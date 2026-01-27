Mercoledì 28 Gennaio 2026    

Verona Sette News
2026-01-28 CERIMONIE OLIMPICHE E PARAOLIMPICHE 2026. ZONA GIALLA: TUTTE LE INFORMAZIONI SULL' ACCESSIBILITAâ€™ E MODALITAâ€™ PER RICHIEDERE IL PASS 2026-01-28 Lâ€™ALTRO TEATRO PORTA AL CAMPLOY â€˜Lâ€™ANGELO DEL FOCOLAREâ€™, IL NUOVO SPETTACOLI DI EMMA DANTE: ORDINARIA STORIA DI VIOLENZA 2026-01-28 FERMATO DALLA POLIZIA LOCALE UN IMBRATTATORE DI MONUMENTI SORPRESO CON BOMBOLETTA SPRAY IN ZONA BASTIONI 2026-01-28 INVESTITE DUE BAMBINE SULLE STRISCE AL CHIEVO 2026-01-28 A Casa Verona il rap si fa raccontoâ€¨ Numb con Tokyo porta sul palco la "Nuova Scena" che ribalta gli stereotipi 2026-01-28 AVIS Provinciale Verona: nel 2025 oltre 32.700 donazioni. Il plasma cresce del 3,3%. 2026-01-28 In campo per valorizzare la professione sanitaria del fisioterapista a tutela della salute e al servizio degli atleti 2026-01-28 ILATIUM MORINI AD AMARONE OPERA PRIMA 2026 CON IL SUO ICONICO "LEÃ'N" 2026-01-28 La veronese Phoenix Capital acquisisce il 100% della societÃ  editrice Il Broker.it Srl: nasce un polo editoriale e di servizi a valore per il mondo assicurativo e finanziario 2026-01-28 Club delle Accanite Lettrici e Accaniti Lettori Valpolicella d'Autore 31.01.2026 ore 18.00, Partita con l'assassino di Giulio Galli 2026-01-28 Sei nel Posto giusto. Nel 2026, tanti gli appuntamenti di una VI edizione, che promette di essere ancora piÃ¹ ricca e partecipata 2026-01-28 Verona si prepara ad accogliere Model Expo Italy sabato 7 e domenica 8 marzo, a Veronafiere. Una manifestazione, capace di rinnovarsi ad ogni edizione, per restare al passo con i tempi e le ultime tendenze. Confermate tutte le aree dedicate al modellismo, 2026-01-28 Il risicoltore e risottaro, Giorgio Sbizzera, Sustinenza, Casaleone, Verona, vincitore del 1Â° â€˜Concorso del Cotechinoâ€™, tenutosi a Ostiglia, Mantova, indetto dalla locale Pro Loco.
Mercoledì 28 Gennaio 2026
A Casa Verona il rap si fa raccontoâ€¨ Numb con Tokyo porta sul palco la "Nuova Scena" che ribalta gli stereotipi

Domenica 1Â° febbraio, ore 19.00 â€” Primo appuntamento di "Buone Vibrazioni", il progetto di Biancarosa Onlus che dÃ  voce e volto ai giovani artisti veronesi

Verona â€” Non la trap da classifica, non le provocazioni da clickbait: sul palco di Casa Verona salgono i testi che parlano di relazioni vere, fragilitÃ , ricerca di senso.
Domenica 1Â° febbraio alle 19.00, Numb insieme al producer Tokyo inaugura "Buone Vibrazioni", un ciclo di live che attraverserÃ  l'intera provincia per raccontare una generazione troppo spesso ridotta a caricatura.
Ad aprire la serata sarÃ  Kalisa, giovane cantautrice di grande talento della scena veronese.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Biancarosa Onlus e i Centri Giovanili Don Mazzi, con un intento preciso: restituire complessitÃ  a un mondo artistico che i media tendono a liquidare come violento o superficiale.
Â«Il racconto che si fa dellâ€™espressione giovanile Ã¨ spesso fuorviante â€” spiega Marianna Montanini, presidente di Biancarosa Onlus â€”. Rovesciamo la narrazione, scoprendo impegno, talento e bisogno di comunicare. La "Nuova Scena" porta con sÃ© contenuti che non vanno sprecati. Insieme ai Centri Giovani Don Mazzi, iniziamo da Casa Verona un viaggio che toccherÃ  tutta la provinciaÂ».
"Siamo molto felici di essere al fianco dell'Associazione Biancarosa in questo primo spettacolo del 2026- dichiara Giovanni Mazzi, responsabile dei Centri Giovanili - La musica Ã¨ il motore di parecchie azioni che i ragazzi usano per vivere meglio. Buone Vibrazioni merita di essere supportata perchÃ© muove l'anima di questi giovani"
Numb Ã¨ cresciuto nel rap per poi aprirsi a soul, R&B e sperimentazione elettronica. In coppia con Tokyo â€” autore, producer e sound designer â€” costruisce brani che sono diari aperti: storie personali, sentimenti profondi, uno sguardo sulla realtÃ  complessa, su una intera generazione.
Biancarosa Onlus Ã¨ un unâ€™organizzazione nata a Verona nel 2007, attiva in progetti di sensibilizzazione sociale per la prevenzione di disagi e violenze domestiche.
I Centri Giovanili Don Mazzi sono nati dallâ€™esperienza delle comunitÃ  Exodus fondate da Don Antonio Mazzi e sono attivi in tutti i progetti di prevenzione alle devianze giovanili
L'Associazione Duccio Cipriani Avena sponsorizza con il finanziamento della produzione di una traccia musicale audio della canzone dellâ€™artista piÃ¹ meritevole dellâ€™intera rassegna Buone Vibrazioni, presso uno studio di registrazione professionale
