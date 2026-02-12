|
|Venerd 13 Febbraio 2026
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Venerd 13 Febbraio 2026
|PER IL CARNEVALE, IN PIAZZA XVI OTTOBRE, SPETTACOLO DI BURATTINI
Il Carnevale dei Burattini. Domenica 17 febbraio, alle ore 15.30 in Piazza XVI Ottobre, l’Associazione Fevoss Santa Toscana organizza uno spettacolo di burattini del maestro Maurizio Gioco per festeggiare il Carnevale, portando gioia e tradizione ai bambini e alle famiglie veronesi.
L’appuntamento è ad ingresso libero e i piccoli partecipanti sono invitati a venire in maschera. Seguirà una allegra merenda per tutti e tutte.
“Ringrazio l’Associazione Fevoss Santa Toscana per questa bella iniziativa carnevalesca che unisce generazioni con risate, favole, maschere e una dolce merenda. I burattini di Maurizio Gioco sono un dono prezioso per la nostra comunità, rafforzando legami e tradizioni locali”, dichiara Andrea Avanzi consigliere e presidente della Commissione sociale della Circoscrizione 1^.
