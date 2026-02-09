DI MOLECOLA IN MOLECOLA: MA - MACHINA MATER



LAURA MORA INDAGA LA MATERNITÀ COME DISPOSITIVO BIOLOGICO E POLITICO, TRA CORPO, SUONO E IMMAGINI



All’interno della rassegna L’Altro Teatro – Come As You Are, dedicata ai linguaggi della scena contemporanea e alle pratiche che mettono in discussione modelli identitari, sociali e corporei, arriva al Teatro Camploy giovedì 19 febbraio MA – Machina Mater, spettacolo ideato e diretto dalla coreografa Laura Moro, con le musiche originali di Mauro Martinuz e i video di Giulio Favotto.



Come As You Are si caratterizza come spazio di attraversamento tra danza, teatro e arti visive che accoglie opere ibride e radicali, capaci di interrogare il presente attraverso il corpo, il suono e l’immagine. In questo contesto, il lavoro di Laura Moro si inserisce come una riflessione potente e stratificata sul concetto di maternità, inteso non come ruolo o destino, ma come funzione, processo, possibilità.



In MA – Machina Mater tre dimensioni sensoriali — corpo, suono e immagine — si muovono come elementi paritetici attorno a una serie di domande fondamentali: che cos’è una madre? Con questo lavoro la coreografa si chiede se sia possibile guardare alla maternità al di là delle consuete letture simboliche, sociali o affettive, per pensarla come una funzione biologica primaria, un dispositivo ormonale e chimico che comunica con la vita ancor prima che questa entri nel mondo. Ancor di più la ricerca si spinge verso una visione radicale: prima della parola, prima del linguaggio articolato, l’essere comunica “di molecola in molecola”. Come accade nelle foreste, dove gli alberi collaborano attraverso scambi chimici invisibili, anche il desiderio della vita genera altro desiderio: il sangue, il pianto, il latte. Un vocabolario organico che precede la storia scritta e che costituisce la base stessa della vita.



Lo spettacolo intreccia questa dimensione biologica con una riflessione storica e politica. Nelle storie dei popoli e delle religioni, dalle società tribali agli Stati moderni, la figura della madre si restringe progressivamente. Con l’aumento della complessità sociale, della disparità e dell’accentramento del potere, la madre perde il suo ruolo di custode della vita in senso collettivo e diventa madre di uno solo, di volta in volta il “suo” figlio. Eppure, sul piano profondo della chimica e dell’organico, quel pianto resta universale: il pianto di qualunque figlio è in grado di generare cura in qualunque madre — o, forse, in qualunque essere. La machina mater emerge così come un dispositivo di cura inscritto nella vita stessa, una possibilità latente che supera il genere e l’individuo, un vero e proprio blueprint di sostegno all’esistenza.



Attraverso una drammaturgia fisica essenziale, sostenuta dalle musiche di Mauro Martinuz e dai video di Giulio Favotto, MA – Machina Mater apre una domanda urgente sul presente: che cosa sta accadendo oggi a questa machina mater nel panorama mondiale? E quale spazio le resta in un tempo segnato da crisi, controllo e frammentazione?



Uno spettacolo che non offre risposte, ma costruisce un’esperienza sensoriale e critica, invitando lo spettatore a ripensare radicalmente il concetto di cura, origine e responsabilità verso la vita.



INCONTRI CON LA COMPAGNIA - novità

In occasione della serata, alle ore 19.00 nel foyer del Teatro Camploy si terrà un incontro con la Compagnia aperto al pubblico

Un momento di dialogo informale per approfondire temi, processi creativi e visioni che hanno dato vita allo spettacolo, e per avvicinare gli spettatori al lavoro della Compagnia.

La rassegna L’Altro Teatro, promossa dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven sotto la direzione artistica di Fabrizio Arcuri, con Come As You Are immagina il teatro come spazio di possibilità e luogo accogliente, dove non servono competenze o codici, ma solo il desiderio di esserci.

Informazioni

CREDITS



di e con Laura Moro – danza

Mauro Martinuz – musica

BIO



Laura Moro

l suo segno coreografico è attraversato da esperienze vive che rileggono la forma alla luce del contatto con la danza di comunità, la scrittura di romanzi e una vita a contatto con la natura. Collaborazioni: Chris Haring Leine & Roebana, Piet Rogie Bat-Sheva D.C., Biennale Danza Anagoor, Virgilio Sieni, Teatro Stabile del Veneto, SNDO School for New Dance Development, Amsterdam. Fondatrice insieme a Matteo Cusinato di Art(h)emigra Satellite – danza, musica, performance: luoghi del reale, collettivo con sede a Spazio Zephiro, Castelfranco Veneto.



Mauro Martinuz crea contributi musicali per opere d’arte, votati a valorizzarne i messaggi. Compone per teatro, danza e video. Collaborazioni: Anagoor, Aleksandr Sokurov e vari coreografi e performer. La sua musica è stata definita come una “musica per stereotipi” che lascia spazio al potere della suggestione.

Giulio Favotto utilizza un approccio trasversale e multidisciplinare fra linguaggi visivi con mix fra tecniche analogiche e digitali applicate all’interpretazione dei paesaggi interiori, delle dinamiche umane abbinate a problematiche legate allo sfruttamento animale e ambientale. È cofondatore di Otium - comunicazione. Collabora con Anagoor.







