15 gennaio 2026. Dopo un’agenda promozionale, nel 2025, segnata da 19 eventi internazionali e 32 appuntamenti itineranti in Italia, il Consorzio Tutela Vini Valpolicella apre il nuovo anno con Amarone Opera Prima, la manifestazione dedicata alla presentazione dell’annata 2021 del grande Rosso veneto, in programma a Verona dal 30 gennaio al 1° febbraio. “La 22ª edizione testimonia un passaggio simbolico per la città e per il Paese - dichiara il presidente del Consorzio, Christian Marchesini -. Da un lato la cucina italiana riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco, dall’altro l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, che vedranno Verona protagonista della cerimonia di chiusura e dell’apertura delle Paralimpiadi. In questo contesto, l’Amarone diventa il trait d’ di un racconto collettivo identitario”. E proprio per lasciare spazio agli eventi olimpici ufficiali, Amarone Opera Prima 2026 cambia la sede degli appuntamenti in calendario. Il programma si apre, venerdì 30 gennaio alle ore 11.00 alle Gallerie Mercatali di Veronafier, con la masterclass condotta da JC Viens, dal titolo “Back to the Future – Valpolicella 2030: Europe’s Most Advanced Case Study in Regional Reinvention”, per far emergere la Valpolicella, come caso di studio tra i più avanzati in Europa in materia di reinvenzione, dove le pratiche storiche incontrano l’innovazione, con uno sguardo al futuro del vino nel contesto enologico europeo. La manifestazione prosegue sabato 31 gennaio alle ore 10.30, all’auditorium Riccardo Borghero della Camera di Commercio (Corso Porta Nuova 96), con l’intervento del presidente Marchesini e la presentazione dell’annata seguiti da “Amarone da podio con la Cucina italiana e le Olimpiadi”, il talk che mette a confronto mondi diversi ma connessi. A discuterne Maddalena Fossati, direttore de La Cucina Italiana, ideatrice della candidatura Unesco e presidente del Comitato promotore, Deborah Compagnoni, leggenda dello sport, unica vincitrice di 3 ori e 1 argento olimpici, 3 ori mondiali e 1 coppa del mondo in slalom gigante e ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, e Cristina Bowerman, chef di Glass Hostaria a Roma, 1 stella Michelin e due Forchette Gambero Rosso. A conclusione, dalle 12.30, al via ai banchi di degustazione alle Gallerie Mercatali anche per gli Amarone lover a partire dalle 16.00, con possibilità di degustazione anche domenica 1 febbraio dalle 10.00 alle 17.00, fino al closing party serale (dalle 19.00 alle 24.00), www.consorziovalpolicella.it. Olipiadi ed Amarone, una coppia importante, battezzata, appunto, dal migliore vino veronese, noto in Italia e nel globo, per la sua alta qualità e per il suo profumo, che onorano la festa e soddisfano sportivi ed appassionati. Nella foto: il presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella, Christian Marchesini.

Pierantonio Braggio








