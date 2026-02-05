|
Domenica 8 Febbraio 2026
ADIGE TV: Home Verona Sette News
Domenica 8 Febbraio 2026
|FIERAGRICOLA 2026 CRESCE IN VISITATORI E QUALITÀ: PIÙ OPERATORI DAL SUD E SCAMBI INTERNAZIONALI
Oltre 100mila presenze alla 117ª edizione che si è conclusa oggi a Veronafiere, con incremento dal Mezzogiorno e alta qualità professionale del pubblico confermata dagli espositori. La prossima edizione è in programma dal 2 al 5 febbraio 2028.
Verona, 7 febbraio 2026 – Fieragricola ha chiuso oggi la 117ª edizione con oltre 100.000 visitatori. Numeri che rafforzano ulteriormente il primato di Fieragricola nel panorama fieristico internazionale dedicato al settore primario.
La rassegna di Veronafiere ha scommesso quest’anno su un format «Full Innovation», offrendo grazie a soluzioni tecnologiche all’avanguardia risposte concrete agli operatori del settore (agricoltori, allevatori, contoterzisti, agronomi, periti agrari, agrotecnici, veterinari, alimentaristi, energy manager, dealer) per un’agricoltura sempre più produttiva, sostenibile sul piano ambientale, in grado di fronteggiare la rivoluzione climatica in atto e di dialogare con le filiere per obiettivi condivisi e in linea con le esigenze dei consumatori.
In questo senso, la manifestazione ha ospitato la prima edizione degli Stati generali della Zootecnia organizzati da Fieragricola insieme ad Assalzoo, l’associazione di riferimento dell’industria mangimistica, così come la firma dell’accordo con Filiera Italia per la produzione sostenibile di biocarburanti.
La trasversalità dell’offerta espositiva, in grado di abbracciare i settori della meccanica agricola, zootecnia, colture specializzate ad alto valore aggiunto come vigneto, frutteto e oliveto, energie rinnovabili, tecnologie per smart irrigation, digitalizzazione e biosolution per la difesa del suolo, servizi, è per i visitatori un valore aggiunto che risponde al modello di impresa agricola ormai interconnessa, tecnologicamente avanzata, impostata sulla multifunzionalità come elemento cardine per incrementare il valore aggiunto.
«L’agricoltura è un comparto sempre più proiettato verso l’innovazione, fondamentale per vincere le sfide della qualità, della sicurezza alimentare, del contrasto ai cambiamenti climatici, del mercato e dell’internazionalizzazione – commenta il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo –. L’innovazione è sempre più parte integrante dell’impresa agricola per migliorare efficienza e competitività e Fieragricola si conferma una piattaforma che accelera il trasferimento tecnologico, collega il mondo della ricerca con quello delle aziende e dei mercati. Inoltre, la manifestazione riveste il ruolo strategico di favorire il dialogo fra le associazioni di categoria, le imprese e le istituzioni, a partire dal ministero dell’Agricoltura».
