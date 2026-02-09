Mercoled 11 Febbraio 2026    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2026-02-11 Olimpiadi 2026: il "Racconto" di Verona incanta Cortina. Successo per le eccellenze scaligere a casa veneto. Coldiretti Verona. 2026-02-11 Riso, tonfo dei prezzi a causa dell’import dall’estero. Confagricoltura 2026-02-11 VIA PIGAFETTA, RIAPRE IL PONTE CICLOPEDONALE DOPO LA RIQUALIFICAZIONE 2026-02-11 Arrivato stanotte un altro ragazzino da Gaza E’ in buone condizioni generali, preso in carico in Neuropsichiatria infantile 2026-02-11 Radio Vaticana celebra il “World Radio Day - Giornata mondiale della Radio”, con sette programmi multilingue. Da: “Vatican News”, 10.2.26 2026-02-11 Arrivato stanotte un altro ragazzino da Gaza E’ in buone condizioni generali, preso in carico in Neuropsichiatria infantile 2026-02-11 Bardolino verso la candidatura a Capitale della Cultura 2029.Bertasi:“Avviato un percorso condiviso con i cittadini” 2026-02-11 DI MOLECOLA IN MOLECOLA: MA - MACHINA MATER 2026-02-11 NEL 2025 IL COMUNE DI VERONA FRA I MIGLIOR PAGATORE TRA I COMUNI CAPOLUOGO DEL VENETO E TRA I COMUNI CAPOLUOGO CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 250 MILA ABITANTI 2026-02-10 C’è anche il Concorso delle “Tripe pì bone de San Lorenzo”, riservato a cuochi professionisti. La prima edizione, tenutasi l’8 agosto 2025, nel corso della 374ª Antica Fiera di San Lorenzo, Vo’, Padova, ha premiato Roberto Zaramella 2026-02-09 “Vita in Campagna - La Fiera”. A Veronafiere la passione per il verde si fa in tre 2026-02-09 Olimpiadi invernali 2026: le eccellenze veronesi protagoniste a Casa Veneto, tra poesia e degustazioni. L’11 febbraio, Coldiretti Verona porterà a Cortina il patrimonio enogastronomico scaligero, raccontato attraverso un’opera teatrale originale, scritta 2026-02-09 LAICA SPOSA L’INIZIATIVA FERMENTO BERICO 2026-02-09 GRUPPO VICENZI CHIUDE CON SUCCESSO LA PARTECIPAZIONE A ISM 2026 E RAFFORZA LA PRESENZA INTERNAZIONALE DEL BRAND 2026-02-09 SABATO 7 MARZO 2026 RIAPRE IL PARCO GIARDINO SIGURTÀ
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Mercoled 11 Febbraio 2026
Riso, tonfo dei prezzi a causa dell’import dall’estero. Confagricoltura

“Verona, 11 febbraio 2026 – Due veronesi alla guida della sezione regionale dei risicoltori di Confagricoltura: Filippo Sussi, produttore di Nogarole Rocca, è stato riconfermato alla presidenza, mentre Romualdo Caifa, di Isola della Scala, ha assunto la carica di vicepresidente.
Una responsabilità importante, in un momento molto difficile per il mercato del riso, segnato da un forte calo delle quotazioni: i prezzi attuali risultano oltre la metà, rispetto allo scorso anno. Secondo i dati Ismea, il Vialone Nano, che è la qualità più diffusa nel veronese, viaggia sotto i 600 euro a tonnellata, quando un anno fa arrivò a 1.300 euro. “Siamo molto preoccupati – dice Sussi, titolare dell’azienda agricola Le Colombare di Nogarole Rocca – perché c’è un’invasione di riso dall’estero che sta mettendo in sofferenza anche la nostra produzione. Il problema è l’aumento delle importazioni, a dazio zero da Paesi come Cambogia e Myanmar, ma anche da Pakistan e Vietnam, oltre all’inadeguatezza dei dazi doganali, fermi al 2004. Tonnellate di riso che arrivano a prezzi inferiori, grazie a costi di produzione inferiori dovuti, a prodotti da noi vietati e sfruttamento della manodopera. Come possiamo resistere, se i prezzi che ci pagano adesso non coprono neppure i costi di produzione, che sono in rialzo tra sementi, fertilizzanti, carburanti ed energia? C’è ancora molto prodotto nei magazzini e, a volte, si fatica a trovare compratori. Con questi chiari di luna, temiamo che anche le semine ne risentiranno, con un possibile calo”. Nei scorsi giorni il Parlamento europeo ha proposto di innalzare a 565 mila tonnellate il quantitativo oltre il quale scattano i dazi all’import. Ma per i produttori è un provvedimento inadeguato. “Bisognerebbe abbassare il limite di oltre la metà, mettendo a 200 mila tonnellate la soglia oltre la quale imporre i dazi. Inoltre chiediamo l’applicazione di una tariffa adeguata, per il riso confezionato, che attualmente arriva privo di dazi. In caso contrario la nostra sopravvivenza sarà difficile”. Meno preoccupante, per i risicoltori, l’accordo sul Mercosur: “I quantitativi in arrivo sono meno importanti. Comunque, certo, altro riso che si aggiunge all’invasione orientale non ci fa piacere”. Il 55% del riso europeo è coltivato in Italia, su una superficie di 226 mila ettari, di cui 3.350 in Veneto, dove Verona primeggia con 2.560 ettari. Il punto debole è che i consumi europei sono coperti per oltre il 60% dall’import con 1,6 milioni di tonnellate, di cui 1 milione a dazio zero. Tra gli aspetti positivi va riportato il fatto, che in Europa i consumi sono cresciuti del 20% negli ultimi dieci anni e in Italia ancora di più, arrivando a raggiungere le 450 mila tonnellate. Il riso attrae sempre di più i consumatori, in quanto è un prodotto leggero e altamente digeribile: “Ma bisogna spingere di più sul prodotto italiano e locale – chiosa Sussi –, che si distingue per qualità e varietà e si presta al miglior utilizzo in cucina, eccellendo nei risotti grazie a chicchi come quelli del Carnaroli e del Vialone Nano”. Anche in questo magnifico settore veronese, l’agricoltura è in affanno. Non si tratta di ricavare il molto, ma il giusto, tenendo conto che, come sopra citato, mentre nelle zone di provenienza del riso importato – vedi dianzi – dominano bassi, bassissimi salari e nulla di restrittivo, nella coltivazione, il risicoltore nostrano sopporta maggiori, pesanti costi di produzione e s’attiene al corretto rispetto delle norme produttive europee.
Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
NEL 2025 IL COMUNE DI VERONA FRA I MIGLIOR PAGATORE TRA I COMUNI CAPOLUOGO DEL VENETO E TRA I COMUNI CAPOLUOGO CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 250 MILA ABITANTI
DI MOLECOLA IN MOLECOLA: MA - MACHINA MATER
Bardolino verso la candidatura a Capitale della Cultura 2029.Bertasi:“Avviato un percorso condiviso con i cittadini”
Arrivato stanotte un altro ragazzino da Gaza E’ in buone condizioni generali, preso in carico in Neuropsichiatria infantile
Radio Vaticana celebra il “World Radio Day - Giornata mondiale della Radio”, con sette programmi multilingue. Da: “Vatican News”, 10.2.26
Arrivato stanotte un altro ragazzino da Gaza E’ in buone condizioni generali, preso in carico in Neuropsichiatria infantile
VIA PIGAFETTA, RIAPRE IL PONTE CICLOPEDONALE DOPO LA RIQUALIFICAZIONE
Olimpiadi 2026: il "Racconto" di Verona incanta Cortina. Successo per le eccellenze scaligere a casa veneto. Coldiretti Verona.
C’è anche il Concorso delle “Tripe pì bone de San Lorenzo”, riservato a cuochi professionisti. La prima edizione, tenutasi l’8 agosto 2025, nel corso della 374ª Antica Fiera di San Lorenzo, Vo’, Padova, ha premiato Roberto Zaramella
Letteratura, cultura e cucina, per San Valentino, al Caffè Dante Bistrot in Love, Verona
Successo del Gruppo Vicenzi alla Fiera dell’Industria dolciaria, ISM 2026, Colonia, Germania. Rafforzata la presenza internazionale del brand. Stand rinnovato, per il 120° anniversario, showcooking e degustazioni, firmate dal celebre Pastry Chef tedesco,
A22 BRENNERO, PAOLO ARENA (PRES CCIAA VERONA): SUBITO TAVOLO TRA SOCI PUBBLICI. SERVE COORDINAMENTO IMMEDIATO PER NON PERDERE INVESTIMENTI E SVILUPPO
LAGO DI GARDA IN LOVE
CAFFÈ DANTE IN LOVE LETTERATURA E ALTA CUCINA PER SAN VALENTINO A VERONA
Missione umanitaria medica a Gaza per il prof. Veraldi Ad un mese dalla partenza, la testimonianza diretta di un sistema sanitario in crisi
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 