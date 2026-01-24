|
|
|
|
|
|
|Marted 27 Gennaio 2026
|
|
|
|
|
|
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Ricerca
|
|
|
|
|Marted 27 Gennaio 2026
|Business plan, finanza e sostenibilità
Nasce il Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale “Scrivere il Business Plan” Confimi-Università di Verona per le PMI. Iscrizioni fino all’8 febbraio
Un percorso formativo innovativo, concreto e accessibile, ideato per colmare il divario tra imprese e sistema bancario e per fornire agli imprenditori strumenti utili allo sviluppo e alla gestione consapevole del proprio business. Nasce su proposta del Gruppo Donne di Confimi Apindustria Verona il nuovo Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale “Scrivere il Business Plan”, realizzato in collaborazione con Confimi Industria Veneto, con il Gruppo Donne di Confimi Apindustria Vicenza, il Dipartimento di Management dell’Università di Verona e Allianz Trade.
Il progetto si rivolge in particolare alle piccole e medie imprese, alle start up e agli imprenditori che spesso non dispongono di una figura interna dedicata alla pianificazione economico-finanziaria, ma che devono quotidianamente dialogare con banche, finanziatori e stakeholder.
Il corso – che prenderà avvio a marzo per poi concludersi a maggio – ha l’obiettivo, spiega Maria Carlesi, presidente di Confimi Industria Veneto, di mettere i partecipanti «nelle condizioni di sviluppare un modello operativo di business plan e di utilizzare strumenti semplici e concreti di analisi previsionale, rispondendo a due esigenze centrali: parlare il linguaggio delle banche attraverso dati analitici e previsionali affidabili e, allo stesso tempo, consentire agli imprenditori di comprendere con chiarezza l’andamento della propria azienda e gli effetti delle decisioni strategiche». L’iniziativa, prosegue Carlesi, «rafforza il legame tra università e mondo produttivo e conferma il ruolo di Confimi Industria come promotore di progetti innovativi a supporto della crescita delle imprese del territorio».
Il corso rappresenta un percorso unico nel suo genere: per struttura, durata e costo si avvicina ai programmi proposti da università e business school private, ma con una formula più accessibile. Sono previste 48 ore complessive di didattica, in modalità 100% online live streaming, per un costo totale di 716 euro.
«La formazione è una leva strategica fondamentale, soprattutto per le micro e piccole imprese, che oggi più che mai devono saper leggere i numeri, dialogare con il sistema finanziario e pianificare il proprio futuro. La collaborazione con l’Università di Verona va esattamente in questa direzione: creare competenze solide, applicabili e di alto livello – sottolinea Marisa Smaila, presidente del Gruppo Donne di Confimi Apindustria Verona –. L’idea è nata all’interno del nostro Gruppo, con la volontà di offrire alle imprese uno strumento concreto e realmente utile. Abbiamo quindi scelto di legarci a un ateneo di grande valore come l’Università di Verona, che vanta un ottimo posizionamento nazionale e internazionale, in particolare nell’area economico-aziendale».
Alice Borsetto, presidente del Gruppo Donne di Confimi Apindustria Vicenza, evidenzia: «Abbiamo aderito con convinzione a questo progetto perché risponde perfettamente ai bisogni delle PMI del nostro territorio. Dare agli imprenditori strumenti chiari per comprendere numeri, flussi di cassa e sostenibilità economica significa rafforzare la competitività delle aziende e renderle più consapevoli nelle scelte strategiche».
Il corso affronta in modo integrato tutti gli aspetti chiave della redazione di un business plan: dalla pianificazione strategica al rapporto con banche e finanziatori, dalla struttura societaria all’analisi di mercato, fino alla costruzione dei documenti previsionali, all’analisi della sostenibilità economica ed ESG e alla valutazione del valore del business, con casi di studio applicativi. Il percorso si conclude con una prova finale, che consiste nella redazione e discussione di un business plan.
«Abbiamo costruito un percorso fortemente orientato alla pratica, pensato per accompagnare i partecipanti passo dopo passo nella comprensione e nell’utilizzo degli strumenti economico-finanziari – conclude il professor Paolo Roffia, direttore del corso e docente del Dipartimento di Management dell’Università di Verona –. L’obiettivo è trasferire competenze immediatamente spendibili, capaci di trasformare i numeri in scelte consapevoli, permettendo agli imprenditori di redigere business plan solidi, credibili e sostenibili, utili sia per guidare lo sviluppo interno dell’impresa sia per dialogare in modo efficace con il sistema finanziario».
Le iscrizioni al corso chiuderanno l’8 febbraio.
|Commenti
|
|Altre notizie di Verona
| GRUPPO MAGIS ACCANTO A FONDAZIONE AIRC: LE ARANCE DELLA SALUTE AGLI SPORTELLI DI MAGIS PER SOSTENERE LA RICERCA SUL CANCRO
| ATV ottiene la certificazione per la Parità di Genere
| Federico Basso, vincitore di LOL 2025, arriva al Cinema Teatro Astra sabato 31 gennaio, ore 21
| IL CORTILE E LA CASA DI GIULIETTA: NASCE UN NUOVO MODELLO PER IL SITO PIÙ ICONICO DELLA CITTÀ
| L’IMPORTANZA DI SMALTIRE CORRETTAMENTE I RAEE: DOMANI AL TEATRO SANTA TERESA IL DOCUFILM "MATERIA VIVA"
| 10H31’30” DI MARCIALONGA, 3192° FESTEGGIATO ROBERTO MONTOLLI
| CODIVE Verona. 1,4 milioni di euro in arrivo per gli agricoltori scaligeri come contribuzione pubblica grazie al fondo mutualistico. In totale 10 milioni di contributi sono arrivati per Agrifondo Mutualistico, che opera tra Veneto e Friuli Venezia Giulia
| Business plan, finanza e sostenibilità. Ce ne parla il Gruppo Donne di Confimi Apindustria Verona. Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale “Scrivere il Business Plan”. Iscrizioni, entro l’8 febbraio.
| Gruppo Vicenzi a Gulfood 2026, Dubai, la più grande fiera dell’alimentazione e delle bevande del Medio Oriente, con il Made in Italy dolciario. Stand rinnovato a Expo City e masterclass dedicata al Vicenzovo alla fragola e a degustazioni esclusive, in col
| Gruppo Magis, accanto a Fondazione AIRC: le arance della salute, agli sportelli di Magis, per sostenere la Ricerca sul cancro
| Amarone, dal territorio al mondo: Consorzio Valpolicella investe su ‘Wine Specialists’, per avvicinare nuovi consumatori. Il Valpolicella Education Program (26-28 gennaio) apre la strada ad Amarone Opera Prima, vetrina internazionale dell’annata 2021 (30,
| Accordo UE-MERCOSUR: la dichiarazione di Giangiacomo Pierini, Vicepresidente per l’Internazionalizzazione, attrattività e rapporti con imprese multinazionali di Confindustria Verona
| Operai e impiegati sempre più anziani: soprattutto a Rovigo, Treviso e Padova. CGIA Mestre, 24 gennaio 2026
| TANTO PREZIOSI QUANTO POTENZIALMENTE PERICOLOSI: L’IMPORTANZA DI SMALTIRE CORRETTAMENTE I RAEE
| Acque Veronesi approva il Budget 2026: 82 milioni di investimenti per reti più efficienti.
|
|LA RIVISTA
|
|
|
|
|