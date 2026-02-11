Gioved 12 Febbraio 2026    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2026-02-12 Valeggio sul Mincio, Verona. A cura della locale “Confraternita del Tortellino”, festeggiato il 70° compleanno del confratello, Carlo Bignotti, esperto in “tortellini” e saggio imprenditore. Grandi passi avanti delle Confraternite veronesi, in fatto di in 2026-02-12 Progetto INDICE: imprese e università a confronto sull’innovazione digitale per le Industrie Culturali e Creative. Incontro promosso dal Venetian Cluster con i soggetti partner tra cui le Università di Padova e Verona e Almaviva. 2026-02-12 CARNEVALE IN CITTÀ: TASK FORCE DI PERSONALE E MEZZI AMIA 2026-02-12 Il calore a biomassa conquista gli italiani: 1 famiglia su 2 la considera in nativa al gas. La survey di Nomisma per Progetto Fuoco 2026 2026-02-12 Verona Volley al Palazzo Scaligero. “Impresa eccezionale di un club legato alla città e alla provincia” 2026-02-12 CONSORZIO VALPOLICELLA: BILANCIO POSITIVO A WINE PARIS 2026-02-12 Un corso per clown in corsia accanto alle persone fragili 2026-02-12 "Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista" I 25 aprile - 19 ottobre, 2026 2026-02-12 AL VIA DAI PRIMI DI MARZO IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN QUARTA CIRCOSCRIZIONE 2026-02-12 VIA PIGAFETTA, RIAPRE IL PONTE CICLOPEDONALE DOPO LA RIQUALIFICAZIONE 2026-02-12 Oliveto Smart, a Fieragricola 2026, tra innovazione e clima, le sfide dell’olivicoltura. Due incontri con esperti del settore 2026-02-12 “Giornata del Ricordo”, costante monito contro l’odio tra i popoli. In memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano - dalmata, a Montecitorio. Vatican News, 10 febbraio 2026 2026-02-12 Le Pro Loco veronesi ed il loro parlante calendario-agenda 2026, dal titolo “Un anno di Pro Loco”. Centoventiquattro pagine, raccolte in una copertina, dal colore significativamente “verde”… 2026-02-11 Olimpiadi 2026: il "Racconto" di Verona incanta Cortina. Successo per le eccellenze scaligere a casa veneto. Coldiretti Verona. 2026-02-11 Riso, tonfo dei prezzi a causa dell’import dall’estero. Confagricoltura
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Gioved 12 Febbraio 2026
Valeggio sul Mincio, Verona. A cura della locale “Confraternita del Tortellino”, festeggiato il 70° compleanno del confratello, Carlo Bignotti, esperto in “tortellini” e saggio imprenditore. Grandi passi avanti delle Confraternite veronesi, in fatto di in

L’attiva Confraternita del Tortellino, Valeggio sul Mincio, ha festeggiato, l’11 febbraio scorso, il proprio confratello, Carlo Bignotti, assieme alle rappresentanze di dodici Confraternite veronesi, apprezzando i meriti di Carlo, quale esperto in “tortellini”, cui, appunto, la Confraternita valeggiana è dedicata, e costruttivo imprenditore. E’stato questo un grande segno di sentita amicizia e di apprezzamento dell’opera di Bignotti, che, con la sua attività, contribuisce, alla creazione di economia e di benessere sociale, nella graziosa cittadina sul Mincio. Quanto alla Confraternita del Tortellino, essa è sorta nel dicembre 2024, come associazione, senza scopo di lucro, e con lo scopo di valorizzare la produzione e la degustazione del “Tortellino di Valeggio sul Mincio”, che costituisce parte del patrimonio immateriale del proprio territorio. In tal senso, la Confraternita valeggiana, che conta oltre sessanta soci, promuove e patrocina interventi, studi, progetti e attività di ricerca, finalizzati allo sviluppo del livello socio-economico ed etnico-culturale degli associati e dei consumatori del “tortellino” locale, anche attraverso vademecum, opuscoli, carte-servizi ed ogni altra forma di promozione pubblicitaria, nonché sviluppare rapporti di collaborazione, con altre esperienze associative dell’agroalimentare e culturale, in genere. Presiede felicemente la Confraternita di Valeggio, la prof. ssa Serena Parolini, cell. 348 7642234, email: confraternita.tortellinovsmgmail.com o sereparolini72gmail.com, con sede sociale, in via Bachelet 8, 37067, Valeggio sul Mincio, Verona. Con l’incontro, di cui sopra ed altri, precedenti, le Confraternite veronesi si sono poste, su una via innovativa, molto promettente, perché di per sé creatrice di maggiori contatti fra soci, di legami di amicizia e di creazione di cultura, elementi, questi, che, promuovono, come già citato, la rimessa in luce di storia, di tradizioni, gli eccezionali prodotti del nostrano e tenace mondo agricolo e, quindi del suo territorio, mai trascurando l’importante concetto di solidarietà.
Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
Le Pro Loco veronesi ed il loro parlante calendario-agenda 2026, dal titolo “Un anno di Pro Loco”. Centoventiquattro pagine, raccolte in una copertina, dal colore significativamente “verde”…
“Giornata del Ricordo”, costante monito contro l’odio tra i popoli. In memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano - dalmata, a Montecitorio. Vatican News, 10 febbraio 2026
Oliveto Smart, a Fieragricola 2026, tra innovazione e clima, le sfide dell’olivicoltura. Due incontri con esperti del settore
VIA PIGAFETTA, RIAPRE IL PONTE CICLOPEDONALE DOPO LA RIQUALIFICAZIONE
AL VIA DAI PRIMI DI MARZO IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN QUARTA CIRCOSCRIZIONE
"Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista" I 25 aprile - 19 ottobre, 2026
Un corso per clown in corsia accanto alle persone fragili
CONSORZIO VALPOLICELLA: BILANCIO POSITIVO A WINE PARIS
Verona Volley al Palazzo Scaligero. “Impresa eccezionale di un club legato alla città e alla provincia”
Il calore a biomassa conquista gli italiani: 1 famiglia su 2 la considera in nativa al gas. La survey di Nomisma per Progetto Fuoco 2026
CARNEVALE IN CITTÀ: TASK FORCE DI PERSONALE E MEZZI AMIA
Progetto INDICE: imprese e università a confronto sull’innovazione digitale per le Industrie Culturali e Creative. Incontro promosso dal Venetian Cluster con i soggetti partner tra cui le Università di Padova e Verona e Almaviva.
NEL 2025 IL COMUNE DI VERONA FRA I MIGLIOR PAGATORE TRA I COMUNI CAPOLUOGO DEL VENETO E TRA I COMUNI CAPOLUOGO CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 250 MILA ABITANTI
DI MOLECOLA IN MOLECOLA: MA - MACHINA MATER
Bardolino verso la candidatura a Capitale della Cultura 2029.Bertasi:“Avviato un percorso condiviso con i cittadini”
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 