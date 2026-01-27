2026-01-28 CERIMONIE OLIMPICHE E PARAOLIMPICHE 2026. ZONA GIALLA: TUTTE LE INFORMAZIONI SULL' ACCESSIBILITAâ€™ E MODALITAâ€™ PER RICHIEDERE IL PASS 2026-01-28 Lâ€™ALTRO TEATRO PORTA AL CAMPLOY â€˜Lâ€™ANGELO DEL FOCOLAREâ€™, IL NUOVO SPETTACOLI DI EMMA DANTE: ORDINARIA STORIA DI VIOLENZA 2026-01-28 FERMATO DALLA POLIZIA LOCALE UN IMBRATTATORE DI MONUMENTI SORPRESO CON BOMBOLETTA SPRAY IN ZONA BASTIONI 2026-01-28 INVESTITE DUE BAMBINE SULLE STRISCE AL CHIEVO 2026-01-28 A Casa Verona il rap si fa raccontoâ€¨ Numb con Tokyo porta sul palco la "Nuova Scena" che ribalta gli stereotipi 2026-01-28 AVIS Provinciale Verona: nel 2025 oltre 32.700 donazioni. Il plasma cresce del 3,3%. 2026-01-28 In campo per valorizzare la professione sanitaria del fisioterapista a tutela della salute e al servizio degli atleti 2026-01-28 ILATIUM MORINI AD AMARONE OPERA PRIMA 2026 CON IL SUO ICONICO "LEÃ’N" 2026-01-28 La veronese Phoenix Capital acquisisce il 100% della societÃ editrice Il Broker.it Srl: nasce un polo editoriale e di servizi a valore per il mondo assicurativo e finanziario 2026-01-28 Club delle Accanite Lettrici e Accaniti Lettori Valpolicella d'Autore 31.01.2026 ore 18.00, Partita con l'assassino di Giulio Galli 2026-01-28 Sei nel Posto giusto. Nel 2026, tanti gli appuntamenti di una VI edizione, che promette di essere ancora piÃ¹ ricca e partecipata 2026-01-28 Verona si prepara ad accogliere Model Expo Italy sabato 7 e domenica 8 marzo, a Veronafiere. Una manifestazione, capace di rinnovarsi ad ogni edizione, per restare al passo con i tempi e le ultime tendenze. Confermate tutte le aree dedicate al modellismo, 2026-01-28 Il risicoltore e risottaro, Giorgio Sbizzera, Sustinenza, Casaleone, Verona, vincitore del 1Â° â€˜Concorso del Cotechinoâ€™, tenutosi a Ostiglia, Mantova, indetto dalla locale Pro Loco. 2026-01-28 Verona si prepara ad accogliere Model Expo Italy sabato 7 e domenica 8 marzo, a Veronafiere. Una manifestazione, capace di rinnovarsi ad ogni edizione, per restare al passo con i tempi e le ultime tendenze. Confermate tutte le aree dedicate al modellismo, 2026-01-27 Club delle Accanite Lettrici e Accaniti Lettori Valpolicella d'Autore 31.01.2026 ore 18.00, Partita con l'assassino di Giulio Galli ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su