|Gioved 12 Febbraio 2026
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Gioved 12 Febbraio 2026
|Progetto INDICE: imprese e università a confronto sull’innovazione digitale per le Industrie Culturali e Creative. Incontro promosso dal Venetian Cluster con i soggetti partner tra cui le Università di Padova e Verona e Almaviva.
Venezia, 12 febbraio 2026 – Un progetto finalizzato al rafforzamento della competitività del settore culturale attraverso l’adozione di tecnologie digitali avanzate. Si tratta del Progetto INDICE – Innovazioni Digitali per le Imprese Culturali e Creative, finanziato dal Programma operativo regionale Veneto 20212027, i cui partner si sono incontri presso la sede operativa di Spinea del Venetian Cluster che, in qualità di soggetto coordinatore, si è reso promotore di tale occasione di confronto interdisciplinare tra imprese e università, orientato alla sperimentazione e al trasferimento tecnologico. Ad introdurre i lavori il Direttore del Venetian Cluster Sergio Calò e la professoressa Francesca Da Porto dell'Università di Padova i quali, dopo un'analisi sullo stato di avanzamento del progetto e la conseguente valutazione positiva, hanno presentato le principali attività di ricerca articolate in cinque “Work Package” ovvero specifici pacchetti di lavoro che sono illustrati nel dettaglio operativo dai singoli partner che fanno parte del progetto. In particolare, il WP1, dedicato al “Digital Asset Management,” prevede lo sviluppo di una piattaforma integrata per la raccolta e l’analisi dei dati sulle imprese culturali e creative , con Almaviva, partner trasversale di progetto, che ha evidenziato le funzionalità del sistema, mentre Sintesi srl e Riskapp srl ne hanno evidenziato il valore strategico. Il WP2 affronta, invece, il tema della sicurezza del patrimonio storico mediante analisi geologiche e sismiche integrate e lo sviluppo di digital twin applicati a casi studio quali il Ponte di Breganze e l’Arena di Verona, con partner l' Università degli Studi di Padova, Riskapp srl e ITS srl. Il WP3 e il WP4 sono dedicati rispettivamente alla ricostruzione digitale dei siti storici e allo sviluppo di soluzioni basate su intelligenza artificiale e “gamification” per la fruizione museale, in collaborazione con partner l' Università di Verona, Iuav di Venezia, Neiko srl e Pleiadi srl Il WP5, infine, prevede la realizzazione di “chatbot” intelligenti per migliorare l’interazione tra visitatori e sistemi museali che si sviluppa con soggetti partner l' Università di Padova e Artglass srl Nel corso dell’incontro è emerso un quadro complessivamente positivo, caratterizzato dal rispetto delle tempistiche e degli obiettivi progettuali. I partner, dal canto loro, hanno sottolineato il valore della collaborazione intersettoriale e dello scambio di competenze ,mentre la professoressa Da Porto ha evidenziato il ruolo del progetto INDICE come “modello di integrazione tra ricerca scientifica e applicazione operativa, in grado di generare un impatto duraturo sul sistema culturale e creativo.”. “Il progetto – ha poi affermato Calò - si conferma come laboratorio avanzato di innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo.”
