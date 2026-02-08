“Vita in Campagna - La Fiera”. A Veronafiere la passione per il verde si fa in tre



“Verona, 9 febbraio 2026 – Torna Vita in Campagna La Fiera, l’evento dedicato agli appassionati di natura, orto e vita all’aria aperta che, dal 20 al 22 marzo, si danno appuntamento a Veronafiere per una 13^ edizione a tutto green. Con uno spazio espositivo che passa da due a tre padiglioni (pad. 10-11-12) e un’offerta formativa potenziata da 155 a 178 corsi gratuiti, la tre-giorni rappresenta la manifestazione di riferimento per tutti gli appassionati di natura, con spazi dedicati a tutte le declinazioni della passione verde, in campagna o città: dall’orto al giardino e alla piccola agricoltura, fino agli animali da compagnia e i piccoli allevamenti, senza dimenticare attrezzature, tecnologie amatoriali e tutti i prodotti della terra per la tavola, e non solo.

“Vita in Campagna La Fiera è una rassegna pensata per intercettare tutti gli amanti della natura e del verde – spiega il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo –, dagli agricoltori non professionisti agli hobbisti, di lunga data o esordienti. Per questo abbiamo puntato su un’offerta merceologica sempre più esaustiva e un programma formativo di corsi e workshop ancora più articolato, realizzato in collaborazione con gli esperti di Vita in Campagna del gruppo editoriale L’Informatore Agrario, partner strategico di Veronafiere e punto di riferimento dell’hobbistica all’aria aperta da oltre 40 anni”. Oltre all’apertura del padiglione 10, che vedrà protagonisti gli animali, anche con le attese mostre di conigli e avicola, si confermano gli spazi del padiglione 12, al completo con le grandi aziende storiche di Vita in Campagna e nuovi espositori, che porteranno in fiera macchine, attrezzature e prodotti per Orto, Florovivaismo, Piante e fiori, Frutticoltura, Olivicoltura, Viticoltura e Manutenzione del verde. Cambia look invece il padiglione 11, che sarà quest’anno interamente dedicato a soluzioni e arredi da esterno (biopergole, pannelli solari, casette in legno, arredo da giardino), abbigliamento da campagna e mondo api, con proposte gastronomiche volte a valorizzare le tipicità regionali. Tra le novità 2026 nel quartiere fieristico, la nuova Area Cani, l’Area Naturalandia e le attività dedicate alle famiglie e, in particolare, ai bambini, con gli alpaca e mini-pony. Confermato infine il format della mostra-mercato, che lo scorso anno – al debutto veronese della manifestazione – ha convinto 20mila visitatori”. Un Fiera, una mostra, un grande verde, in espansione, da visitare, da ammirare e da apprezzare, ma anche per meglio conoscere – da vicino – il vero significato della già citata voce “verde”.

Pierantonio Braggio







