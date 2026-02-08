Olimpiadi invernali 2026: le eccellenze veronesi protagoniste a Casa Veneto, tra poesia e degustazioni. L’11 febbraio, Coldiretti Verona porterà a Cortina il patrimonio enogastronomico scaligero, raccontato attraverso un’opera teatrale originale, scritta



“Verona, 9 febbraio 2026 – Con un programma corale che abbraccia tutte le province della regione, Coldiretti scende in pista in occasione dei Giochi Olimpici Invernali 2026, portando a Cortina d’Ampezzo il meglio del patrimonio agroalimentare veneto. Dal 6 al 20 febbraio, la Ciasa de ra Regoles - Casa Veneto sarà animata dai produttori di Campagna Amica, pronti a raccontare agli ospiti internazionali, giornalisti, turisti e visitatori del quartiere istituzionale le eccellenze del territorio. Un comparto, quello agricolo regionale, che si conferma vanto del Made in Italy: i dati di Veneto Agricoltura evidenziano infatti una crescita del +7,1% del fatturato, con una produzione lorda stimata in 8,8 miliardi di euro rispetto al 2024.

Mercoledì 11 febbraio alle 11.30, Verona sarà protagonista a Cortina, con i suoi sapori più iconici: dai pregiati vini del territorio al Riso Vialone Nano di Isola della Scala, fino all’olio. Grande risalto sarà dato anche all’ospitalità rurale, rappresentata dagli oltre cinquecento operatori agrituristici veronesi. La delegazione di Coldiretti e Campagna Amica Verona, guidata dal Presidente Alex Vantini e dal Direttore Massimo Albano, proporrà una performance originale che fonde poesia, testimonianze e canti popolari, accompagnata dalla fisarmonica di Daniele Marconi, allevatore di Sant’Anna d’Alfaedo. Il momento centrale della giornata sarà la lettura di un testo originale in forma di epillio, scritto appositamente da Andrea De Manincor, autore teatrale di Casa Shakespeare, oltre che attore. Nell'opera, il fiume Adige prende vita per raccontare il suo viaggio attraverso le terre scaligere, celebrando l’acqua come fonte primaria di vita. L’interpretazione sarà affidata all’attore Solimano Pontarollo, fondatore di Casa Shakespeare, che rinnova così una collaborazione ormai consolidata con Coldiretti Verona.

L’ospitalità proseguirà nel pomeriggio a Zuel di Sopra presso la “Baita Coldiretti”. Qui, la brigata guidata dal cuoco contadino Diego Scaramuzza proporrà le ricette della tradizione rurale insieme al piatto simbolo di “Milano Cortina 2026”: pastim con polenta di mais sponcio. Per la giornata dedicata a Verona, il protagonista assoluto sarà il Risotto con radicchio veronese e formaggio Monte Veronese, preparato dai cuochi contadini Umberto Oliani e Sebastiano Poli.

Nota tecnica sull'opera: L’epillio, forma poetica tipica della letteratura ellenistica, viene qui reinterpretato utilizzando in alcuni passaggi il verso "martelliano" o "alessandrino" (1415 sillabe). Nel testo, il fiume Adige viene antropomorfizzato e dialoga con le personificazioni di Olio, Vino, Riso e Accoglienza, trasformando i prodotti della terra in personaggi di un racconto epico e leggiadro”. Ottima iniziativa, certamente da cogliere, perché permetterà di presentare e di fare maggiormente conoscere il meglio, prodotto da nostro eccellente Mondo agricolo.

Pierantonio Braggio







