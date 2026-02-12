Venerd 13 Febbraio 2026    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2026-02-13 RIPARTE SIBILLA TAXI 2026-02-13 "IL RISTORANTE TIPICO... D'INVERNO" 2026-02-13 EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MONTORIO, IL 21 E 22 FEBBRAIO LE VISITE GUIDATE GRATUITE 2026-02-13 PER IL CARNEVALE, IN PIAZZA XVI OTTOBRE, SPETTACOLO DI BURATTINI 2026-02-13 Il ricco programma culturale della 315ª Fiera di San Valentino, Bussolengo, Verona: mostre, spettacoli teatrali, musica live e visite guidate 2026-02-13 “Giornata Mondiale della Radio” 2026 – Buon compleanno, Radio Vaticana! 95 anni, al servizio del Papa. Da: Vatican News del 12.2. 2026 2026-02-12 Valeggio sul Mincio, Verona. A cura della locale “Confraternita del Tortellino”, festeggiato il 70° compleanno del confratello, Carlo Bignotti, esperto in “tortellini” e saggio imprenditore. Grandi passi avanti delle Confraternite veronesi, in fatto di in 2026-02-12 Progetto INDICE: imprese e università a confronto sull’innovazione digitale per le Industrie Culturali e Creative. Incontro promosso dal Venetian Cluster con i soggetti partner tra cui le Università di Padova e Verona e Almaviva. 2026-02-12 CARNEVALE IN CITTÀ: TASK FORCE DI PERSONALE E MEZZI AMIA 2026-02-12 Il calore a biomassa conquista gli italiani: 1 famiglia su 2 la considera in nativa al gas. La survey di Nomisma per Progetto Fuoco 2026 2026-02-12 Verona Volley al Palazzo Scaligero. “Impresa eccezionale di un club legato alla città e alla provincia” 2026-02-12 CONSORZIO VALPOLICELLA: BILANCIO POSITIVO A WINE PARIS 2026-02-12 Un corso per clown in corsia accanto alle persone fragili 2026-02-12 "Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista" I 25 aprile - 19 ottobre, 2026 2026-02-12 AL VIA DAI PRIMI DI MARZO IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN QUARTA CIRCOSCRIZIONE
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Venerd 13 Febbraio 2026
PER IL CARNEVALE, IN PIAZZA XVI OTTOBRE, SPETTACOLO DI BURATTINI

Il Carnevale dei Burattini. Domenica 17 febbraio, alle ore 15.30 in Piazza XVI Ottobre, l’Associazione Fevoss Santa Toscana organizza uno spettacolo di burattini del maestro Maurizio Gioco per festeggiare il Carnevale, portando gioia e tradizione ai bambini e alle famiglie veronesi.

L’appuntamento è ad ingresso libero e i piccoli partecipanti sono invitati a venire in maschera. Seguirà una allegra merenda per tutti e tutte.

“Ringrazio l’Associazione Fevoss Santa Toscana per questa bella iniziativa carnevalesca che unisce generazioni con risate, favole, maschere e una dolce merenda. I burattini di Maurizio Gioco sono un dono prezioso per la nostra comunità, rafforzando legami e tradizioni locali”, dichiara Andrea Avanzi consigliere e presidente della Commissione sociale della Circoscrizione 1^.
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
“Giornata Mondiale della Radio” 2026 – Buon compleanno, Radio Vaticana! 95 anni, al servizio del Papa. Da: Vatican News del 12.2. 2026
Il ricco programma culturale della 315ª Fiera di San Valentino, Bussolengo, Verona: mostre, spettacoli teatrali, musica live e visite guidate
EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MONTORIO, IL 21 E 22 FEBBRAIO LE VISITE GUIDATE GRATUITE
"IL RISTORANTE TIPICO... D'INVERNO"
RIPARTE SIBILLA TAXI
Le Pro Loco veronesi ed il loro parlante calendario-agenda 2026, dal titolo “Un anno di Pro Loco”. Centoventiquattro pagine, raccolte in una copertina, dal colore significativamente “verde”…
“Giornata del Ricordo”, costante monito contro l’odio tra i popoli. In memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano - dalmata, a Montecitorio. Vatican News, 10 febbraio 2026
Oliveto Smart, a Fieragricola 2026, tra innovazione e clima, le sfide dell’olivicoltura. Due incontri con esperti del settore
VIA PIGAFETTA, RIAPRE IL PONTE CICLOPEDONALE DOPO LA RIQUALIFICAZIONE
AL VIA DAI PRIMI DI MARZO IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN QUARTA CIRCOSCRIZIONE
"Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista" I 25 aprile - 19 ottobre, 2026
Un corso per clown in corsia accanto alle persone fragili
CONSORZIO VALPOLICELLA: BILANCIO POSITIVO A WINE PARIS
Verona Volley al Palazzo Scaligero. “Impresa eccezionale di un club legato alla città e alla provincia”
Il calore a biomassa conquista gli italiani: 1 famiglia su 2 la considera in nativa al gas. La survey di Nomisma per Progetto Fuoco 2026
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 