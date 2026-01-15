Continuità d'impresa e trasferimento della leadership: il roadshow del Sistema camerale veneto fa tappa a Verona, il 21 gennaio. Incontro, a cura di camere Veneto e di Camera di Commercio, Verona.



“Verona, 19 gennaio 2026 | Le piccole e micro imprese rappresentano il 95% del tessuto produttivo del Veneto. Sono spesso straordinariamente creative e resilienti, ma allo stesso tempo fragili perché esposte a difficoltà come accedere al credito, digitalizzarsi, affrontare le stringenti regolamentazioni europee e nazionali e il superare il passaggio generazionale. Quest’ultimo rappresenta una delle sfide più delicate in Veneto, dove le imprese familiari costituiscono il 74% del tessuto produttivo, ma solo 1 su 4 riesce a sopravvivere al passaggio dalla prima alla seconda generazione, e solo il 15% supera il passaggio alla terza, secondo dati della Commissione Europea. Il motivo principale è la concentrazione della guida aziendale in mani “senior”, per l’assenza di un naturale passaggio generazionale. Il rischio è quello di rallentare l’innovazione e la capacità competitiva, impoverire la capacità imprenditoriale e perdere know how, fino ad arrivare alla chiusura dell’attività, con un impatto più ampio sulla perdita di posti di lavoro e di attrattività del territorio. Se ne parlerà mercoledì 21 gennaio a Verona, dove dalle 17 è in programma nella sede della camera di Commercio la tappa del road show “Continuità d’impresa. Costruire il trasferimento della leadership in azienda” promosso dal sistema camerale veneto. Si tratta di un progetto pilota di orientamento e di accompagnamento ideato da camere del Veneto in collaborazione con le Camere di Commercio della regione, rivolto a imprenditori, imprenditrici, ditte individuali, collaboratori, collaboratrici di PMI e micro-imprese, ad aspiranti imprenditori e a potenziali acquirenti, per garantire la continuità d’impresa e supportare il trasferimento della leadership. L’obiettivo è facilitare l’incontro tra aspiranti imprenditori e titolari di impresa interessati, esplorare le opportunità per conservare il valore dell’impresa nel trasferimento della leadership e promuovere il ricambio imprenditoriale, la crescita di nuove generazioni imprenditoriali e la conservazione del patrimonio di competenze radicato nei territori e nelle comunità. Il progetto permette di partecipare ad un’attività in plenaria di orientamento con professionisti del settore, articolata in contenuti tecnico-gestionali, dalla valutazione economico-finanziaria al business plan, e su aspetti comportamentali nel trasferimento della leadership. Al termine della fase di orientamento ne seguirà una di affiancamento one-to-one, destinata ad alcuni soggetti selezionati. In questa fase i destinatari saranno supportati da professionisti del settore nella definizione del valore economico dell’impresa, nell’elaborazione del business plan e acquisiranno gli elementi base-comportamentali del “fare impresa”. Info e iscrizioni: https:www.camereveneto.itcontinuita-dimpresa-al-via-il-roadshow-di-presentazione-progetto-dal-2026-percorsi-di-orientamento-e-accompagnamento-per-titolari-dimpresa-e-aspiranti-imprenditori”. Un progetto certamente importante ed essenziale per dare, soprattutto, alla piccola impresa forza di continuità, che, appunto, come sopra dettagliatamente esposto, significa ”non rallentare l’innovazione e la capacità competitiva, conseguita, non impoverire la capacità imprenditoriale e non perdere know how, fino ad evitare la chiusura dell’attività” evitando, al tempo, anche la perdita di posti di lavoro e di attrattività del territorio”. L’impresa, fonte di creazione di valore, ha bisogno anche di questo, richiesto, pure, dai difficili tempi attuali, nei quali essa si trova ad operare.

Pierantonio Braggio







