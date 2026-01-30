Da domani 4, a sabato 7 febbraio, a Verona, la 117ª Fieragricola «full innovation». Inaugurazione, con il sottosegretario La Pietra



“Al via domani, mercoledì 4 febbraio, la 117ª edizione di Fieragricola, manifestazione internazionale di riferimento per l’agricoltura in calendario a Veronafiere fino a sabato 7 febbraio. Negli 11 padiglioni del quartiere fieristico, vengono ospitati 816 espositori da 14 Paesi (con tutti i top brand presenti) nei segmenti della meccanica, zootecnia, colture specializzate come vigneto, frutteto e oliveto, energie rinnovabili, servizi, multifunzionalità delle imprese agricole. Confermato anche il salone Fieragricola Tech (nel padiglione 3), dedicato a precision farming, digitalizzazione e robotica, smart irrigation, energie rinnovabili, in agricoltura e biosolution. Ampio spazio anche alla formazione, con 136 convegni, approfondimenti e workshop, nei quattro giorni di manifestazione, per una vera e propria «Full Innovation», alla quale parteciperanno delegazioni e buyer internazionali, provenienti da 28 Paesi, grazie ad un programma di incoming gestito da Veronafiere in collaborazione con ITA-Italian Trade Agency. Fieragricola si rivolge a una larga platea di operatori: imprenditori agricoli, allevatori, agronomi, veterinari, alimentaristi, contoterzisti professionali, energy manager, forestali, periti agrari, agrotecnici, mangimisti, dealer. Sono attesi a Verona durante Fieragricola circa 2mila studenti degli istituti agrari da ogni parte d’Italia per la tappa finale della gara di selezione delle bovine da latte Mercoledì 4 febbraio alle ore 11 (Fieragricola Arena, padiglione 7), il taglio del nastro alla presenza del presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, del sottosegretario all’Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, del presidente di Regione Veneto, Alberto Stefani, del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, del presidente della Provincia, Flavio Massimo Pasini e del mondo agricolo (fra gli interventi: Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di Confagricoltura Veneto Giammichele Passarini, vicepresidente Cia-Agricoltori Italiani Tommaso Battista, presidente di Copagri. Alle ore 14.30 (Fieragricola Arena, padiglione 7), Anbi (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela del Territorio e Acque irrigue) accenderà i riflettori sull’elemento più prezioso per la vita e l’agricoltura, col il convegno «Dal Diritto all’Acqua alla Governance del territorio», con la partecipazione del presidente Anbi, Francesco Vincenzi. Alle ore 15.15 (Area Forum FruttetoOliveto, padiglione 5), il binomio agricoltura e tecnologia in scena con la sesta edizione del «Premio Innovazione Fieragricola 2026», organizzato da Veronafiere L’Informatore Agrario e assegnato alle migliori soluzioni tecnologiche e sostenibili presentate dagli espositori di Fieragricola. Giovedì 5 febbraio (ore 9.30), nella «Fieragricola Arena» del padiglione 7, sarà presentata la ricerca «Full innovation», commissionata da Fieragricola e curata da Nomisma. La ricerca, in particolare, analizza il ruolo dell’innovazione dal punto di vista delle imprese agricole quale fattore strategico di sviluppo per affrontare le grandi sfide del settore, dai cambiamenti climatici a quelli di mercato. Parallelamente, la ricerca indaga su come è percepita dai consumatori l’innovazione per la produzione agricola ed alimentare. Venerdì alle ore 10 (Energy Forum, padiglione 11), energie rinnovabili e redditività al centro del convegno «Trattamento del digestato, tra innovazione e sostenibilità. Un modello virtuoso, per efficienza e sostenibilità», con la presentazione della ricerca Invernizzi Agri Lab di SDA Bocconi e con il Centro Ricerche Produzioni Animali (Crpa), promossa dal Cib (Consorzio Italiano Biogas) e Farming For Future. Sul fronte zootecnico, Fieragricola ospiterà, venerdì 6 febbraio (ore 11, Auditorium Verdi, Palaexpo -1), gli «Stati generali della zootecnia», organizzati da Veronafiere, in collaborazione con Assalzoo, l’Associazione nazionale, tra i produttori di alimenti zootecnici, con un confronto, che coinvolgerà i player delle principali filiere zootecniche”. 117 anni di Agricoltura, esposta a Verona, costituiscono storia e patrimonio di professionalità, che offre al mondo rurale, attraverso Veronafiere, sia il meglio che il nuovo, che la tecnica d’oggi, che s’occupa del mondo della terra, può offrire.

Pierantonio Braggio







