|Domenica 1 Febbraio 2026
|Chiude Amarone Opera Prima, con il grande Rosso veneto dal podio. Con cucina italiana e Olimpiadi, al via il calendario promozione nazionale e internazionale
“Verona, 1° febbraio 2026. Con 67 aziende, circa 400 operatori e 1500 enoappassionati, si chiude oggi a Verona la 2ª edizione di Amarone Opera Prima. Organizzata dal Consorzio Vini Valpolicella, la tre giorni ha acceso i riflettori sull'Amarone 2021, che si presenta sui mercati, con un'annata equilibrata, elegante e di prospettiva. Un'edizione speciale, quella realizzata, quest'anno, dal Consorzio, con una staffetta di eventi, tra le Gallerie Mercatali e la Camera di Commercio di Verona, che ha celebrato anche l'iscrizione della Cucina italiana nel Patrimonio immateriale dell'Unesco e le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, che vedono la città, con la sua Arena, protagonista di alcuni eventi ufficiali. E l'Amarone è stato il fil rouge di un podio tutto al femminile, che ha visto confrontarsi Maddalena Fossati, direttore de La Cucina Italiana, ideatrice della candidatura Unesco e presidente del Comitato promotore, Deborah Compagnoni, leggenda dello sport e ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e Cristina Bowerman, chef di Glass Hostaria a Roma, una stella Michelin, e due Forchette Gambero Rosso. Con l'archivio dell'anteprima, il Consorzio dà avvio al programma di promozione 2026 della denominazione, un piano che incide, per quasi il 76% sul bilancio. Ad aprire il calendario saranno i tre appuntamenti fieristici internazionali: Wine Paris (Parigi, 8-10 febbraio), Prowein (Dusseldorf, 15-17 marzo) e Vinitaly (Veronafiere, 12-15 aprile)”. Un Amarone sempre super, ospitato, in un ambiente nuovo e grandioso, con un programma divulgativo prossimo, che, in tre mesi, lo presenterà, in tre grandi eventi, a livello internazionale…, per dire: Buvez-moi! Trinken Sie mich! Bevetemi!
Pierantonio Braggio
