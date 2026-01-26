Sei nel Posto giusto. Nel 2026, tanti gli appuntamenti di una VI edizione, che promette di essere ancora più ricca e partecipata



“Sei nel Posto Giusto è tornato con una nuova edizione ancora più ricca e partecipata. È stata presentata oggi, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, sede della Provincia di Verona, la nuova edizione del progetto promosso dal Comune di Nogara e da Ball – Beverage Packaging Italia. Il progetto è nato per favorire il dialogo tra Amministrazioni, Aziende, Scuole e Cittadini sui temi dell’occupazione, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e alle opportunità professionali offerte dal territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della Provincia di Verona e sindaco di Nogara Flavio Pasini, l’assessore al Commercio del Comune di Nogara Francesca Forigo, il direttore di Ball Beverage Packaging Italia Konstantin Ilinykh, Enrico Cappellari, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona con delega alle Nuove Occupazioni, Marco Poltronieri, vicesindaco di Nogara e referente delle scuole per il progetto, Fabrizio Creston segretario organizzativo CISL Verona, Elisabetta Corso vicepresidente Confartigianato Giovani Verona, insieme ai sindaci e agli amministratori dei Comuni coinvolti e ai rappresentanti delle aziende partner. Durante l’incontro sono state presentate le principali iniziative che comporranno il calendario della rassegna, che anche quest’anno nerà appuntamenti consolidati a nuove proposte, con l’obiettivo di una crescita diffusa per la Pianura Veronese. o“Siamo giunti alla sesta edizione – dice Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona e sindaco di Nogara – con questo progetto di supporto alle persone, alle aziende e anche alle Amministrazioni del territorio. Se ne sentiva l’esigenza e l’iniziativa è quanto mai attuale in quanto c’è sempre più richiesta di professionalità. Il mondo dell’industria e dell’impresa ha bisogno di persone preparate, capaci e quindi noi come amministratori cerchiamo di avvicinare questi mondi: il mondo dei giovani, il mondo delle scuole, il mondo di chi cerca lavoro, di qualsiasi età”. “Nel corso delle precedenti edizioni, Sei nel Posto Giusto ha coinvolto oltre 30 aziende partner – spiega Francesca Forigo, assessore al Commercio del Comune di Nogara - più di 3.400 studenti e circa 900 cittadini si sono presentati agli Open Day per incontrare le aziende in oltre 2mila di colloqui. Accanto ai vari appuntamenti, il progetto prevede anche workshop per gli studenti, incontri formativi con i sindacati e percorsi di coaching per le aziende”. Nel 2026 il progetto punta a compiere un ulteriore passo avanti, ampliando la rete delle imprese aderenti e rafforzando il proprio ruolo come punto di riferimento per l’intero territorio. Al centro rimangono le aziende e i cittadini, chiamate a dialogare in modo diretto e qualificato con enti locali, scuole e cittadini, per nuove prospettive professionali e valorizzando le competenze presenti e future. “Questo progetto – spiega Konstantin Ilinykh, direttore di Ball Beverage Packaging Italia – rappresenta un grande successo per il territorio. Vogliamo proseguire, perché è molto importante mostrare agli studenti il mondo del lavoro, la realtà operativa e le attività professionali anche dentro a un’azienda. Per noi è stato utilissimo perché siamo sempre in ricerca di talenti tecnici e questo progetto aiuterà a trovarli”.Il progetto è realizzato con il patrocinio di Confindustria Verona. “Il progetto “Sei nel posto giusto” si inserisce e si fonde appieno con la nostra visione, creando un dialogo con il mondo accademico, le imprese, gli studenti e il territorio – sottolinea Enrico Cappellari, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona -. Il progetto si inserisce come continuità della delega alle nuove occupazioni del Gruppo Giovani Imprenditori con cui noi giovani imprenditori facciamo attività di orientamento all’interno delle scuole, quindi in constante contatto con il mondo accademico e quello dei giovani”. Ad aprire il programma del 2026 sarà l’incontro il grande incontro “Allenarsi al futuro”, previsto per il mese di marzo e organizzato in collaborazione con Randstad. L’iniziativa sarà rivolta agli studenti degli istituti superiori della Pianura Veronese e offrirà l’occasione di ascoltare testimonianze di successo da campioni del mondo dello sport, stimolando riflessioni su impegno, talento e orientamento al futuro. “In un territorio come quello della Pianura Veronese – afferma Fabrizio Creston, segretario organizzativo CISL Verona con delega a formazione e lavoro - abbiamo scoperto delle nuove opportunità e dei nuovi modi per incoraggiare i ragazzi ad affrontare il mondo del lavoro. Lo abbiamo fatto con un linguaggio semplice”. Confermati anche i due Open Day, momenti centrali del progetto: il primo si terrà a maggio a Nogara, il secondo a novembre in una sede che verrà comunicata prossimamente. Gli Open Day rappresentano un’importante occasione di incontro tra aziende e cittadini: permettono alle persone di presentarsi, conoscere le posizioni aperte, approfondire le opportunità di carriera e candidarsi direttamente consegnando il proprio curriculum. Il calendario sarà inoltre arricchito da incontri formativi con i sindacati, workshop dedicati agli studenti delle scuole superiori e percorsi di coaching rivolti ai responsabili delle risorse umane delle imprese partecipanti. All’interno delle aziende coinvolte nel progetto sono attualmente disponibili centinaia di posizioni aperte, accessibili a candidati con diversi livelli di istruzione e specializzazione. Le figure professionali ricercate spaziano da laureati in economia e commercio a ragionieri, esperti informatici, operai, addetti alla logistica, tecnici e metalmeccanici specializzati, commerciali, professionisti del settore alimentare, fonditori e magazzinieri”. Come, già altre volte sottolineato, lodiamo l’iniziativa, qui sopra trattata, perché, non solo, mira a fare trovare il “posto giusto”, secondo tendenze ed inclinazioni personali dei giovani, ma ad introdurre gli stessi nell’impresa, con la necessaria preparazione e in un ambiente lavorativo, che, tenendo conto di quanto sopra, si presenterà e si manterrà sereno e invitante.

