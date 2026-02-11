Valeggio sul Mincio, Verona. A cura della locale “Confraternita del Tortellino”, festeggiato il 70° compleanno del confratello, Carlo Bignotti, esperto in “tortellini” e saggio imprenditore. Grandi passi avanti delle Confraternite veronesi, in fatto di in



L’attiva Confraternita del Tortellino, Valeggio sul Mincio, ha festeggiato, l’11 febbraio scorso, il proprio confratello, Carlo Bignotti, assieme alle rappresentanze di dodici Confraternite veronesi, apprezzando i meriti di Carlo, quale esperto in “tortellini”, cui, appunto, la Confraternita valeggiana è dedicata, e costruttivo imprenditore. E’stato questo un grande segno di sentita amicizia e di apprezzamento dell’opera di Bignotti, che, con la sua attività, contribuisce, alla creazione di economia e di benessere sociale, nella graziosa cittadina sul Mincio. Quanto alla Confraternita del Tortellino, essa è sorta nel dicembre 2024, come associazione, senza scopo di lucro, e con lo scopo di valorizzare la produzione e la degustazione del “Tortellino di Valeggio sul Mincio”, che costituisce parte del patrimonio immateriale del proprio territorio. In tal senso, la Confraternita valeggiana, che conta oltre sessanta soci, promuove e patrocina interventi, studi, progetti e attività di ricerca, finalizzati allo sviluppo del livello socio-economico ed etnico-culturale degli associati e dei consumatori del “tortellino” locale, anche attraverso vademecum, opuscoli, carte-servizi ed ogni altra forma di promozione pubblicitaria, nonché sviluppare rapporti di collaborazione, con altre esperienze associative dell’agroalimentare e culturale, in genere. Presiede felicemente la Confraternita di Valeggio, la prof. ssa Serena Parolini, cell. 348 7642234, email: confraternita.tortellinovsmgmail.com o sereparolini72gmail.com, con sede sociale, in via Bachelet 8, 37067, Valeggio sul Mincio, Verona. Con l’incontro, di cui sopra ed altri, precedenti, le Confraternite veronesi si sono poste, su una via innovativa, molto promettente, perché di per sé creatrice di maggiori contatti fra soci, di legami di amicizia e di creazione di cultura, elementi, questi, che, promuovono, come già citato, la rimessa in luce di storia, di tradizioni, gli eccezionali prodotti del nostrano e tenace mondo agricolo e, quindi del suo territorio, mai trascurando l’importante concetto di solidarietà.

Pierantonio Braggio








