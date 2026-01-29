Vino, Consorzio Valpolicella: equilibrio, tipicità ed eleganza, per Amarone 2021. Presentato il nuovo millesimo ad Amarone Opera Prima. Il ministro all’Agricoltura, Lollobrigida: Amarone, icona del Made in Italy. Consorzi, centrali per la tutela e l’enot



“(Verona, 31 gennaio 2026). Equilibrato, tipico ed elegante. È l’Amarone 2021, il millesimo presentato ufficialmente, oggi, alle Gallerie Mercatali a Verona, in occasione di Amarone Opera Prima, l’anteprima organizzata dal Consorzio Vini Valpolicella e in corso fino a domani, nella città scaligera. Un’istantanea – quella dell’annata 2021 – emersa dal consueto panel di assaggio dell’Ente consortile, composto da esperti enologi e degustatori. Il profilo del nuovo vintage riflette un’integrazione completa delle componenti sensoriali (soprattutto quelle gustative e retro-olfattive), un ottimo equilibrio, derivante dalla gestione dell’appassimento e dalla finezza dell’affinamento, oltre ad una struttura elegante, con solide prospettive in termini di invecchiamento. Il 2021 è stato un anno complesso, caratterizzato da una prima fase fredda. con gelate primaverili, e da una seconda segnata da siccità e caldo estivo. Una sfida affrontata con successo grazie alla resistenza del vigneto e alla competenza dei viticoltori della Valpolicella, che hanno ottenuto uve sane, equilibrate e di elevata qualità, espressione della forza del territorio. anche nelle annate più difficili. In particolare, dal punto di vista climatico, l’annata viticola 2021 è iniziata in ritardo, a causa di un clima più freddo del solito, che ha rallentato il risveglio della pianta, iniziato solo dopo la prima decade di aprile. Il germogliamento è stato complessivamente omogeno all’interno dei vigneti e solo in alcune aree circoscritte le gelate primaverili dei primi giorni di aprile hanno lasciato il segno, causando danni limitati. Maggio è stato molto piovoso e decisivo per la gestione nella vigna della peronospora mentre la fioritura – avvenuta tra il 5 e il 10 giugno – si è svolta regolarmente grazie a condizioni calde e secche e a un’ottima disponibilità idrica accumulata nel mese precedente. In questa fase, la peronospora è rimasta sotto controllo, mentre l’oidio ha richiesto maggiore attenzione in particolare nell’ultima decade di giugno. L’invaiatura è avvenuta a metà agosto (anch’essa in ritardo), in un contesto di piogge scarse, che ha causato stress idrico in alcuni vigneti. Il mese di settembre è stato caldo e asciutto, consentendo alla vendemmia di riallinearsi ai tempi storici e garantendo così uve in ottimo stato sanitario. La maturazione, variabile a seconda delle zone, è stata complessivamente più lenta ma di elevata qualità, con una buona integrità aromatica, un’ottima maturazione fenolica e dotazioni antocianiche superiori al 2020. In fruttaio le uve sono state monitorate, con attenzione per zona e varietà, sia nelle tecniche della messa a riposo sia nel mantenimento della qualità sanitaria. Un autunno più fresco della media ha favorito un appassimento lento, portando a ottime concentrazioni zuccherine e polifenoliche e allo sviluppo di precursori aromatici, preludio a una lenta trasformazione in cantina e alla nascita dell’Amarone. “Con questa 22ª edizione di Amarone Opera Prima, presentate al mondo l'annata di un vino che è un'icona del Made in Italy. Promuovere l'Amarone e la Cucina italiana come patrimonio Unesco, in sinergia con le imminenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina è un impegno importante non solo dal punto di vista economico ma anche culturale. Voglio sottolineare la centralità di consorzi nella tutela e nella promozione delle nostre eccellenze. Un'attività che oggi si lega sempre di più alle potenzialità dei territori, nell'attrarre turismo e investimenti, creando ricchezza e lavoro. Grazie al nuovo Regolamento delle Indicazioni geografiche ottenuto in Europa, viene riconosciuto ai Consorzi di tutela un ruolo di rilievo anche nell'offerta turistica”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel video messaggio inviato al presidente del Consorzio vini Valpolicella, Christian Marchesini, in occasione del talk inaugurale di Amarone Opera Prima, in programma fino a domani alle Gallerie mercatali di Veronafiere. Nel suo intervento il Ministro ha ricordato l’avvio di una “grande campagna di comunicazione, che racconta il vino nella sua capacità di rappresentare il territorio, la difesa dell'ambiente e anche come un elemento culturale importante, per contrastare quella denominazione, che quando parla di vino, si parla semplicemente dell'alcol, che ne è una parte certamente, ma non può essere l'unica della quale si discute. Lavoriamo insieme a Ice-Agenzia a una grande promozione – ha concluso Lollobrigida - che passa per la capacità e la volontà di consolidare i nostri mercati importanti a cominciare dagli Stati Uniti e ovviamente aprirne altri come sta avvenendo, grazie soprattutto all'Italia, per l'India”. Sempre più importante e sempre meglio organizzata Amarone Opera Prima, per fare sempre meglio conoscere i vini veronesi e, primo fra tutti, l’Amarone della Valpolicella, in un grande capannone ad hoc, questa volta, nel recinto dell’ex Mercato Ortofrutticolo, sito, nella Zona industriale, davanti alla sede di Veronafiere. Un evento importante, che permette ad operatori e ad appassionati, di conoscere da vicino le caratteristiche dei vini veronesi, la cui qualità è nota nel globo e consente di superare, in fatto di export, incertezze e difficoltà.

Pierantonio Braggio







