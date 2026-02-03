A Bussolengo, Verona, la 315ª Fiera di San Valentino. Fino al 16 febbraio, calendario ricco di appuntamenti, per festeggiare il mese di febbraio all’insegna di musica, piatti della tradizione, divertimento e incontri culturali



“Verona, 5 febbraio 2026 – È stata presentata questa mattina, presso la Provincia di Verona, la 315ª edizione della Fiera di San Valentino del Comune di Bussolengo, la storica manifestazione che dal 12 al 16 febbraio celebrerà il Santo Patrono del paese con un ricco calendario di appuntamenti. Tra le principali attrazioni torna il Luna Park, già aperto dal 31 gennaio e attivo fino al 15 febbraio in piazzale Vittorio Veneto. Il parco divertimenti sarà accessibile solamente alle persone con disabilità nelle mattine del 10 e 11 febbraio, con accompagnamento e coordinamento a cura del CEOD di riferimento. La Fiera offrirà inoltre numerosi eventi, spettacoli, specialità gastronomiche e iniziative culturali, che animeranno il centro storico, creando occasioni di svago per tutte le età. Durante i giorni precedenti la Fiera, la Sala Polivalente dell’Ex Bocciodromo ospiterà la “Festa della trippa e dei piatti della tradizione veronese”, in programma giovedì 5 e venerdì 6 febbraio dalle 19:30 alle 22:30 e sabato 7 e domenica 8 febbraio dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:30 alle 22:30, accompagnata da intrattenimenti musicali in ogni serata. Giovedì 5 febbraio la manifestazione ospiterà anche l’11ª edizione del concorso “La trìpa pì bona de San Valentin” e la 2ª edizione di “La tripa rivisità de San Valentin”, un’occasione per i ristoratori di mettersi in gioco in entrambe le categorie, proponendo sia la loro versione classica sia una rivisitazione originale, impreziosita da ingredienti inediti e scelte creative, che saranno valutate da una Giuria che decreterà i vincitori. Inoltre, venerdì 6 alle 17:00 sarà inaugurata la mostra di Barbara Brunelli e sabato 7 alle 17:00 la mostra personale di Annalisa Paganini, presso la Galleria Massella. La manifestazione si aprirà giovedì 12 febbraio presso la sala polivalente dell’ex bocciodromo alle ore 21:00 con il concerto di San Valentino del Corpo Bandistico Città di Bussolengo, durante il quale verrà consegnato il riconoscimento “Bussolengo premia” e verranno premiati i cittadini benemeriti. Si prosegue venerdì 13 febbraio con l’apertura della mostra campionaria in via Paolo Veronese e con il taglio del nastro alla presenza del Sindaco e dell’Amministrazione comunale alle ore 11:00. Mentre alla sera, presso la sala polivalente (ex Bocciodromo) alle ore 21:00 si svolgerà il concerto “Tributo a Jovanotti” di Jova Safari. L’inaugurazione ufficiale della Fiera avverrà sabato 14 febbraio, festa del santo patrono, alle ore 10:30 in piazza 26 Aprile alla presenza delle autorità e del Corpo Bandistico Città di Bussolengo. A seguire, alle 11.15, verrà inaugurata presso la Biblioteca comunale la mostra “La macchina per scrivere”, mentre alle 11.30, presso la Chiesa di San Valentino, si terrà il tradizionale concerto di campane. Alle 12.00 aprirà la “Mostra storica sulle origini di Bussolengo” presso il Piano Nobile di Villa Spinola e nel pomeriggio, alle 15.30, è prevista una visita guidata alla Chiesa di San Valentino e al chiostro dei Padri Redentoristi. Alle 16.00, presso la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, si svolgerà il tradizionale omaggio della Rosa di San Valentino alle coppie che celebrano importanti anniversari di matrimonio. Presso il Teatro parrocchiale andranno in scena una serie di spettacoli teatrali: alle 19:00 “Il canto interrotto” di Marino Pinali, alle 20:15 di “La Sgricia” de I Giganti della Montagna e alle 21:00 lo spettacolo “Loro due” di Marino Pinali. Sempre alle 21.00, nella Sala Polivalente dell’Ex Bocciodromo, si terrà la presentazione del libro “I sentieri degli aghi di pino” di Mauro Corona, ad ingresso gratuito, seguito dalla premiazione del concorso nazionale di poesia “Premio San Valentino 6° edizione”. La giornata di domenica 15 febbraio si aprirà alle 11.00 con l’inaugurazione della Sala Ferdinando Montresor detto Mamo, l’incontro Bussolengo “immagini di storia” con Cristiano Girelli (in questa occasione verrà presentata la ristampa del libro) e la premiazione delle aziende presenti sul territorio da oltre quarant’anni. Durante la giornata, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, il centro storico sarà animato dagli artisti di strada “Buskers a Bussolengo”, con concerti diffusi in via San Valentino, via Mazzini e piazza Nuova. Alle 15.00 è prevista una nuova visita guidata alla Chiesa di San Valentino e al chiostro dei Padri Redentoristi, alle 17.00 si terrà il tradizionale Concerto di San Valentino con i Mito’s Virtuosi, mentre alle 19.00, presso l’Ex Bocciodromo, Opera Disco presenterà “Domingo – Special Edition”. La Fiera si concluderà lunedì 16 febbraio presso la Sala Polivalente dell’Ex Bocciodromo: alle 19.00 tornerà la seconda edizione del “Cooking Show – The Master Mayor Chef”, la sfida culinaria tra i Sindaci del Circondario realizzata in collaborazione con l’Associazione Cuochi Scaligeri di Verona. Alle 20.30 si svolgerà la degustazione dei piatti da parte della giuria tecnica e popolare, seguita dalla proclamazione del piatto vincitore e dalle premiazioni. Sempre alle 20.30 andrà in scena lo spettacolo di ballo liscio con Michele e la sua Band. Durante i giorni della Fiera, il centro storico di Bussolengo ospiterà numerose iniziative collaterali. In piazza Nuova, sabato 14 e domenica 15 febbraio, tornerà “Selfie Zoo – lo zoo di famiglia”, affiancato dall’iniziativa “Gli alpaca in fiera” di BabyAlpaca: dalle 10 alle 17 protagonisti dell’evento saranno 6 alpaca docili e affettuosi, timidi ma curiosi, pronti a conquistare grandi e piccoli. Durante le due giornate sarà possibile acquistare prodotti realizzati in fibra di alpaca, una delle più pregiate al mondo, utilizzata per la creazione di tessuti di altissima qualità. Non mancheranno il mercatino del collezionismo, dell’usato, del modernariato e dell’antiquariato “Bussolengo Antica”, il Trenino di San Valentino, che circolerà per le strade di Bussolengo accompagnando in centro i visitatori che parcheggeranno nelle zone limitrofe, il mercato dell’artigianato, dell’oggettistica e dei prodotti tipici regionali a cura di FAMA Agency, le esposizioni di macchine e attrezzature agricole, i prodotti vivaistici, gli autoveicoli e il battesimo della sella. Presso l’Edificio Ex Danese, dalle 11.00 alle 16.00, saranno attivi gli stand enogastronomici con trippe e piatti della tradizione veronese, a cura di Pro Loco Comune di Bussolengo, AVIS Bussolengo e Nati par el Carneval, mentre dal 13 al 16 febbraio la cucina sarà aperta dalle 19.00 presso la Sala Polivalente. Il tradizionale Rancio Alpino di San Valentino si terrà il 13 febbraio dalle 18.00 e il 14 e 15 febbraio, sia a pranzo, sia a cena, presso la sede degli Alpini. Il Mercato tradizionale di San Valentino animerà Piazzale Vittorio Veneto il 14 e 15 febbraio, mentre la mostra campionaria, con area ristorazione, sarà attiva dal 13 al 15 febbraio in via Paolo Veronese. La pesca di beneficenza, in programma il 7, 8, 13, 14 e 15 febbraio presso il Centro Sociale Parrocchiale di via Don Calabria, devolverà il ricavato alle opere parrocchiali. La Fiera di San Valentino è promossa dal Comune di Bussolengo con il Distretto del Commercio La Rosa di San Valentino Eternamore, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Verona e della Camera di Commercio, e con la collaborazione di numerose realtà del territorio, tra cui la Pro Loco di Bussolengo, gli Scottish Birati, l’associazione Nati par el Carneval, il progetto Pagus Pictus, Verona Report e FAMA Agency. Si ringrazia anche Espen Fumetti che, per il sesto anno di fila, ha realizzato la locandina per la Fiera. “Se sommassimo le edizioni delle più antiche feste e fiere veronesi, avremmo davanti qualche migliaio di anni di tradizioni che sono parte integrante della cultura delle comunità scaligere. A questa somma, la Fiera di San Valentino, con i suoi oltre tre secoli di storia, contribuisce in modo determinante. E determinante è il periodo in cui si svolge: quello invernale, dove soltanto le manifestazioni capaci di rinnovarsi e offrire qualità hanno la forza di attrarre visitatori anche da fuori provincia e regione. Congratulazioni dunque a tutti i volontari e agli organizzatori che, per ogni edizione, lavorano mesi affinché questa grande festa possa svolgersi nel migliore dei modi.” Orfeo Pozzani, consigliere della Provincia di Verona: “Siamo orgogliosi di presentare la 315ª edizione della Fiera di San Valentino, un evento che rappresenta non solo una tradizione storica, ma anche un’occasione di incontro, cultura e divertimento per tutta la comunità. La Fiera è il simbolo della vitalità del nostro territorio e della capacità di unire cittadini, associazioni e imprese locali in un grande momento di festa. Invito tutti, residenti e visitatori, a partecipare e a vivere un weekend ricco di eventi, spettacoli, arte e sapori della nostra tradizione veronese”. Roberto Brizzi, sindaco del Comune di Bussolengo. “La Fiera è un momento importante per coinvolgere tutta la cittadinanza e dare spazio alle associazioni e alle iniziative locali. Il nostro obiettivo è rendere questa manifestazione un’occasione di festa e condivisione per grandi e piccini, valorizzando le eccellenze del territorio e offrendo esperienze culturali e ricreative per tutti. La partecipazione attiva dei cittadini, dei ristoratori, degli artigiani e dei produttori locali è ciò che rende la Fiera un evento autentico e sentito, capace di unire generazioni e promuovere il senso di comunità. Invitiamo tutti a vivere questi giorni con curiosità e allegria, scoprendo la ricchezza culturale, enogastronomica e artistica che Bussolengo ha da offrire”. Afferma Massimo Girelli, vicesindaco e assessore a manifestazioni e promozione del territorio: “La Fiera di San Valentino non è solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale di Bussolengo. Quest’anno abbiamo voluto arricchire il programma con mostre, visite guidate, concerti e spettacoli teatrali, per offrire esperienze coinvolgenti per tutte le età. Crediamo che la cultura sia un ponte tra passato e presente, e la Fiera rappresenta al meglio questo legame, celebrando le radici del nostro territorio con eventi di qualità per la comunità e i visitator”. Valeria Iaquinta, assessore, con delega a Cultura, Rapporti con l’Europa, Gemellaggi e Rapporto con le Associazioni: ”La Fiera di San Valentino nasce dalle radici agricole del nostro territorio e ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali, dai prodotti della terra alle tradizioni enogastronomiche. Anche quest’anno, nel solco di una lunga tradizione, la Fiera pone al centro l’agricoltura locale, l’artigianato e le produzioni tipiche, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di scoprire e apprezzare ciò che rende unico il nostro territorio”, conclude Giovanni Amantia, assessore all’Agricoltura del Comune di Bussolengo”. Un grande programma, per una grande Fiera-Festa, che compie 315 anni. Programma, che, nel suo ampio complesso, onora i suoi Organizzatori, i quali, in tal modo e con numerosi altri eventi, rendono attiva, attraente ed animata la Cittadina, svolgendo essi, così, nel modo più completo, il loro importante compito, contribuendo anche, fra l’altro, a creare economia.

Pierantonio Braggio







