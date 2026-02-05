Fondazione Arena di Verona cerca comparse e personale di sala. Centinaia di posti di lavoro per il Festival 2026. Candidature aperte, anche per posizioni tecniche, artistiche e amministrative



“Fondazione Arena, con l’Opera Festival, genera per l’economia italiana 2 miliardi di euro di indotto. E centinaia di posti di lavoro. Prima di ogni estate, si aprono nuove possibilità per artisti, tecnici, impiegati, ma anche per studenti, persone senza occupazione o per chi è alla ricerca di un lavoro stagionale. In vista del 103° Opera Festival, che inaugurerà il prossimo 12 giugno, Fondazione Arena di Verona è alla ricerca di diverse figure professionali, per rendere possibile il più grande Festival d’opera al mondo. Tre mesi di spettacolo dal vivo, con oltre 1.200 persone impegnate in scena e dietro le quinte. Un’esperienza professionale unica. Già aperta la raccolta di candidature per le comparse, che daranno vita alla nuova produzione de La Traviata, a La Bohème, a due diverse produzioni di Aida, firmate rispettivamente da Stefano Poda - anche autore del recente Nabucco - e da Franco Zeffirelli - di cui sarà proposta la Turandot da fiaba. Si cercano persone residenti o domiciliate nel veronese, nate tra il 1968 e il 1978, oppure tra il 1986 e il 2008. Per scoprire termini e requisiti, è possibile scaricare il bando completo e candidarsi sul sito web al link www.arena.itlavora-con-noiricerca-personale. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il 12 febbraio.

Fino al 25 marzo, inoltre, è possibile candidarsi come personale di biglietteria, sala, sorveglianza e annunciatori. Allo stesso link è possibile partecipare agli altri bandi aperti per posizioni e incarichi artistici, tecnici e amministrativi, sia a tempo determinato che indeterminato. Sempre aperta, inoltre, la possibilità di inviare candidature spontanee”. Un’occasione unica, importante e, al tempo, anche culturale, da non perdere, candidandosi, appunto, entro le date, sopra esposte.

Pierantonio Braggio








