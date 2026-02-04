Veronamercato partecipa a Fruit Berlin, 4 - 6 febbraio 2026, fiera specializzata, in commercio di frutta e verdura, e in quant’altro, allo stesso collegato, a livello internazionale



“Mercoledì 4 febbraio, nella sede di Messe Berlin, ha aperto i battenti Fruit Logistica 2026, il Salone leader per il settore globale dei prodotti ortofrutticoli freschi, che vanta, tra i suoi espositori, rappresentanti dell’intera filiera ortofrutticola, “dal punto di raccolta al punto vendita”. L'evento annuale vede la partecipazione di oltre 2.500 espositori provenienti da 90 Paesi. La manifestazione rappresenta una piattaforma fondamentale per gli operatori del settore, sia come occasione di incontrare partner attuali e futuri, sia per conoscere le innovazioni di un settore in continua evoluzione. Veronamercato è presente per il diciottesimo anno consecutivo, con il proprio stand ispirato all’immagine di Verona, che la connota maggiormente nel mondo: la casa di Giulietta, allestimento che, assieme all’offerta di piatti tipici locali, caratterizza l’identità della presenza veronese. Per l’edizione 2026, ampio spazio è dedicato all’illustrazione degli interventi realizzati nel Centro Agroalimentare, grazie ai fondi del PNRR, raccontati attraverso video e animazioni che documentano i lavori in fase collaudo e conclusione entro maggio 2026. La delegazione di Veronamercato vede la presenza del presidente Marco Dallamano, con il direttore generale Paolo Merci e lo staff di Segreteria. Le ditte presenti, in qualità di coespositori, allo stand di Veronamercato, occupano interamente lo spazio impiegato, di 210 mq. Sono presenti rappresentanti del commercio quali Euroverde Bruno srl, Gruppo Napoleon spa, Saretto srl, Garden Frutta srl, Cherry Passion Gruppo Bragantini, Frutta C2 spa, New Som, Citrus Fruit e Garden Frutta srl e del settore della logistica, dei trasporti e dei servizi con Coop. Facchini Multiservizi e Corsi Trasporti spa, assieme a Frigoveneta spa, azienda leader per gli impianti frigoriferi. Presente anche il mondo degli esportatori con Fruit Imprese Veneto. Tutti i coespositori sono stati fortemente impegnati negli incontri programmati con clienti e partner. Nella seconda giornata della manifestazione, Veronamercato ha ospitato un evento originale: l’incontro tra radicchio rosso IGP di Treviso e arancia rossa di Sicilia IGP, opportunamente realizzato tramite la preparazione di pietanze con entrambi gli ingredienti. Presenti Andrea Tosatto, presidente del Consorzio di Tutela del radicchio rosso IGP e Variegato di Castelfranco IGP e Gerardo Diana presidente del Consorzio arancia rossa di Sicilia IGP. L’iniziativa ha rappresentato la collaborazione tra due eccellenze del nord e del sud Italia, dimostrando come la sinergia tra territori diversi possa generare risultati significativi”. La sopra descritta è un’importantissima, lodevolissima iniziativa, che mira a fare conoscere sia l’agroalimentare veronese, che nazionale, non solo, come leggiamo, sotto l’aspetto commerciale, ma, addirittura, con studiati piatti, che torneranno certamente graditi, sia ad operatori, che visitatori. Complimenti!

Pierantonio Braggio







