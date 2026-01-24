|
Marted 27 Gennaio 2026
Marted 27 Gennaio 2026
|GRUPPO MAGIS ACCANTO A FONDAZIONE AIRC: LE ARANCE DELLA SALUTE AGLI SPORTELLI DI MAGIS PER SOSTENERE LA RICERCA SUL CANCRO
Verona, 26 gennaio 2026 – Il Gruppo Magis supporta la campagna nazionale “Le Arance della Salute” di Fondazione AIRC e domani, 27 gennaio, le arance, il miele e le marmellate di AIRC saranno disponibili presso gli sportelli territoriali di Magis (ex Agsm Aim). Negli otto punti commerciali coinvolti (elenco sotto) sarà possibile trovare reticelle di arance rosse, vasetti di marmellata di arance rosse e miele di fiori d’arancio. Il personale di AIRC sarà affiancato anche da volontari interni all’azienda che hanno già confermato la loro presenza.
L’iniziativa, che segue il lancio nazionale di sabato 24 gennaio in migliaia di piazze e scuole italiane, rappresenta un’ulteriore occasione per diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione e per raccogliere fondi destinati a progetti di ricerca indipendente e borse di studio per circa 5.000 ricercatori in tutta Italia.
“Siamo fieri di poter partecipare in maniera concreta e attiva all’iniziativa ‘le Arance della Salute’ promossa da Fondazione AIRC”, spiega Federico Testa, presidente del Gruppo Magis, “segno tangibile dell’impegno costante che il nostro Gruppo pone su temi di alto impatto sociale che uniscono solidarietà, educazione alla salute e sostegno alla scienza e conferma l’attenzione che da sempre abbiamo per i nostri cittadini e per i territori di riferimento. Crediamo fortemente nel valore della ricerca e nella forza della comunità e questa iniziativa va in quella direzione, offrendo un canale aggiuntivo alla Fondazione. La nostra collaborazione con AIRC per questa iniziativa è solo l’inizio di una partnership più ampia che il Gruppo Magis intende al più presto avviare”, conclude Testa.
Le donazioni raccolte con la campagna “Le Arance della Salute” contribuiranno a finanziare studi per sviluppare trattamenti sempre più efficaci contro i tipi di cancro ancora poco curabili, e a promuovere nuove strategie di diagnosi precoce e prevenzione. Il 40% dei nuovi casi di tumore, infatti, è potenzialmente prevenibile attraverso stili di vita sani: un messaggio che AIRC e Magis diffonderanno insieme anche attraverso i materiali informativi che accompagneranno i prodotti agli sportelli.
ELENCO SPORTELLI MAGIS (ex AGSM AIM) COINVOLTI:
Verona, Via Campo Marzo 6, dalle 7:45 alle 16:00
Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio 78, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:30
Treviso, via Lancieri di Novara 6, dalle 9:00 alle 13:00
Villafranca (VR), viale dei Cipressi 2, dalle 8:30 alle 12:30
Bussolengo (VR), Via Polda 1 (co uffici Acque Veronesi), dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30
San Bonifacio (VR), Corso Venezia 54, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Cinisello Balsamo (MI), via Libertà 81, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30
Seregno (MB), Corso Matteotti 124, dalle 14:00 alle 18:00
