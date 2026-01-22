Sabato 24 Gennaio 2026
2026-01-24
LX Giornata mondiale delle Comunicazioni, Verona. Educarci ed educare alla custodia di voci e volti. Per san Francesco di Sales, si è parlato di comunicazione e di intelligenza artificiale, con Paolo Ruffini e mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona La
2026-01-24
GASPARI FOUNDATION PRESENTA LA SESTA STAGIONE DE L’APPASSIONATA
2026-01-24
SANDRO BOTTEGA APRE ALLE RESIDENZE DI LUSSO IN INDIA
2026-01-24
GRANDE TEATRO. AL NUOVO ‘IL MEDICO DEI MAIALI’ CON LUCA BIZZARRI
2026-01-24
Acque Veronesi approva il Budget 2026: 82 milioni di investimenti per reti più efficienti.
2026-01-24
TANTO PREZIOSI QUANTO POTENZIALMENTE PERICOLOSI: L’IMPORTANZA DI SMALTIRE CORRETTAMENTE I RAEE
2026-01-24
Operai e impiegati sempre più anziani: soprattutto a Rovigo, Treviso e Padova. CGIA Mestre, 24 gennaio 2026
2026-01-24
Accordo UE-MERCOSUR: la dichiarazione di Giangiacomo Pierini, Vicepresidente per l’Internazionalizzazione, attrattività e rapporti con imprese multinazionali di Confindustria Verona
2026-01-24
Amarone, dal territorio al mondo: Consorzio Valpolicella investe su ‘Wine Specialists’, per avvicinare nuovi consumatori. Il Valpolicella Education Program (26-28 gennaio) apre la strada ad Amarone Opera Prima, vetrina internazionale dell’annata 2021 (30,
2026-01-23
Tema “Groenlandia”… Il presidente Trump cancella i dazi sull’export, verso gli USA, dei Paesi europei. Distensione.
2026-01-23
Motor Bike Expo apre la stagione 2026 delle due ruote. Gli esponenti della politica e del motociclismo presenti al taglio del nastro
2026-01-23
Vinitaly.YSA 2026, a New York City. Lo Stato di New York rappresenta il 6,5% del consumo totale di vino negli Stati Uniti, posizionandosi come terzo mercato nazionale, dopo California e Texas e come primo Stato del Nord Est con il 34% dei consumi dell’ar
2026-01-23
Fondazione Cariverona istituisce lo Young Advisory Board: 12 giovani e un nuovo patto, tra generazioni, per il futuro dei territori. Selezionati tra oltre 180 candidature, 8 donne e 4 uomini con età media di 23 anni, da Verona (4), Vicenza (4), Belluno (2
2026-01-22
2026-01-22
Oltre alla direttrice del Brennero, l’Interporto Quadrante Europa è attraversato anche dal Mediterranean Rail Freight Corridor.
