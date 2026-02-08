Luned 9 Febbraio 2026    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2026-02-09 “Vita in Campagna - La Fiera”. A Veronafiere la passione per il verde si fa in tre 2026-02-09 Olimpiadi invernali 2026: le eccellenze veronesi protagoniste a Casa Veneto, tra poesia e degustazioni. L’11 febbraio, Coldiretti Verona porterà a Cortina il patrimonio enogastronomico scaligero, raccontato attraverso un’opera teatrale originale, scritta 2026-02-09 LAICA SPOSA L’INIZIATIVA FERMENTO BERICO 2026-02-09 GRUPPO VICENZI CHIUDE CON SUCCESSO LA PARTECIPAZIONE A ISM 2026 E RAFFORZA LA PRESENZA INTERNAZIONALE DEL BRAND 2026-02-09 SABATO 7 MARZO 2026 RIAPRE IL PARCO GIARDINO SIGURTÀ 2026-02-09 Missione umanitaria medica a Gaza per il prof. Veraldi Ad un mese dalla partenza, la testimonianza diretta di un sistema sanitario in crisi 2026-02-09 CAFFÈ DANTE IN LOVE LETTERATURA E ALTA CUCINA PER SAN VALENTINO A VERONA 2026-02-09 LAGO DI GARDA IN LOVE 2026-02-09 A22 BRENNERO, PAOLO ARENA (PRES CCIAA VERONA): SUBITO TAVOLO TRA SOCI PUBBLICI. SERVE COORDINAMENTO IMMEDIATO PER NON PERDERE INVESTIMENTI E SVILUPPO 2026-02-09 Successo del Gruppo Vicenzi alla Fiera dell’Industria dolciaria, ISM 2026, Colonia, Germania. Rafforzata la presenza internazionale del brand. Stand rinnovato, per il 120° anniversario, showcooking e degustazioni, firmate dal celebre Pastry Chef tedesco, 2026-02-09 Letteratura, cultura e cucina, per San Valentino, al Caffè Dante Bistrot in Love, Verona 2026-02-08 A22 BRENNERO, PAOLO ARENA (PRES CCIAA VERONA): SUBITO TAVOLO TRA SOCI PUBBLICI. SERVE COORDINAMENTO IMMEDIATO PER NON PERDERE INVESTIMENTI E SVILUPPO 2026-02-08 FIERAGRICOLA 2026 CRESCE IN VISITATORI E QUALITÀ: PIÙ OPERATORI DAL SUD E SCAMBI INTERNAZIONALI 2026-02-08 GRANDE TEATRO. AL NUOVO ‘FRANCISCUS. IL FOLLE CHE PARLAVA AGLI UCCELLI’ 2026-02-08 VINITALY 2026 SVILUPPA NUOVE LEVE DI CRESCITA PER IL BUSINESS E INVESTE NEGLI SPIRITS
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Luned 9 Febbraio 2026
“Vita in Campagna - La Fiera”. A Veronafiere la passione per il verde si fa in tre

“Verona, 9 febbraio 2026 – Torna Vita in Campagna La Fiera, l’evento dedicato agli appassionati di natura, orto e vita all’aria aperta che, dal 20 al 22 marzo, si danno appuntamento a Veronafiere per una 13^ edizione a tutto green. Con uno spazio espositivo che passa da due a tre padiglioni (pad. 10-11-12) e un’offerta formativa potenziata da 155 a 178 corsi gratuiti, la tre-giorni rappresenta la manifestazione di riferimento per tutti gli appassionati di natura, con spazi dedicati a tutte le declinazioni della passione verde, in campagna o città: dall’orto al giardino e alla piccola agricoltura, fino agli animali da compagnia e i piccoli allevamenti, senza dimenticare attrezzature, tecnologie amatoriali e tutti i prodotti della terra per la tavola, e non solo.
“Vita in Campagna La Fiera è una rassegna pensata per intercettare tutti gli amanti della natura e del verde – spiega il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo –, dagli agricoltori non professionisti agli hobbisti, di lunga data o esordienti. Per questo abbiamo puntato su un’offerta merceologica sempre più esaustiva e un programma formativo di corsi e workshop ancora più articolato, realizzato in collaborazione con gli esperti di Vita in Campagna del gruppo editoriale L’Informatore Agrario, partner strategico di Veronafiere e punto di riferimento dell’hobbistica all’aria aperta da oltre 40 anni”. Oltre all’apertura del padiglione 10, che vedrà protagonisti gli animali, anche con le attese mostre di conigli e avicola, si confermano gli spazi del padiglione 12, al completo con le grandi aziende storiche di Vita in Campagna e nuovi espositori, che porteranno in fiera macchine, attrezzature e prodotti per Orto, Florovivaismo, Piante e fiori, Frutticoltura, Olivicoltura, Viticoltura e Manutenzione del verde. Cambia look invece il padiglione 11, che sarà quest’anno interamente dedicato a soluzioni e arredi da esterno (biopergole, pannelli solari, casette in legno, arredo da giardino), abbigliamento da campagna e mondo api, con proposte gastronomiche volte a valorizzare le tipicità regionali. Tra le novità 2026 nel quartiere fieristico, la nuova Area Cani, l’Area Naturalandia e le attività dedicate alle famiglie e, in particolare, ai bambini, con gli alpaca e mini-pony. Confermato infine il format della mostra-mercato, che lo scorso anno – al debutto veronese della manifestazione – ha convinto 20mila visitatori”. Un Fiera, una mostra, un grande verde, in espansione, da visitare, da ammirare e da apprezzare, ma anche per meglio conoscere – da vicino – il vero significato della già citata voce “verde”.
Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
Letteratura, cultura e cucina, per San Valentino, al Caffè Dante Bistrot in Love, Verona
Successo del Gruppo Vicenzi alla Fiera dell’Industria dolciaria, ISM 2026, Colonia, Germania. Rafforzata la presenza internazionale del brand. Stand rinnovato, per il 120° anniversario, showcooking e degustazioni, firmate dal celebre Pastry Chef tedesco,
A22 BRENNERO, PAOLO ARENA (PRES CCIAA VERONA): SUBITO TAVOLO TRA SOCI PUBBLICI. SERVE COORDINAMENTO IMMEDIATO PER NON PERDERE INVESTIMENTI E SVILUPPO
LAGO DI GARDA IN LOVE
CAFFÈ DANTE IN LOVE LETTERATURA E ALTA CUCINA PER SAN VALENTINO A VERONA
Missione umanitaria medica a Gaza per il prof. Veraldi Ad un mese dalla partenza, la testimonianza diretta di un sistema sanitario in crisi
SABATO 7 MARZO 2026 RIAPRE IL PARCO GIARDINO SIGURTÀ
GRUPPO VICENZI CHIUDE CON SUCCESSO LA PARTECIPAZIONE A ISM 2026 E RAFFORZA LA PRESENZA INTERNAZIONALE DEL BRAND
LAICA SPOSA L’INIZIATIVA FERMENTO BERICO
Olimpiadi invernali 2026: le eccellenze veronesi protagoniste a Casa Veneto, tra poesia e degustazioni. L’11 febbraio, Coldiretti Verona porterà a Cortina il patrimonio enogastronomico scaligero, raccontato attraverso un’opera teatrale originale, scritta
A22 Brennero, Paolo Arena, presidente della Camera di Commercio di Verona: subito, tavolo tra soci pubblici. Serve coordinamento immediato, per non perdere investimenti e sviluppo. La Camera di Commercio si candida, per guidare il confronto.
LAICA SPOSA L’INIZIATIVA FERMENTO BIANCO
VINITALY 2026 SVILUPPA NUOVE LEVE DI CRESCITA PER IL BUSINESS E INVESTE NEGLI SPIRITS
GRANDE TEATRO. AL NUOVO ‘FRANCISCUS. IL FOLLE CHE PARLAVA AGLI UCCELLI’
FIERAGRICOLA 2026 CRESCE IN VISITATORI E QUALITÀ: PIÙ OPERATORI DAL SUD E SCAMBI INTERNAZIONALI
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 