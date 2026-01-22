2026-01-24 LX Giornata mondiale delle Comunicazioni, Verona. Educarci ed educare alla custodia di voci e volti. Per san Francesco di Sales, si è parlato di comunicazione e di intelligenza artificiale, con Paolo Ruffini e mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona La 2026-01-24 GASPARI FOUNDATION PRESENTA LA SESTA STAGIONE DE L’APPASSIONATA 2026-01-24 SANDRO BOTTEGA APRE ALLE RESIDENZE DI LUSSO IN INDIA 2026-01-24 GRANDE TEATRO. AL NUOVO ‘IL MEDICO DEI MAIALI’ CON LUCA BIZZARRI 2026-01-24 Acque Veronesi approva il Budget 2026: 82 milioni di investimenti per reti più efficienti. 2026-01-24 TANTO PREZIOSI QUANTO POTENZIALMENTE PERICOLOSI: L’IMPORTANZA DI SMALTIRE CORRETTAMENTE I RAEE 2026-01-24 Operai e impiegati sempre più anziani: soprattutto a Rovigo, Treviso e Padova. CGIA Mestre, 24 gennaio 2026 2026-01-24 Accordo UE-MERCOSUR: la dichiarazione di Giangiacomo Pierini, Vicepresidente per l’Internazionalizzazione, attrattività e rapporti con imprese multinazionali di Confindustria Verona 2026-01-24 Amarone, dal territorio al mondo: Consorzio Valpolicella investe su ‘Wine Specialists’, per avvicinare nuovi consumatori. Il Valpolicella Education Program (26-28 gennaio) apre la strada ad Amarone Opera Prima, vetrina internazionale dell’annata 2021 (30, 2026-01-23 Tema “Groenlandia”… Il presidente Trump cancella i dazi sull’export, verso gli USA, dei Paesi europei. Distensione. 2026-01-23 Motor Bike Expo apre la stagione 2026 delle due ruote. Gli esponenti della politica e del motociclismo presenti al taglio del nastro 2026-01-23 Vinitaly.YSA 2026, a New York City. Lo Stato di New York rappresenta il 6,5% del consumo totale di vino negli Stati Uniti, posizionandosi come terzo mercato nazionale, dopo California e Texas e come primo Stato del Nord Est con il 34% dei consumi dell’ar 2026-01-23 Fondazione Cariverona istituisce lo Young Advisory Board: 12 giovani e un nuovo patto, tra generazioni, per il futuro dei territori. Selezionati tra oltre 180 candidature, 8 donne e 4 uomini con età media di 23 anni, da Verona (4), Vicenza (4), Belluno (2 2026-01-22 2026-01-22 Oltre alla direttrice del Brennero, l’Interporto Quadrante Europa è attraversato anche dal Mediterranean Rail Freight Corridor. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su