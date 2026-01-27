La veronese Phoenix Capital acquisisce il 100% della societÃ editrice Il Broker.it Srl: nasce un polo editoriale e di servizi a valore per il mondo assicurativo e finanziario



Verona, 27 gennaio 2026 â€“ La veronese Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo annuncia lâ€™acquisizione del 100% delle quote della societÃ editrice Il Broker.it srl, che edita Il Broker - www.ilbroker.it -, progetto editoriale di riferimento per il mondo dellâ€™intermediazione assicurativa e, piÃ¹ in generale, per gli operatori dei settori insurance, financial services e asset management.

Lâ€™operazione si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento di Phoenix Group, polo integrato di consulenza, corporate finance, innovazione e servizi operativi, attivo a Verona dal 2008 al fianco di istituzioni finanziarie, assicurazioni, operatori dei pagamenti e imprese industriali, e oggi con una presenza strutturata in tutta Italia, Europa e Stati Uniti.



Valorizzazione editoriale, governance e sinergie di Gruppo - Lâ€™ingresso de Il Broker nel perimetro di Phoenix Capital consentirÃ di rafforzarne ulteriormente il posizionamento come piattaforma editoriale indipendente, autorevole e di qualitÃ , preservandone lâ€™identitÃ , lâ€™autonomia editoriale e il forte legame con la community professionale di riferimento. Nel nuovo assetto, il coordinamento del progetto editoriale Ã¨ affidato a Silvia Fazzini, giornalista pubblicista, professionista della comunicazione e attuale Responsabile della Comunicazione di Phoenix Capital.

Forte di un comitato di redazione specialistico di prossima composizione e di unâ€™evoluzione nel restyling grafico e nella struttura dei contenuti, la nomina si inserisce in un percorso di continuitÃ e rafforzamento della linea editoriale, con lâ€™obiettivo di coniugare rigore giornalistico, competenza tecnica e capacitÃ di lettura strategica dei mercati assicurativi e finanziari.

Grazie allâ€™integrazione con le competenze e il network del Gruppo Phoenix, Il Broker potrÃ inoltre beneficiare di nuove sinergie in termini di contenuti, accesso a competenze specialistiche, relazioni istituzionali e capacitÃ di analisi su temi strategici per il settore, quali regolamentazione, innovazione tecnologica, governance, sostenibilitÃ e sviluppo dei modelli distributivi.

Una piattaforma editoriale riconosciuta e una presenza social consolidata - Nel corso degli anni Il Broker ha costruito una presenza digitale solida e riconosciuta nel panorama dellâ€™informazione assicurativa e finanziaria, con un traffico organico rilevante sul proprio sito, accompagnato da una community qualificata di professionisti, intermediari e stakeholder istituzionali che utilizza attivamente newsletter e i canali digitali per aggiornamenti, approfondimenti e analisi di settore. Ad amplificare la distribuzione dei contenuti del portale, IlBroker.it Ã¨ presente da tempo sui principali social network professionali e generalisti, strumenti di relazione con il pubblico di riferimento.



Un punto di accesso allâ€™ecosistema Phoenix - Lâ€™operazione consentirÃ inoltre di valorizzare IlBroker.it come punto di accesso qualificato allâ€™ecosistema Phoenix per lettori, partner e stakeholder, anche attraverso analisi di mercato e studi tematici osservatori dedicati a fintech, insurtech e regtech approfondimenti su operazioni di M&A, partnership strategiche e sviluppo industriale contenuti su compliance, ESG e sostenibilitÃ applicata.



Dimensione internazionale e prospettiva comparata - La presenza strutturata del Gruppo Phoenix negli Stati Uniti e in Europa permetterÃ di rafforzare la dimensione internazionale del progetto editoriale, offrendo una lettura sempre piÃ¹ comparata delle evoluzioni dei mercati assicurativi e finanziari e del loro dialogo con lâ€™innovazione, i capital markets e lâ€™economia reale.



Evoluzione multi-settoriale e apertura allâ€™economia reale - Contestualmente, il progetto potrÃ evolvere progressivamente verso un hub editoriale e relazionale multi-settoriale, capace di intercettare e raccontare le dinamiche di trasformazione non solo del mondo assicurativo e finanziario, ma anche di comparti chiave dellâ€™economia reale, fortemente interconnessi con tali mercati.



Nuove iniziative: competenze, formazione e innovazione - Nel medio periodo, lâ€™integrazione della piattaforma Il Broker potrÃ inoltre favorire lo sviluppo di iniziative complementari, tra cui: servizi di supporto al recruiting e allo sviluppo dei talenti programmi di formazione specialistica, tradizionale e digitale attivitÃ di ricerca, studi e osservatori verticali e progetti di innovazione applicata e open innovation, in connessione con le diverse business unit del Gruppo Phoenix.



Â«Con lâ€™ingresso de Il Broker nel Gruppo Phoenix investiamo in contenuti, relazioni e conoscenza. Vogliamo rafforzarne il ruolo di riferimento per il mondo assicurativo e finanziario, accompagnandone nel tempo unâ€™evoluzione coerente verso lâ€™economia reale, creando un ponte strutturato tra finanza, industria e innovazioneÂ», ha dichiarato Giulio Fezzi, Presidente di Phoenix Group.

Â«Ho fondato Il Broker come Blog nel 2013 per portare innovazione e tecnologia nella comunicazione e nellâ€™informazione del settore assicurativo, progetto editoriale che Ã¨ cresciuto con numeri significativi. Sono orgoglioso che oggi Il Broker passi nelle mani di Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo, certo che il suo presidente Giulio Fezzi e la sua squadra possano valorizzarlo con professionalitÃ , rigore e altrettanta passioneÂ», il commento di Mirko Odepemko, Manager assicurativo, founder e giÃ CEO della societÃ Il Broker.it srl.

Â«Raccogliamo un patrimonio specialistico importante che andremo a valorizzare disegnandone, al contempo, un nuovo sviluppo in termini di restyling grafico e di contenuti, lavorando a nuovi format, rubriche e approfondimenti specialistici. Mantenendo limpido il dialogo costante con il lettore, gli autori e le comunitÃ professionali di riferimentoÂ», la sottolineatura di Silvia Fazzini, coordinatrice del progetto editoriale IlBroker.

Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo opera dal 2008, insieme alla sua consociata tecnologica Atlantis Next, come polo di consulenza manageriale, corporate finance e servizi tecnologici e operativi per lo sviluppo del business e lâ€™ottimizzazione di processi e progetti di banche, assicurazioni, intermediari assicurativi, operatori dei pagamenti ed imprese. Con il Phoenix Innovation Center, Phoenix avvia e sostiene progetti di innovazione, facendosi ponte tra il mondo delle startup e delle PMI innovative, gli operatori industriali e gli strumenti del Venture Capital. Fondata a Verona e con sedi operative a Roma, Milano e Lussemburgo e presenze a Losanna, Phoenix Capital facilita ed implementa le relazioni economiche, sociali e culturali attraverso lâ€™interazione di aziende, istituzioni e persone, con un approccio di valorizzazione a livello nazionale e internazionale.

Con la nascita di Phoenix Spark Inc., la consociata US con sedi a Houston e San Francisco - dove Phoenix ha aperto nel 2024 un Innovation Outpost in Innovit - Phoenix Capital supporta le industrie americane, in particolare big tech, aziende innovative e integratori di sistema, e accelera l'internazionalizzazione delle imprese italiane facilitando il loro accesso nel mercato USA. (www.phoenixcapital.it)







