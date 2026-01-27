L’ALTRO TEATRO PORTA AL CAMPLOY ‘L’ANGELO DEL FOCOLARE’, IL NUOVO SPETTACOLI DI EMMA DANTE: ORDINARIA STORIA DI VIOLENZA



Prosegue con straordinario successo L’Altro Teatro, la rassegna del Comune di Verona realizzata in collaborazione con Arteven e dedicata ai linguaggi artistici del contemporaneo. Un progetto che, stagione dopo stagione, conferma la volontà dell’Amministrazione di trasformare il teatro Camploy in una vera e propria agorà civile, luogo in cui la comunità possa riconoscersi, interrogarsi e riflettere sul nostro tempo attraverso le voci più significative della scena contemporanea italiana.

L’edizione in corso sta registrando un’adesione eccezionale da parte del pubblico, con numerosi sold out e grande partecipazione anche agli appuntamenti Extra, come l’ultimo con Chiara Valerio che ha fatto registrare il tutto esaurito.





In questo clima di entusiasmo, e con un sold out a pochi giorni dall’inizio delle vendite, il prossimo appuntamento del 29 gennaio porta sul palco del Camploy una delle artiste più autorevoli, apprezzate e visionarie del panorama teatrale: Emma Dante, recentemente insignita del prestigioso Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale Teatro di Venezia, riconoscimento che ne conferma il valore internazionale e la forza innovativa della sua ricerca scenica.





L’ANGELO DEL FOCOLARE: UN AFFRESCO FEROCE E POETICO SULLA FAMIGLIA



Emma Dante torna a indagare uno dei temi centrali della sua poetica: la famiglia come luogo di amore e conflitto, di protezione e oppressione, di rituali che rassicurano e di dinamiche che soffocano. Lo spettacolo mette in scena un interno domestico che diventa microcosmo del mondo: una casa che è rifugio e trappola, spazio di intimità e teatro di ruoli imposti, dove ogni gesto quotidiano rivela tensioni profonde e desideri inespressi.





La regia di Dante costruisce un linguaggio scenico fisico, corale, quasi coreografico, in cui i corpi degli attori raccontano ciò che le parole non dicono e spesso resta nascosto: le tensioni sottili, le aspettative sociali, le identità che cercano spazio, le ferite che non trovano parole, il dramma perpetrato nel silenzio. Le figure femminili emergono come presenze potenti e vulnerabili, intrappolate in un modello di “angelo del focolare” che la regista smonta con ironia, lucidità e compassione. La scena si popola di immagini simboliche, ritmi serrati, improvvise sospensioni: un teatro che colpisce, emoziona e invita a guardare oltre la superficie delle relazioni familiari.

Con queste caratteristiche porta in scena quella che la resista definisce “manutenzione della violenza domestica”, il dramma di violenza subìto dalla protagonista. Lo racconta nella sua ritualità che si replica quotidianamente nell’ambito familiare e esercitato dall’uomo padrone, maschio alfa dominatore, che agisce secondo un’abitudine arcaica ai danni della donna vista come oggetto di proprietà. Come in un girone dell’inferno in cui la pena non si estingue mai, uccisa dal marito, la donna continua a vivere: ogni sera lui le spacca la testa, ogni mattina lei, l’angelo del focolare, si rialza, pulisce, cucina, accudisce, subisce la violenza e l’indifferenza di chi la circonda.



A simbolizzare la ripetizione dell’atto criminoso è la rappresentazione di una giornata tipo di ordinaria violenza fisica e verbale esercitata dal capo famiglia anche nei confronti del figlio protetto dalla madre che lo spinge, visto che ha una bella voce, a esercitare la professione di cantante. L’angelo del focolare è uno spettacolo che tocca corde universali: il bisogno di appartenenza, la fatica del ruolo, la ricerca di libertà, la complessità dell’amore... Un lavoro che conferma la capacità di Emma Dante di trasformare il quotidiano in mito contemporaneo con un affresco potente e universale, capace di parlare a tutti e di restituire, con delicatezza e ferocia, la complessità del vivere insieme.



Lo spettacolo contiene linguaggio esplicito e scene di violenza.

Durante lo spettacolo sono utilizzate luci stroboscopiche.



UN SUCCESSO ANNUNCIATO



L’attesa per L’angelo del focolare è stata immediata: già dall’apertura delle vendite lo spettacolo è andato sold out in pochissimo tempo, confermando l’interesse del pubblico veronese per la grande produzione contemporanea e per la presenza di un’artista come Emma Dante, capace di coniugare ricerca, emozione e una visione teatrale unica.





Per questo appuntamento non sarà possibile svolgere l’incontro con la compagnia.





La rassegna L’Altro Teatro, promossa dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven sotto la direzione artistica di Fabrizio Arcuri, con Come As You Are immagina il teatro come spazio di possibilità e luogo accogliente, dove non servono competenze o codici, ma solo il desiderio di esserci. Venite come siete. Il teatro vi aspetta!



CREDITS

Testo e regia di Emma Dante

con

la moglie Leonarda SAFFI

il marito Ivano PICCIALLO

il figlio David LEONE

la suocera Giuditta PERRIERA

elementi scenici e costumi Emma Dante

luci Cristian Zucaro

coproduzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Châteauvallon-Liberté Scène Nationale, Les Célestins Théâtre de Lyon, Comédie de Clermont-Ferrand, La Scène Nationale d'ALBI-Tarn, Le Cratère, Scène Nationale d'Alès en Cévennes, L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège, Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne, Théâtre de l'Archipel, scène nationale de Perpignan, Théâtre Molière, Sète - Scène Nationale Archipel de Thau, Le Parvis, scène nationale de Tarbes Pyrénées, Compagnia Sud Costa Occidentale, Carnezzeria

coordinamento e distribuzione: Aldo Miguel Grompone, Roma

organizzazione: Daniela Gusmano



BIO

Nata a Palermo nel 1967, Emma Dante esplora il tema della famiglia e dell’emarginazione attraverso una poetica di tensione e follia nella quale non manca una punta di umorismo. Drammaturga e regista si è diplomata a Roma nel 1990 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Nel1999 costituisce a Palermo la compagnia Sud Costa Occidentale con la quale vince il premio Scenario 2001 per il progetto “mPalermu” e il premio Ubu 2002 come novità italiana. Nel 2001 vince il premio Lo Straniero, assegnato da Goffredo Fofi, come giovane regista emergente, nel 2003 il premio Ubu con lo spettacolo “Carnezzeria” come migliore novità italiana e nel 2004 il premio “Gassman” come migliore regista italiana e il premio della critica (Associazione Nazionale Critici del Teatro) per la drammaturgia e la regia. Nel 2005, vince il premio Golden Graal come migliore regista per lo spettacolo “Medea”.

Ha pubblicato “Carnezzeria. Trilogia della famiglia siciliana” con una prefazione di Andrea Camilleri (Fazi 2007) e il suo primo romanzo “via Castellana Bandiera” (Rizzoli 2008), vincitrice del premio Vittorini e del Super Vittorini 2009. Nell’ottobre del 2009 le viene assegnato il premio Sinopoli per la cultura.

Il 7 dicembre del 2009 inaugura la stagione del Teatro alla Scala con la regia di Carmen di Bizet diretta da Daniel Barenboim.

Sono stati in repertorio dal 2000 al 2010 in Italia e all’estero: mPalermu, Carnezzeria, Vita mia, Mishelle di Sant’Oliva, Medea, Il festino, Cani di bancata, Le pulle e tre favole per bambini e adulti pubblicati da Dalai editore: “Le principesse di Emma”.

Dal gennaio 2011 gira in Italia e all’estero lo spettacolo “La trilogia degli occhiali”, pubblicato da Rizzoli, costituito da tre capitoli: Acquasanta, il castello della Zisa e Ballarini. Nell’aprile 2012 debutta a Parigi all’Operà Comique “La muta di Portici” di Auber diretta da Patrick Davin che viene ripresa nel marzo 2013 al Teatro Petruzzelli di Bari con la direzione di Alain Guingal con grande successo di pubblico e di critica. Con “La muta di Portici” vince il premio Abbiati nel 2014.

Nell’ottobre 2012 debutta, al teatro Olimpico di Vicenza, “verso Medea” tratta da Euripide, con musiche e canti composti ed eseguiti dal vivo dai fratelli Mancuso.

Nel 2013 Presenta in concorso alla 70 edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film “Via Castellana Bandiera” tratto dall’omonimo romanzo, a conclusione della quale Elena Cotta vince la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile. Via Castellana Bandiera vince i seguenti premi: Premio Soundtrack alla miglior colonna sonora, Premio Navicella, attribuito dalla Rivista del Cinematografo, Premio Lina Mangiacapre.

Il 18 gennaio 2014 inaugura la stagione del Teatro Massimo di Palermo con Feuersnot di Rid Strauss con la direzione di Gabriele Ferro.

Nel 2014 riceve l’incarico biennale di direttrice artistica del 67 ciclo di spettacoli classici al teatro Olimpico di Vicenza.

Nel 2014 debutta al Teatro Mercadante di Napoli “Le sorelle Macaluso” coprodotto da Teatro Stabile di Napoli, Festival d’Avignon, Théâtre National – Bruxelles, Folkteatern Göteborg nell’ambito del progetto “Cities on stage”.

Nel 2014 “Le sorelle Macaluso” vince il premio “Le Maschere” come miglior spettacolo dell’anno e il Premio della critica 2014. Sempre con “Le sorelle Macaluso” vince il Premio Ubu per la regia e il Premio Ubu per il miglior spettacolo 2014.

Nel 2014 debutta al teatro Kismet di Bari “Operetta burlesca” prodotto dalla compagnia Sud Costa Occidentale.

Nello stesso anno Emma Dante diventa regista principale al Teatro Biondo, e direttrice della “Scuola dei mestieri dello spettacolo” costituita all’interno del teatro stabile della città di Palermo.

Alla fine del primo corso della scuola da lei diretta nasce lo spettacolo “Odissea AR” che va in tournèe nei più importanti teatri d’Italia.

Nel 2014 vince il premio De Sica per il teatro e il Premio Ipazia all’eccellenza femminile.

Il 21 gennaio del 2015 inaugura la stagione del teatro Massimo con Gisela! Di Hans Werner Henze.

Il 22 gennaio 2016 al Teatro dell’Opera di Roma firma la regia de La Cenerentola di Rossini diretta da Alejo Perez.

Il 21 gennaio 2017 inaugura la stagione del Teatro Massimo con “Macbeth” di G. Verdi diretto da Gabriele Ferro.

Il 28 febbraio 2017 debutta al Teatro Strehler “Bestie di scena” coprodotto dal Piccolo Teatro di Milano, Atto Unico Compagnia Sud Costa Occidentale, Teatro Biondo di Palermo e Festival d’Avignon.

Il 9 aprile 2017 debutta al Teatro Comunale di Bologna il dittico: “Voix Humaine” e “Cavalleria Rusticana” diretto da Michele Mariotti.

Il 06 luglio 2017 debutta a Spoleto – 60° edizione Festival dei Due Mondi “La scortecata” coprodotto da Fondazione Festival dei Due Mondi – Atto UnicoCompagnia Sud Costa Occidentale – Teatro Biondo di Palermo.

“Eracle” di Euripide con la regia di Emma Dante, nella traduzione di Giorgio Ieranò, il 10 maggio 2018 ha inaugurato il 54° Festival al Teatro Greco di Siracusa.

Il 23 maggio 2019 debutta al Teatro Dell’Opera di Roma “L’Angelo di Fuoco” di Prokof’ev.

Alla fine del secondo corso della “Scuola dei mestieri dello spettacolo” del Teatro Biondo di Palermo da lei diretta nasce lo spettacolo “Esodo” che debutta il 4 luglio 2019 a Spoleto62 Festival dei 2 Mondi e viene rappresentato a Palermo, Mosca e Parigi.

L’11 dicembre 2019 debutta a Parigi a La Colline Théâtre National, “Fable pour un adieu” liberamente ispirata alla fiaba La Sirenetta di Hans Christian Andersen.

Il 14 gennaio 2020 debutta a Milano al Piccolo Teatro Grassi “Misericordia” coprodotto dal Piccolo Teatro di Milano, Atto Unico Compagnia Sud Costa Occidentale, Teatro Biondo di Palermo.

Il giorno 8 luglio 2021 debutta al Teatro Grande di Pompei nell’ambito della rassegna Pompeii Theatrum Mundi “Pupo di zucchero. La festa dei morti” cooproduzione Sud Costa Occidentale, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Scène National Châteauvallon-Liberté ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur Teatro Biondo di Palermo La Criée Théâtre National de Marseille Festival d’Avignon Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Carnezzeria.

Nel Febbraio del 2022 debutta al Teatro Bonci di Cesena “Scarpette rotte” favola per grandi e piccini.

Nel gennaio del 2023 debutta al teatro Biondo di Palermo, Il Tango delle capinere

Opere Liriche

nel 2021: Al Teatro San Carlo di Napoli debutta “La Boheme” , al Teatro Fraschini di Pavia debutta “Ifigenia in Tauride”

nel 2022 al Teatro Massimo di Palermo debutta “I vespri siciliani” di Giuseppe Verdi, al Teatro dell’Opera di Roma debutta “Les Dialogues des Carmélites” di Francis Poulenc.

nel 2023 : al Teatro alla Scala debutta “Rusalka” di Antonín Dvořák, all’interno della 18° Festa del Cinema di Roma – 2023 viene presentato il film “Misericordia”, al Tallin Festival vince: Grand Prix for Best Film: Misericordia (Italy).

2026: Leono d’oro alla carriera.







